iPhone 17 Air: Dieses Bild lässt keinen Zweifel mehr an Apples Absichten

Apple verfolgt mit dem iPhone 17 Air das Ziel, im Herbst das dünnste iPhone aller Zeiten auf den Markt zu bringen und gleichzeitig eine neue Designsprache für die Rückseite zu etablieren. Dabei lässt sich das Unternehmen von der Konkurrenz inspirieren. Das erste Bild einer passenden Hülle für das neue Smartphone bestätigt diese Absicht und offenbart noch weitere Details.

Erstes Bild einer Hülle für das iPhone 17 Air

Der bekannte Insider Sonny Dickson hat ein Bild einer Hülle eines Drittanbieters veröffentlicht, das ihm zufolge für das kommende iPhone 17 Air gedacht ist (Quelle: Sonny Dickson via X, ehemals Twitter). Den naheliegenden Gedanken kommentiert der Leaker mit einem treffenden Vergleich: „Wenn man nicht wüsste, dass ein Air kommt, würde man schwören, es sei ein Google-Pixel-Gehäuse.“

Auf dem Bild ist deutlich die obere Aussparung für die markante Kameraleiste des iPhone 17 Air zu erkennen. Das kommende iPhone 17 Air wird ein auffälliges Kameramodul-Design besitzen, das durch eine horizontale Kameraleiste geprägt ist, die sich über die gesamte obere Rückseite erstreckt. Dieses Design erinnert an die aktuelle Pixel-Serie von Google und stellt eine deutliche Abweichung von bisherigen iPhone-Kamera-Layouts dar.

Konkret soll die Kameraleiste auf der linken Seite eine einzelne Kameralinse beherbergen, während sich auf der rechten Seite der LED-Blitz befindet. Die Leiste wird zudem die höchste Erhebung des ansonsten ultradünnen Smartphones sein, das Berichten zufolge nur etwa 5,5 mm dick sein soll.

Was verrät das Bild noch?

Das Bild der Hülle zeigt außerdem, dass auf der linken unteren Seite Platz für die neuartige Kamerasteuerung bleibt. Dieses Feature führt Apple mit dem iPhone 16 ein und wird es auch bei der nächsten Generation beibehalten. Zudem werden MagSafe und die Aktionstaste weiterhin vorhanden sein.

Was können wir sonst vom iPhone 17 Air erwarten?

Zu den erwarteten Spezifikationen gehören ein 6,6-Zoll-Display mit 120-Hz-ProMotion-Unterstützung, eine Dynamic Island, der neue A19-Chip, eine 48-Megapixel-Rückkamera, Apples eigenes C1-Modem sowie der Verzicht auf einen physischen SIM-Kartensteckplatz – nicht nur in den USA, sondern weltweit.

Preislich soll sich das iPhone 17 Air am iPhone 16 Plus orientieren. In den USA wird ein Preis von rund 899 US-Dollar erwartet. Ein Plus-Modell des iPhone 17 soll es nicht mehr geben – stattdessen übernimmt das iPhone 17 Air diese Rolle.

Die Ähnlichkeiten zur Pixel-Serie sind nicht von der Hand zu weisen:

