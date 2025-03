Huawei-Smartphones sollen geniale iPhone-Funktion erhalten

Apples iPhones bieten das Feature schon seit Jahren, mittlerweile ziehen auch Hersteller von Android-Smartphones nach. Es geht um die magnetische Ladefunktion MagSafe. Huawei möchte die mittlerweile offene Technologie nicht einfach nutzen, sondern eine eigene entwickeln.

Huawei entwickelt magnetische Ladetechnologie für Smartphones

Wie Brancheninsider berichten, befindet sich Huawei in der Testphase eines magnetischen Wireless-Charging-Systems. Die Technologie soll in kommenden Smartphone-Modellen zum Einsatz kommen und ähnlich wie Apples MagSafe funktionieren. Dabei werden das Ladegerät oder Zubehör durch Magnete präzise ausgerichtet und automatisch in der optimalen Position gehalten. Damit eliminiert Huawei eines der Hauptprobleme des klassischen kabellosen Ladens – das ungenaue Platzieren der Geräte auf der Ladefläche (Quelle: HuaweiCentral).

Das Huawei-System soll dabei über das reine Aufladen hinausgehen. Geplant ist ein ganzes Ökosystem aus magnetisch haftendem Zubehör wie Powerbanks, Autohalterungen und Cases – also im Grunde wie MagSafe. Wieso Huawei nicht einfach den mittlerweile offenen Standard nutzt, ist nicht bekannt. Gut möglich, dass man nicht wieder von einer US-Technologie abhängig sein möchte und sich so angreifbar zu machen. Mit einer komplett eigens entwickelten Lösung ist Huawei auf der sicheren Seite.

Finale Marktreife noch ungewiss

Wann genau die ersten Huawei-Smartphones mit der magnetischen Ladetechnologie erscheinen, ist noch unklar. Auch technische Details wie die maximale Ladeleistung oder die Stärke der verwendeten Magnete sind bisher nicht bekannt. Branchenexperten rechnen jedoch damit, dass Huawei die Innovation noch 2025 präsentieren könnte – vermutlich zusammen mit der nächsten P-Serie oder Mate-Serie. Sobald weitere Informationen auftauchen, werden wir euch informieren.

