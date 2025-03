Galaxy S27: Samsung hat ein riesiges Problem

Schlechte Nachrichten für Samsung-Fans: Ein Insider berichtet, dass die Entwicklung einer wichtigen Chip-Technologie gestoppt wurde. Das könnte Auswirkungen auf Galaxy-Smartphones der nächsten Jahre haben – darunter auch das Galaxy S27.

Bericht: Samsung streicht neue Chip-Technologie

Samsung kämpft seit Jahren mit Produktionsproblemen bei seinen Chips. Während der große Konkurrent TSMC immer effizientere Fertigungstechniken einführt, leidet Samsung unter relativ niedrigen Produktionsausbeuten.

Jetzt soll das Unternehmen laut einem Leak beschlossen haben, die Entwicklung seiner 1,4-nm-Technologie einzustellen (Quelle: Jukanlosreve bei Twitter / X). Offiziell bestätigt ist das allerdings noch nicht.

Sollte der Hersteller diesen Schritt tatsächlich gehen, könnte sich das direkt auf die Top-Smartphones von Samsung der nächsten Jahre auswirken. Beim Galaxy S27 müsste Samsung dann vielleicht auf die im Vergleich weniger effiziente 2-nm- oder sogar 3-nm-Technologie zurückgreifen, was einen höheren Stromverbrauch und möglicherweise eine geringere Leistung zur Folge haben könnte (Quelle: Wccftech).

Samsung: Galaxy-Handys bald abgehängt?

Falls Samsung die Entwicklung neuerer Chiptechnologien verzögert oder stoppt, könnte das Galaxy S27 gegenüber der Konkurrenz schnell ins Hintertreffen geraten. Vor allem im Vergleich zu Apples iPhones, die traditionell auf die neuesten TSMC-Chips setzen, könnte es Samsung schwerer haben.

Ein weiteres Problem, das vor allem Kunden in Europa betrifft: Samsung verbaut in seinen Galaxy-Smartphones je nach Region teilweise unterschiedliche Chips – in einigen Ländern kommt der hauseigene Exynos zum Einsatz, in anderen der Snapdragon-Chip von Qualcomm. Falls die Exynos-Chips durch die veraltete Fertigung schwächer ausfallen, könnte das für Nutzer in Europa ein spürbarer Nachteil sein.

Samsungs aktuelle Flaggschiffe im Überblick:

