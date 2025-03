Huawei will ein Smartphone bauen, an dem Samsung seit Jahren scheitert

Huawei steht kurz vor einem bahnbrechenden Coup auf dem Smartphone-Markt. Nach neuesten Informationen will das Unternehmen noch in diesem Jahr ein Smartphone mit ausrollbarem Display in die Massenproduktion bringen. Der innovative Formfaktor könnte die nächste Evolution nach den Foldables einläuten – und Huawei wieder an die Weltspitze katapultieren. Samsung ist daran bisher gescheitert.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Huawei entwickelt ausrollbares Smartphone

Verschiedene Hersteller versuchen seit Jahren ein ausrollbares Smartphone zu bauen, das es zur Marktreife schafft. LG hätte es fast geschafft, hat sich dann aber vom Markt verabschiedet. Samsung träumt seit Jahren davon, hat bisher aber noch nichts zur Serienreife gebracht. Das könnte Huawei 2025 gelingen und das Unternehmen würde Samsung damit zum zweiten Mal technologisch übertrumpfen. Das erste Mal war mit dem doppelt faltbaren Mate XT.

Anzeige

Huawei soll mit Hochdruck an der Technologie arbeiten und Branchenkreisen zufolge den Start der Massenproduktion in diesem Jahr planen. Anders als bei Foldables entstehen beim Ausrollen keine sichtbaren Falten im Display. Erscheinen könnte ein fertiges ausrollbares Smartphone frühestens Ende 2025 oder Anfang 2026 – vorausgesetzt es kommt nicht zu Problemen mit der Haltbarkeit.

Die größte Hürde bei der Entwicklung war bisher nämlich die Haltbarkeit des Mechanismus. Das Display muss tausendfaches Aus- und Einrollen überstehen, ohne Schaden zu nehmen. Huawei setzt dafür auf ein speziell entwickeltes, ultradünnes OLED-Panel und einen präzisen Rollmechanismus. Im eingerollten Zustand soll das Smartphone die Maße eines konventionellen Geräts haben, ausgerollt verdoppelt sich die Display-Fläche (Quelle: HuaweiCentral).

Anzeige

Huawei entwickelt noch viel mehr

Neben einem ausrollbaren Smartphone soll das chinesische Unternehmen auch noch Displays für ein kleines Falt-Handy, ein großes Falt-Smartphone und ein dreifach faltbares Display entwickeln. Damit wäre Huawei der Konkurrenz wieder weit voraus. Samsung kann nicht einmal beim doppelt faltbaren Smartphone von Huawei mithalten.

Im Video könnt ihr euch das Huawei Mate XT anschauen:

Doppelt faltbar: Das Huawei Mate XT Ultimate Design.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.