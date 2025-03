Samsung und Xiaomi müssen sich warm anziehen: Huawei verspricht Großes

Das chinesische Tech-Unternehmen Huawei läutet eine neue Zeitrechnung ein. Am 20. März will der Konzern sein vollständig eigenentwickeltes Betriebssystem HarmonyOS Next präsentieren und sich damit endgültig von der Android-Basis verabschieden. Mit diesem Schritt will Huawei nicht nur seine technologische Unabhängigkeit demonstrieren, sondern auch neue Maßstäbe in der mobilen Softwareentwicklung setzen. Passend dazu soll es auch neue Geräte geben.

Huawei verabschiedet sich endgültig von Android

Mit der Einführung von HarmonyOS Next stellt Huawei seine Software-Strategie komplett auf den Kopf. Das neue Betriebssystem kommt laut dem Unternehmen ohne jeglichen Android-Code aus und markiert damit einen radikalen Bruch mit der Vergangenheit. Huawei verspricht eine bessere Performance und innovative Funktionen, die mit Android nicht möglich wären. Entwickler müssen ihre Apps und Spiele entsprechend anpassen, Huawei unterstützt sie dabei.

Zur Präsentation am 20. März werden nicht nur Software-Neuheiten erwartet. Huawei soll die Vorstellung mehrerer neuer Geräte, darunter Smartphones und Tablets planen, die speziell für HarmonyOS Next optimiert wurden. Diese sollen die technischen Möglichkeiten des neuen Betriebssystems voll ausschöpfen und Huaweis Vision einer vernetzten Zukunft demonstrieren. Richard Yu von Huawei hat angedeutet, dass eines der Geräte etwas sei, was andere Hersteller nicht in Betracht gezogen oder zu entwickeln gewagt hätten (Quelle: Gizmochina).

Huawei wurde zur Unabhängigkeit gedrängt

Mit der Entwicklung eines vollständig eigenständigen Betriebssystems reagiert Huawei auf die anhaltenden US-Sanktionen, die dem Unternehmen den Zugang zu Google-Diensten verwehren. Die Chinesen investieren massiv in ein eigenes Ökosystem, das Entwickler mit speziellen Anreizen und technischer Unterstützung locken soll.

Das alles betrifft bisher aber nur China. In Europa werden neue Geräte weiterhin mit der Android-Basis ausgeliefert. Es bleibt auch dabei, dass Huawei-Geräte keinen Zugang zu Google-Diensten wie dem Play Store erhalten.

Huawei hat mit dem Mate XT bereits ein spektakuläres Smartphone vorgestellt:

