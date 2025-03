Genau wie beim iPhone: Samsung will Smartphone komplett verändern

Ein radikaler Umbau bahnt sich bei Samsung an: Die Mobile-Sparte (MX) könnte künftig die komplette Entwicklung der hauseigenen Exynos-Chips übernehmen. Nach Jahren der Enttäuschung mit den Smartphone-Chips würde der Tech-Gigant damit die Reißleine ziehen und eine Neuaufstellung seiner Entwicklungsstrukturen planen – ganz nach dem Vorbild von Apple.

Samsung-Smartphones mit komplett neuen Exynos-Chips

Die bisherige Entwicklungsabteilung System LSI hat zuletzt mehrfach enttäuscht. Der neue Exynos-2500-Chip wurde nicht rechtzeitig für die Galaxy-S25-Serie fertig, was nun drastische Konsequenzen nach sich ziehen könnte. Wir hatten schon darüber berichtet, dass Samsung die Abteilung unter die Lupe nimmt. Letztendlich könnte die Mobile-Sparte (MX) künftig selbst das Ruder übernehmen und die Chips speziell für ihre Smartphones entwickeln.

Nicht alle bei Samsung sind logischerweise von den Plänen begeistert. Besonders die System-LSI-Abteilung wehrt sich gegen den Verlust ihres Geschäftsbereichs. Bisher fungierte sie als interner Zulieferer und verkaufte Exynos-Chips auch an andere Smartphone-Hersteller. Diese Struktur könnte nun komplett wegfallen.

Doch selbst wenn Samsung die Umstrukturierung gelingt, bleiben Herausforderungen bestehen. Samsung Foundry, zuständig für die Chip-Produktion, kämpft ebenfalls mit Leistungsproblemen. Die schlechte Ausbeute beim Exynos-2500-Chip war zuletzt deutlich zu spüren. Eine perfekte Chip-Entwicklung durch MX könnte also immer noch an Fertigungsschwierigkeiten scheitern (Quelle: SamMobile).

Apple als Samsungs Vorbild

Auch wenn die bisherigen Exynos-Chips schon von einer Abteilung von Samsung entwickelt und von einer anderen gebaut werden, war der eigene Chip nie so richtig an die Bedürfnisse der Smartphones angepasst, wie es bei Apple und den iPhones der Fall ist. Besonders in Zeiten von KI-Features wäre es noch wichtiger, dass wirklich alles aus einer Hand kommt und perfekt an die Software angepasst ist. Ob das wirklich passiert, wird man abwarten müssen. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Im Video könnt ihr euch die aktuellen Top-Smartphones von Samsung anschauen:

