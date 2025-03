Halbzeit für das iPhone 16: Warum sich der Kauf für mich jetzt nicht lohnt

Apples iPhone 16 ist bereits ein gutes halbes Jahr auf dem Markt. Schon jetzt ist die Wachablösung im September durch das iPhone 17 absehbar. Nicht nur für mich stellt sich daher die Frage: Jetzt noch kaufen oder besser warten? Meine persönliche Antwort darauf findet ihr in der heutigen Ausgabe der Wochenendkolumne hier bei GIGA.

Leser dieser Kolumne werden sich vielleicht noch erinnern: Vor einem Jahr erörterte ich bereits öffentlich die Frage, ob ich mir im Herbst das iPhone 16 kaufen sollte. Schon damals war für mich klar, dass das reguläre Modell zu wenig Neues bieten würde. Wenn, dann käme nur das Pro-Modell für mich in Betracht. Zwölf Monate später verlasse ich mich noch immer auf mein altehrwürdiges iPhone 13, das mir – abgesehen von einem kleinen toten Pixel – auch jetzt noch treue Dienste leistet.

iPhone 16 Pro vs. iPhone 17 Pro

Ich konnte mich letztlich auch nicht zum Kauf des iPhone 16 Pro durchringen, trage diese Überlegung aber noch immer mit mir herum. Jetzt aber rückt der Nachfolger immer näher – bereits in einem halben Jahr wird Apple die neue iPhone-17-Familie präsentieren, darunter natürlich auch ein potenzielles iPhone 17 Pro. Für mich erneut eine Option. Was also tun? Jetzt noch das iPhone 16 Pro kaufen oder doch bis zum iPhone 17 Pro warten?

Für das iPhone 16 Pro spricht in jedem Fall die sofortige Verfügbarkeit. Im Gegensatz zum Marktstart bekommt man es jetzt an jeder Ecke und könnte es bereits morgen in den Händen halten. Die Technik ist mittlerweile ausgereift, kleinere Kinderkrankheiten wurden durch Updates beseitigt.

Und dann wäre da noch der Preisverfall – der ist nämlich mittlerweile real. Apple selbst verlangt zwar immer noch offiziell knapp 1.200 Euro für das iPhone 16 Pro, im freien Markt existieren jedoch bereits Angebote knapp unter 1.000 Euro – eine spürbare Ersparnis. Ein iPhone 17 Pro wird dagegen frühestens in einem Jahr so günstig zu haben sein.

Wenn ich allerdings meinen Kaufwunsch noch bis zum iPhone 17 Pro hinauszögern kann, wird diese Geduld mit noch modernerer Technik und einem neuen Erscheinungsbild belohnt. Zudem dürfte das neue Modell perspektivisch länger Support durch iOS-Updates erhalten. Dafür zahle ich dann aber auch den vollen Einstandspreis ohne Rabatt und muss wahrscheinlich in den ersten Wochen längere Lieferzeiten in Kauf nehmen.

iPhone 13 bleibt mein persönlicher Favorit

Bei all den Überlegungen kommt jedoch ein Punkt zu kurz: Ich bin aktuell mit meinem iPhone 13 noch immer recht zufrieden. Zugegeben, der kleine tote Pixel nervt hier und da, aber grundsätzlich vermisse ich derzeit nicht viel. Ja, selbst der Akku besitzt nach über drei Jahren noch immer 86 Prozent der ursprünglichen Kapazität, sodass das iPhone die Leistung nicht drosseln muss. Rational betrachtet benötige ich derzeit kein neues iPhone. Warum also unnötig Geld ausgeben?

Etwa für Apple Intelligence? Apples KI werde ich im April zunächst auf meinem iPad Pro ausgiebig testen. Dann wird sich zeigen, ob ich das Feature auch unbedingt auf dem iPhone benötige oder nicht. Kurzum: Ich werde lieber weiterhin abwarten und – wie bei meinen anderen iPhones in der Vergangenheit auch – erst dann kaufen, wenn es wirklich notwendig ist.

Alle anderen Interessenten sollten sich von meiner höchstpersönlichen Entscheidung aber natürlich nicht abhalten lassen. Das iPhone 16 Pro ist, wie bereits festgestellt, ausgereift und aktuell so günstig wie nie zuvor. Wer ein iPhone-Upgrade sucht, für den ist die aktuelle Halbzeit im Produktzyklus eigentlich kein schlechter Kaufzeitpunkt.

Objektiv betrachtet ein guter Kauf:

