Meta AI in WhatsApp nutzen: Das geht auch in Deutschland

Mit „Meta AI“ arbeitet der Mutterkonzern von WhatsApp, Meta, an einem eigenen KI-Dienst. Dabei soll man auch im Messenger auf „Meta AI“ zugreifen können. Wie kann man die Künstliche Intelligenz in WhatsApp aktivieren und was kann man damit machen?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

„Meta AI“ ist ein Chatbot, der ähnlich wie ChatGPT auf Texteingaben reagiert. In WhatsApp kann man so mit der Künstlichen Intelligenz plaudern. Der Dienst ist bereits gestartet, war bislang allerdings nur in englischer Sprache verfügbar. Ab sofort wird das KI-Feature auch für WhatsApp-Nutzer in Deutschland ausgerollt.

Anzeige

Meta AI in WhatsApp in Deutschland aktivieren und nutzen

Sobald das Feature bei WhatsApp freigeschaltet ist, sieht man in der Chat-Übersicht so einen blauen Kreis. Tippt man auf das Symbol, erreicht man die KI-Funktion. Alternativ kann man auch in einem Gruppenchat den Befehl „@MetaAI“ schreiben, um MetaAI in der Gruppe anzusrepchen.

Anzeige

So sieht das mysteriöse Symbol aus. (© Screenshot GIGA)

WhatsApp & Meta AI: Was kann man damit machen?

„Meta AI“ greift auf das Sprachmodell „Llama“ zurück. Nutzer können mit dem Chatbot schreiben, um Fragen verschiedener Art beantwortet zu bekommen. Dabei wird auf Ergebnisse aus Bing und Google zurückgegriffen. Das Tool eignet sich zum Beispiel, um sich in einem künstlichen Gespräch die Zeit zu vertreiben, aber auch, um Hilfe und Ratschläge zu erhalten. Es können auch einige Management-Funktionen wie Erinnerungen an Termine eingesetzt werden. Neben Textantworten soll „Meta AI“ in WhatsApp auch Bilder und kleine Videos generieren können. Die Funktionen sind kostenlos verfügbar.

Anzeige

Man kann den Dienst sowohl im Einzelgespräch als auch in Gruppen-Chats verwenden. In Gruppen spricht man die KI direkt über die Eingabe des „@“-Symbols an. Aus der Liste der Gruppenteilnehmer lässt sich Meta AI dann auswählen.

Der Einsatz beschränkt sich nicht auf den beliebten Messenger. Auch im Facebook-Messenger sowie in der Nachrichtenfunktion von Instagram ist die KI verfügbar. Zudem kann man auf den Chatbot im Browser zugreifen, solange man sich in einem unterstützten Land befindet (zu Meta.ai im Browser).

Hinweis: Facebook und Instagram haben ihre Nutzungsbedingungen geändert, wonach Beiträge für das Training der eigenen Künstlichen Intelligenz verwendet werden können. Um das zu verhindern, muss man der Auswertung in den Einstellungen der jeweiligen Apps widersprechen.

Anzeige

In den USA gibt es die KI-Funktion noch länger. In Deutschland und anderen Ländern Europas musste man sich länger gedulden. Grund hierfür sind schärfere Regeln der EU, die der Meta-Chef Mark Zuckerberg bereits vor einigen Monaten kritisierte.

FAQ Kann man Meta AI in WhatsApp auch auf Deutsch nutzen? Ja, seit dem Rollout in Europa im März 2025 ist Meta AI auch in Deutschland verfügbar. Wie startet man Meta AI in einem WhatsApp Gruppenchat? Sobald man für das Feature freigeschaltet wurde, kann man den bunten Kreis in der Chat-Übersicht antippen. Im Gruppen-Chat spricht man die KI mit „@metaai“ an. Kostet die Nutzung von Meta AI in WhatsApp etwas? Nein, die Nutzung von Meta AI ist kostenlos, egal ob in WhatsApp, Facebook oder Instagram.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.