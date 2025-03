Neu bei WhatsApp: Nützliche Funktion macht eure Chats übersichtlicher

WhatsApp arbeitet an einer neuen Funktion, die Chats viel übersichtlicher macht. Bald können Nutzer Nachrichten in Threads organisieren. Dadurch ist es noch etwas einfacher, auf einzelne Nachrichten zu antworten.

WhatsApp: Threads für Nachrichten geplant

In der aktuellen Beta-Version von WhatsApp für Android ist zu sehen, dass der Messenger an einer verbesserten Antwortfunktion arbeitet. Künftig sollen Nutzer auf Nachrichten in separaten Threads antworten können, ähnlich wie es in anderen Messenger-Apps wie Telegram oder Slack bereits möglich ist. Dadurch bleiben Antworten direkt mit der ursprünglichen Nachricht verbunden, was das Chaos in Gruppenchats reduzieren soll.

Sobald ein Nutzer auf eine Nachricht antwortet, wird ein eigener Thread erstellt. Alle weiteren Antworten bleiben in diesem Thread gebündelt, sodass sie nicht zwischen anderen Nachrichten verloren gehen (Quelle: WABetaInfo).

Gerade in Gruppen, in denen oft mehrere Diskussionen gleichzeitig laufen, könnte diese Funktion für mehr Struktur sorgen. Die Beta-Version deutet aber darauf hin, dass Threads nicht nur in Gruppenchats, sondern auch in Einzelchats und Channels verfügbar sein werden.

WhatsApp: Mehr Übersicht in großen Gruppen

Gerade in viel genutzten WhatsApp-Gruppen dürfte diese Neuerung eine große Erleichterung sein. Bisher kann es schnell unübersichtlich werden, wenn viele Nutzer gleichzeitig auf eine Nachricht reagieren.

Mit der neuen Thread-Funktion genügt ein Klick auf eine Nachricht, um alle dazugehörigen Antworten in einer zusammenhängenden Ansicht zu sehen. Das mühsame Scrollen durch lange Chatverläufe auf der Suche nach einer bestimmten Antwort entfällt.

Wann WhatsApp die Thread-Funktion offiziell in der finalen Version der App freischaltet, ist noch unklar. Es dürfte aber nicht mehr lange dauern, da das Feature schon recht ausgereift erscheint.

