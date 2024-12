Unerwarteter Trend auf PS5, Xbox und PC: Mit diesem Comeback habe ich nicht gerechnet

Lange Zeit sah es so aus, als ob Spiele mit Couch-Koop der Vergangenheit angehören. Doch bei den Game Awards traten gleich 4 Spiele ins Rampenlicht, die wesentlich auf das Feature bauen – eine überraschende, aber tolle Nachricht für alle, die am liebsten mit ihren Freunden zocken.



Ein Kommentar von Gregor Elsholz

Comeback von Couch-Koop auf PS5, Xbox und PC

In den 1980ern und 1990ern war Couch-Koop fester Bestandteil von Videospielen – doch die Branche hat sich mit den Jahren immer weiter davon entfernt. Aufwendige Singleplayer-Games und Online-Multiplayer wurden stattdessen bevorzugt und mit Freunden gemeinsam auf einem Bildschirm zu zocken, war schon bald eine echte Rarität.

Ich fand diese Entwicklung immer bedauerlich und habe die wenigen Couch-Koop-Hits der letzten Jahre immer gerne gezockt – von der Borderlands-Reihe über Overcooked und Lovers in a Dangerous Space Time bis hin zu A Way Out und It Takes Two. Leider lassen sich Spiele dieser Art in den letzten Jahren aber an zwei Händen abzählen.

Entsprechend unerwartet hat mich die Trailer-Flut bei den Game Awards 2024 getroffen, denn dort standen mit Split Fiction, Stage Fright und Borderlands 4 gleich dreie Games im Mittelpunkt, die wir hoffentlich bald mit Freunden, Familie und Bekannten auf dem Sofa zocken können.

Fest für Koop-Fans: Große Hoffnungen für Borderlands 4, Split Fiction und Stage Fright

Entwickler Hazelight knüpft augenscheinlich genau dort an, wo es mit It Takes Two aufgehört hat und spendiert uns mit Split Fiction ein originelles und abwechslungsreiches Projekt, in dem zwei Spieler in jedem Level neue Fähigkeiten nutzen können, um ans Ziel zu gelangen – und dabei zwischen Sci-Fi- und Fantasy-Welten hin und herspringen.

Schaut euch hier den Trailer zu Split Fiction an:

Split Fiction: Official Reveal Trailer

Das Studio Ghost Town Games hat mit Stage Fright dagegen ein vermutlich etwas kleineres Abenteuer in petto, dessen Trailer noch nicht allzu viel verrät – doch nach Overcooked und Overcooked 2 habe ich beinahe grenzenloses Vertrauen in das Team und seine Fähigkeit, hektisches Gameplay mit jeder Menge Zündstoff auf dem Sofa abzuliefern.

Schaut euch hier den Trailer zu Stage Fright an:

Stage Fright: Announcement Trailer

Wem das noch nicht genug Action ist, darf sich mit Fug und Recht auch noch auf Borderlands 4 freuen – zwar hat Gearbox hier noch nicht bestätigt, dass der Shooter im Couch-Koop gezockt werden kann, doch alles andere wäre angesichts der Geschichte der Reihe eine herbe Enttäuschung.

Schaut euch hier den Trailer zu Borderlands 4 an:

Borderlands 4: Official First Look Trailer

Abgerundet wird dieses ohnehin schon beachtliche Koop-Angebot zu guter Letzt noch von dem Teaser für Sonic Racing Crossworlds – zwar streng genommen vielleicht kein aufwendiges Couch-Koop-Game, aber hoffentlich doch ein rasantes Rennspiel, in dem wir gemeinsam die Reifen qualmen lassen können. Für Couch-Koop-Fans sollten die nächsten Monate also überraschend reiche Beute bieten.

Sonic Racing: Crossworlds Trailer

