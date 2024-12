iPhone-Nutzer, aufgepasst! Beliebter Akku-Trick ist nichts für euch

Selbst heute noch gibt es immer wieder zahlreiche Mythen und Gerüchte, wenn es um die richtige Bedienung des iPhones geht. Von einem solchen angeblichen tollen Trick solltet ihr aber lieber die Finger lassen, denn ihr erreicht damit am Ende nur den gegenteiligen Effekt. Geholfen ist euch nicht.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Glaubt auch ihr noch, euer iPhone läuft flüssiger und verbraucht weniger Energie, wenn ihr Apps zwangsweise im App-Switcher beendet? Ist ja schnell erledigt: Einfach die gewünschte App mit dem Finger nach oben „wegwischen“ – fertig. Falsch gedacht, dieser „Trick“ ist und bleibt Unsinn.

Anzeige

Apps zwangsweise auf dem iPhone beenden: Was da tatsächlich passiert

Ihm liegt der Irrglaube zugrunde, Apps im Hintergrund würden zu viel Ressourcen, also beispielsweise Arbeitsspeicher, beanspruchen und das iPhone so langsamer machen. Doch dies stimmt nicht. Tatsächlich ist es doch so: Apps, die sich nicht im Vordergrund befinden, sind in einem quasi Ruhezustand (dementsprechend in einem niedrigen Status) und verbrauchen am Ende nur minimale Ressourcen.

Nur im Notfall solltet ihr so Apps beenden. (© GIGA, Screenshot)

Anzeige

Wird hingegen eine App zwangsweise beendet, wird diese direkt aus dem Speicher entfernt. Beim erneuten Öffnen muss iOS dann den App-Code wieder aus dem Flash-Speicher in den eigentlichen Arbeitsspeicher laden. Dies verbraucht viel mehr Strom, als wenn ihr eine inaktive App einfach wieder in den Vordergrund holt. So wird mehr Energie verbraucht und die Akkulaufzeit verkürzt sich. Ihr hättet damit genau das Gegenteil erreicht.

Weitere Tipps und Tricks:

Schreiben auf dem iPhone Abonniere uns

auf YouTube

Apples guter Rat: Nur in absoluten Notfällen

Zwangsweise beenden solltet ihr eine App besser nur dann, wenn diese nicht mehr reagiert und Probleme bereitet. Auch Apple rät nur in diesen Ausnahmefällen dazu und schreibt dies so auch in einem entsprechenden Support-Dokument, Zitat: „Normalerweise gibt es keinen Grund, eine App zu beenden, da zum Beispiel durch das Beenden kein Batteriestrom gespart wird.“

Anzeige

Noch sein Ding:

Ergo: Nutzerinnen und Nutzer eines iPhones sollten lieber die Finger vom angeblichen Stromspar-Trick lassen. Das iPhone wird weder schneller noch läuft der Akku länger. Ganz im Gegenteil, es verbraucht nur unnötig mehr Strom.