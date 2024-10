Dragon Ball – Sparking Zero: Multiplayer, Splitscreen und Crossplay

Mit Dragon Ball: Sparking Zero liefert Bandai Namco Fan-Service vom Allerfeinsten. Doch, könnt ihr per Splitscreen zu zweit spielen? Gibt es Crossplay? Und was hat der Multiplayer zu bieten? Hier geben wir euch alle Antworten darauf.

Bietet Dragon Ball: Sparking Zero einen Splitscreen-Modus?

Zu Beginn des Jahres heizten Gerüchte im Internet die Vermutung an, ein Splitscreen wäre aufgrund von technischen Problemen der PS5 und Xbox Series X nicht möglich.

Im Sommer sorgte dann Bandai Namco für Erleichterung bei Fans: Ein Splitscreen wurde bestätigt und erlaubt euch damit einen lokalen Mehrspielermodus.

Im Spiel wechselt ihr den Bildschirm mit den Schultertasten zu „Kampf & Training“. Wählt hier „Kampf“ und „Offline“ aus. Im anschließenden Menü klickt ihr nun die Option „S1 vs. S2“ an – also Spieler 1 gegen Spieler 2.

So sieht der geteilte Bildschirm im Splitscreen-Modus aus. (© Screenshot GIGA)

Zu guter Letzt wählt Spieler 1 seine Charaktere aus. Spieler 2 kann seine Haudegen aufstellen, indem ihr das Team mit R1 bzw. RB wechselt. Nach Bestätigung geht der Kampf im Splitscreen los.

Welche Multiplayer-Modi gibt es?

Der Fokus von Dragon Ball: Sparking Zero liegt klar auf dem Mehrspieler-Modus bzw. Kämpfe mit Freunden und Spielern aus aller Welt. Wie schon im Splitscreen-Modus wechselt ihr den Bildschirm zu „Kampf & Training“.

Für den Mehrspieler wählt ihr hier natürlich „Online“ aus. Ihr habt nun zwei Möglichkeiten:

Spielersuche : Die Kämpfe haben keinen Einfluss auf euren Rang. Hier könnt ihr Räume suchen oder erstellen oder einem schnellen Spiel (Einzel, Team oder ZP) beitreten.

: Die Kämpfe haben keinen Einfluss auf euren Rang. Hier könnt ihr Räume suchen oder erstellen oder einem schnellen Spiel (Einzel, Team oder ZP) beitreten. Ranglisten-Spiel: Diese Kämpfe haben demnach Einfluss auf euren Rang. Ihr könnt einige Kampfregeln einstellen und dann ein Ranglisten-Match suchen.

Erstellt Räume oder tretet fremden Lobbys im Multiplayer bei. (© Screenshot GIGA)

Außerdem könnt ihr ein eigenes Weltturnier online erstellen oder einem anderen Wettbewerb beitreten. Das funktioniert sogar über eine Raum-ID. Ihr könnt also Freunde einladen und freie Plätze mit fremden Spielern auffüllen.

Die ZP sorgen dafür, dass ihr keine zu mächtigen Teams erstellt. Ihr habt ein Limit von 15 ZP. Starke Charaktere wie Vegetto (SSGSS), Goldener Freezer oder Bills kosten demnach mehr ZP, während Mr. Satan nur 1 ZP kostet. Das sorgt für ein gesundes Balancing.

Gibt es Crossplay zwischen PC und Konsolen?

Nach all den guten Neuigkeiten, gibt es zuletzt noch eine kleine Enttäuschung: Dragon Ball: Sparking Zero liefert nämlich kein Crossplay zwischen PC und Konsolen. Auch PS5-Spieler und Xbox-Besitzer können nur mit Freunden zocken, die auf der gleichen Plattform spielen.