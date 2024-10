Dragon Ball – Sparking Zero: Alle „Was wäre, wenn …“-Szenarios auslösen

Im Episoden-Kampf von Dragon Ball: Sparking Zero gibt es sogenannte „Was wäre, wenn …“-Szenarios oder auch „What if“ genannt. Durch spezielle Dialogoptionen oder Handlungen in Kämpfen schaltet ihr alternative Geschichten frei. Wir zeigen euch, wie ihr sie auslöst.

„Was wäre, wenn …“ in Son-Gokus Geschichte

Spielt ihr die Geschichte aus der Sicht von Son-Goku nach, könnt ihr drei alternative Storys freischalten. Als Belohnung schaltet ihr übrigens auch Trophäen und Erfolge frei. Was ihr tun müsst, um die „Was wäre, wenn“-Szenarios mit Son-Goku auszulösen, lest ihr nachfolgend.

Wichtiger Hinweis: Ihr dürft die Schwierigkeit der Episoden nicht verringern, in denen ihr Entscheidungen trefft oder spezielle Aktionen durchführt. Ihr könnt „What if“-Szenarios sonst nicht auslösen.

Kapitel „Seite an Seite“ freischalten

In der Episode „Das mächtigste Duo der Erde?!“ (Saiyajin-Arc – Kapitel 1) wählt ihr im Dialog die Option „Alleine weitermachen“.

Das erste „Was wäre, wenn …“-Szenario in Gokus Geschichte: Ihr lehnt Piccolos Hilfe ab und stellt euch Radditz alleine. (© Screenshot GIGA)

Im anschließenden Kampf gegen Radditz (Episode: „Radditz vs. Schildkrötenschule“) müsst ihr den Bösewicht so schnell wie möglich besiegen. Wenn ihr nur für eine gewisse Zeit überlebt, gelangt ihr wieder zum normalen Pfad der Geschichte.

Das Kapitel „Seite an Seite“ besteht aus vielen Folgekämpfen gegen bekannte Schurken. Was genau passiert, möchten wir an der Stelle aufgrund von Spoilern natürlich nicht näher erläutern.

Kapitel „Grenzen überschreiten“ freischalten

In der Episode „Das mächtigste Duo der Erde?!“ (Saiyajin-Arc – Kapitel 1) wählt ihr im Dialog die Option „Mit Piccolo zusammenarbeiten“.

Auch hier folgt mit „Rückkampf und Ergebnis“ eine Schlacht gegen Son-Gokus Bruder. Für eine weitere, alternative Story müsst ihr auch hier Radditz so schnell wie möglich besiegen.

Was anschließend folgt, ist das Kapitel „Grenzen überschreiten“ und damit ein weiteres „What if“-Szenario.

Kapitel „Die Zukunft verändert sich“ freischalten

Für diese alternative Story müsst ihr eine spezielle Entscheidung in der Episode „Raum von Geist und Zeit“ (Cyborg-/Cell-Arc – Kapitel 3) treffen: Wählt „Losgehen und helfen“ aus.

Auf Unterstützung warten oder alleine losgehen? In dieser Episode löst ihr Gokus zweites „What if“-Szenario aus. (© Screenshot GIGA)

Ihr gelangt anschließend zur Episode „Besiege Cell!“. Im Kampf gegen Cell dürft ihr euch nicht von seiner Sonnenfaust treffen lassen. Diese wird mit einer kurzen Animation angekündigt, weshalb ihr relativ einfach ausweichen könnt.

Ihr habt damit das letzte „Was wäre, wenn …“-Szenario von Son-Goku freigeschaltet und alle alternativen Geschichten erlebt. Spielt diese Sparking-Episoden definitiv zu Ende, um die Trophäen einzuheimsen.

„Was wäre, wenn …“ in Vegetas Geschichte

In Vegetas Geschichte gibt es zwei „What if“-Szenarios. Im Planet-Namek-Arc gibt es keine alternativen Handlungsstränge mit dem Prinz der Saiyajin, daher könnt ihr die Episoden bis zum Cyborg-/Cell-Arc ganz bequem spielen.

Was ihr tun müsst, um die beiden alternativen Storys von Vegeta freizuschalten, verraten wir euch nachfolgend.

Kapitel „Elterliche Bindungen“ freischalten

In der Episode „Aufziehpuppe“ (Cyborg-/Cell-Arc – Kapitel 2) könnt ihr einen alternativen Weg freischalten, indem ihr C-18 im Kampf schnell besiegt. Ihr wart nicht schnell genug, wenn Vegeta im Dialog davon spricht, dass C-18 kaum Schaden erleidet.

In der darauffolgenden Episode namens „Vegeta und Trunks“ müsst ihr Trunks schnell viel Schaden zufügen. Vegetas Sohn verwandelt sich daraufhin in Super-Trunks, den ihr anschließend besiegen müsst.

Trunks kündigt seine Transformation zu Super-Trunks im Kampf an. (© Screenshot GIGA)

Im Kampf mit Trunks habt ihr wirklich nur sehr wenig Zeit, um ihm genügend Schaden zuzufügen und seine Transformation auszulösen. Wenn ihr nicht schnell genug wart, wird Trunks in einem Dialog von seiner stärkeren Form absehen – startet dann einfach den Kampf neu.

Kapitel „Platz eins“ freischalten

In der Episode „Vegetas dunkles Herz“ absolviert ihr einen Sparringkampf gegen den jungen Trunks. Ihr gewinnt, wenn ihr nicht zu viel Schaden erleidet.

Anschließend versucht Babidi den Prinzen der Saiyajin mithilfe einer Gehirnwäsche auf seine Seite zu ziehen. Hier müsst ihr die Gehirnwäsche abschütteln, um das „Was wäre, wenn …“-Szenario von Vegeta freizuschalten.

Weitere „What ifs“ in Vegetas Geschichte

In Vegetas Geschichte gibt es noch zwei unbedeutsame „What ifs“, zumindest in Bezug auf die Trophäen und Erfolge.

„Vegetas Entschlossenheit“ (Majin-Boo-Arc – Kapitel 3) : Besiegt Majin Boo in geringer Zeit, um ein vorzeitiges Ende der Geschichte auszulösen.

: Besiegt Majin Boo in geringer Zeit, um ein vorzeitiges Ende der Geschichte auszulösen. „Ein verzweifeltes Ringen um Zeit“ (Majin-Boo-Arc – Kapitel 3): Schaltet ein alternatives Ende frei, indem ihr Kid-Boo besiegt und den Kampf nicht nur überlebt.

„Was wäre, wenn …“ in Son-Gohans Geschichte

In der Rolle von Son-Gohan könnt ihr einige „Was wäre, wenn …“-Szenarios freischalten, allerdings ist nur das Kapitel „Der stärkste Krieger“ relevant für die Trophäen und Erfolge.



Wir möchten euch zunächst diesen alternativen Episoden-Kampf vorstellen und dann auf die eher unwichtigen Szenarios eingehen.

Kapitel „Der stärkste Krieger“ freischalten

Ihr müsst lange spielen, bis ihr die Episode „Verteidigt die Erde gegen die Freezer-Armee“ (Gott der Zerstörung Bills-/Freezers Wiederbelebung-Arc – Kapitel 5) erreicht.

Beweist eure Stärke im Kampf gegen Freezer, um einen alternativen Pfad offenzulegen. (© Screenshot GIGA)

Im Kampf tretet ihr erst gegen einen Soldaten der Freezer-Armee an, ehe sich euch Freezer höchstpersönlich gegenüberstellt. Ihr müsst den Soldaten schnell besiegen und Freezer frühzeitig so viel Schaden zufügen, wie möglich.

Wenn das „What if“ mit Son-Gohan ausgelöst wurde, wird Freezer eure Stärke anerkennen. Seid ihr nicht schnell genug, wird der Kampf frühzeitig abgebrochen.

Weitere „What ifs“ in Son-Gohans Geschichte

„Entfesselter Zorn“ (Cyborg-/Cell-Arc – Kapitel 3) : Besiegt die perfekte Form von Cell besonders schnell, um einen alternativen Pfad freizuschalten.

: Besiegt die perfekte Form von Cell besonders schnell, um einen alternativen Pfad freizuschalten. „Dabra“ (Majin-Boo-Arc – Kapitel 4) : Besiegt Dabra im Kampf besonders schnell, um ein geheimes Ende zu entdecken.

: Besiegt Dabra im Kampf besonders schnell, um ein geheimes Ende zu entdecken. „Machthunger“ (Majin-Boo-Arc – Kapitel 4) : Bezwingt Super-Boo innerhalb eines festgelegten Zeitlimits, um einen weiteren Pfad zu erschließen.

: Bezwingt Super-Boo innerhalb eines festgelegten Zeitlimits, um einen weiteren Pfad zu erschließen. „Erstaunliches Team“ (Universums-Überleben-Arc – Kapitel 7): Auch hier müsst ihr euren Gegner Dyspo schnell besiegen. Damit habt ihr das letzte „Was wäre, wenn …“ in Son-Gohans Story abgeschlossen.

„Was wäre, wenn …“ in Piccolos Geschichte

Im Vergleich zu Son-Goku oder Vegeta, ist die Geschichte von Piccolo eher schnell erzählt. Daher gibt es auch nur eine alternative Story, die ihr mit dem Namekianer auslösen könnt. So funktioniert es.

Auch in der Rolle von Piccolo könnt ihr eine geheime Story freischalten. (© Screenshot GIGA)

Kapitel „Die Führung eines Meisters“ freischalten

In der Episode „Leichte Unbehaglichkeit“ (Cyborg-/Cell-Saga – Kapitel 3) beobachtet ihr den Kampf zwischen Son-Goku und C-19. Ihr könnt zwischen zwei Aktionen wählen und entscheidet euch für „Son-Goku helfen“, um dieses „What if“ freizuschalten.

Ihr befindet euch nun auf einem alternativen Handlungspfad und könnt die Geschichte zu Ende spielen. Als Belohnung erhaltet ihr eine Bronze-Trophäe.

„Was wäre, wenn …“ in Future Trunks Geschichte

Die Geschichte von Future Trunks schaltet ihr erst frei, wenn ihr den Future-Trunks-Arc mit Son-Goku abgeschlossen habt. Für ganze drei alternative Handlungsstränge werdet ihr mit jeweils einer Trophäe belohnt. Nachfolgend zeigen wir euch, wie ihr alle drei Zusatzkapitel mit Future Trunks auslöst.

Kapitel „Hoffnungsschimmer“ freischalten

In der Episode „Verzerrte Welt“ (Future-Trunks-Arc – Kapitel 6) kämpft ihr gegen Goku Black und Zamasu. Das Duell mit Zamasu müsst ihr sehr schnell für euch entscheiden, indem ihr seine Kauleiste ordentlich bearbeitet.

Wenn alles glattlief, folgt auf dem alternativen Pfad die Episode „Rechnung begleichen mit Zamasu!“.

Kapitel „Geerbter Stolz“ freischalten

Die zweite „What if“-Geschichte mit Future Trunks findet ihren Ursprung in der Episode „Trunks' Entscheidung“ (Future-Trunks-Arc – Kapitel 6). Im Dialog bekommt ihr zwei Optionen, von denen ihr „Hierbleiben und trainieren“ wählt.

Es folgt die Episode namens „Um der stärkste im Universum zu werden …“. Hier müsst ihr Vegeta, Piccolo und Son-Gohan in einer festgelegten Zeit besiegen, um das „Was wäre, wenn …“-Szenario fortzuführen.

Sobald ihr einem der Kämpfer die Hälfte seiner Lebensenergie abgezogen habt, erscheint der nächste. Ihr müsst also bloß sehr schnell sein – klingt einfacher, als es in Wirklichkeit ist.

Zu guter Letzt werdet ihr in der Episode „Vater oder Teamwork?“ vor eine Entscheidung gestellt. Wählt hier nur noch „Vegeta folgen“, um die letzte Aktion für dieses Szenario auszulösen.

Kapitel „Auf dem Weg ins Morgen“ freischalten

Diese dritte alternative Geschichte von Future Trunks schaltet ihr frei, indem ihr dem Weg für das Kapitel „Geerbter Stolz“ (siehe oben) folgt.

In der Episode „Vater oder Teamwork?“ entscheidet ihr euch dieses Mal aber dafür, bei Son-Gohan zu bleiben. Mehr müsst ihr nicht tun, um dieses „What if“ freizuschalten.

„Was wäre, wenn …“ in Freezer Geschichte

Die Geschichte aus Sicht von Freezer bietet eine interessante Perspektive. Auch hier gibt es nur eine Entscheidung, die eine alternative Story zur Folge hat. Wir erklären euch in einfachen Schritten, wie ihr das „What if“ mit Freezer auslöst.

Sogar Oberschurke Freezer kann ein „Was wäre, wenn …“-Szenario auslösen. (© Screenshot GIGA)

Kapitel „Freezer stürzt sich in den Kampf“ freischalten

In der Episode „Wiederbelebter Freezer“ (Gott der Zerstörung Bills-/Freezers Wiederbelebung-Arc – Kapitel 5) müsst ihr eure Gegner Son-Goku und Vegeta schnellstmöglich besiegen. Als Ergebnis löst ihr eine Sparking-Episode aus.

Anschließend werdet ihr in der Episode „Freezers Philosophie“ vor die Wahl gestellt, welche Krieger ihr in euer Team für das Turnier der Kraft rekrutieren wollt. Um das „Was wäre, wenn …“-Szenario mit Freezer abzuschließen und die Trophäe zu bekommen, müsst ihr alle vier Pfade spielen.

„Was wäre, wenn …“ in Goku Blacks Geschichte

Erst mit Dragon Ball Super wurde Goku Black (oder auch Goku Schwarz, wie er im Spiel genannt wird) als Bösewicht eingeführt. In Sparking Zero könnt ihr nun die Geschichte aus seiner Sicht nachspielen und einen alternativen Pfad freischalten. Was ihr tun müsst, lest ihr unten nach.

In der Geschichte von Goku Black gibt es ein „What if“-Szenario. (© Screenshot GIGA)

Kapitel „Beweis der Gerechtigkeit“ freischalten

In der Episode „Der dritte Akt beginnt“ (Future-Trunks-Arc – Kapitel 6) kämpft ihr als Goku Black gegen Son-Goku und Vegeta. Um den geheimen Story-Pfad offenzulegen, müsst ihr beide Z-Krieger innerhalb eines festgelegten Zeitlimits ausschalten.

Wie schon in den anderen Kämpfen solltet ihr dafür so schnell wie möglich in den Sparking-Modus gehen und eure Ziele mit Spezial-Moves eindecken. Wart ihr schnell genug, wird Goku Black am Ende des Kampfes sagen: „Wir waren gerade erst getrennt! Was ist schiefgelaufen?“.

In der vorletzten Episode „Ihre Entscheidung“ müsst ihr jetzt nur noch den Kampf gewinnen, ohne mit Zamasu zu fusionieren. Das sorgt für eine finale Schlacht, in der euch aber keine speziellen Herausforderungen gestellt werden.

„Was wäre, wenn …“ in Jirens Geschichte

Auch Jiren feierte sein Debüt erst in Dragon Ball Super. Wollt ihr die Geschichte aus seiner Sicht nachspielen, müsst ihr den Universum-Überleben-Arc mit Son-Goku abschließen.

In Jirens Story könnt ihr einen alternativen Handlungsstrang mit einer speziellen Aktion offenlegen. Was ihr tun müsst, verraten wir euch nachfolgend.

Kapitel „Wahre Stärke“ freischalten

Das „What if“-Szenario von Jiren startet mit der Episode „Saiyajin-Amoklauf“ (Universums-Überleben-Arc – Kapitel 7). Hier müsst ihr euch für eine von zwei Aktionen entscheiden – ihr wählt: „Abwarten und zuschauen“.

Die nachfolgenden Episoden und Kämpfe dürften für einige Spieler ganz schön knifflig werden. Schließlich müsst ihr euch zweimal gegen gleich vier Gegner durchsetzen.