Dragon Ball – Sparking Zero: Zeni farmen (drei effektive Methoden)

Im Laden von Dragon Ball: Sparking Zero könnt ihr mit Geld nützliche Gegenstände, Extras und sogar neue Charaktere kaufen. Mit einer einfachen Methode könnt ihr ganz einfach Zeni farmen. Wir zeigen es euch sowie nützliche Alternativen.

Schnell und einfach Zeni verdienen

In Sparking Zero gibt es besonders für den Start des Spiels eine Möglichkeit, schnell und einfach an Zeni zu kommen. Dafür müsst ihr die sechs verschiedenen Turniere im Spiel gewinnen.

Für jedes gewonnene Kampfturnier erhaltet ihr 160.000 Zeni. Insgesamt macht das 960.000 Zeni für wenig Aufwand – leider erhaltet ihr das Geld nur beim ersten Gewinn. Fallen euch die Kämpfe schwer, könnt ihr die CPU-Stufe auf „Schwach“ stellen. Geht wie folgt vor:

Wechselt im Hauptmenü den Bildschirm zu „Kampf & Training.“

Wählt anschließend „Weltturnier“ aus.

aus. Für diese Methode zum Farmen von Zeni klickt ihr den Offline-Modus an.

Im folgenden Bildschirm wählt ihr das Turnier aus, das ihr spielen möchtet.

Die CPU-Stufe könnt ihr ruhig auf „Schwach“ stellen. Die Schwierigkeit spielt hier keine Rolle.

stellen. Die Schwierigkeit spielt hier keine Rolle. Ihr müsst nur drei Kämpfe gewinnen, um das Preisgeld von 160.000 Zeni zu bekommen.

Diese voreingestellten Turniere liefern euch 160.000 Zeni als Preisgeld. (© Screenshot GIGA)

Obendrein werdet ihr pro gewonnenen Kampf mit 1.000 Zeni belohnt. Das ist nicht viel, sollte aber nicht unerwähnt bleiben. Jeder Zeni zählt, wenn ihr alle Charaktere kaufen oder freischalten wollt.

Zeni farmen mit diesem Exploit

Wollt ihr effektiv Zeni farmen, müsst ihr einen Exploit ausnutzen. Zur Veröffentlichung dieses Artikels am 11. Oktober 2024, wurde dieser noch nicht durch einen Patch aus dem Spiel entfernt. Gut möglich, dass dies mit dem nächsten Update geschieht.

Wählt im Hauptmenü den „Episoden-Kampf“ aus und spielt die Geschichte von Son-Goku. Schreitet so lange voran, bis ihr die Episode „Super-Saiyajin Son-Goku erwacht“ erreicht. Ihr müsst dafür bis in den Planet-Namek-Arc spielen.

Diese Episode könnt ihr für den Zeni-Exploit immer wieder spielen. (© Screenshot GIGA)

Als Belohnung für diesen Kampf schaltet ihr ein spezielles Outfit für Son-Goku frei. Wo bleiben die Zeni, fragt ihr euch? Erst, wenn ihr diese Episode ein zweites oder drittes Mal abschließt, wird der freigeschaltete Bonus in Zeni umgewandelt. Anstelle des Outfits erhaltet ihr also jedes Mal 300.000 Zeni.

Ihr könnt nach Erhalt der Zeni den Kampf verlassen und die Episode ein weiteres Mal spielen. Wenn ihr alle Zwischensequenzen überspringt, solltet ihr nur wenige Minuten brauchen. Die CPU-Stufe könnt ihr ebenfalls reduzieren, damit ihr noch schneller Zeni farmen könnt.

Im folgenden Video zeigen wir euch die Episode und wie schnell ihr die Zeni als Belohnung erhalten könnt – achtet am Ende des Videos auf die Belohnung oben rechts:

Dragon Ball –Sparking Zero: Zeni farmen leicht gemacht

Alternative: Shenlong rufen und Zeni wünschen

Wie in einigen anderen „Dragon Ball“-Spielen könnt ihr auch in Sparking Zero die Dragonballs sammeln und Shenlong rufen. Schaut dafür in die Herausforderungen von Whis und Zen-Oh und schließt die zusätzlichen Aufgaben ab.

Egal, ob Shenlong, Super-Shenlong oder Porunga: Habt ihr die Dragonballs gesammelt, wechselt ihr zum Bildschirm „Tritt hervor“ im Hauptmenü und ruft einen der Drachen. So viel Zeni erhaltet ihr nach den Wünschen:

Shenlong: 300.000 Zeni

Porunga: 120.000 Zeni

Super-Shenlong: 1.000.000 Zeni

Super-Shenlong schenkt euch sogar eine Million Zeni, wenn ihr ihn ruft. (© Screenshot GIGA)

Diese Alternative ist als netter Nebenverdienst zu sehen, wenn ihr euren Vorrat an Zeni weiter aufstocken wollt. Die Dragonballs zu sammeln, kostet euch nämlich viel Zeit.