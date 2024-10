Dragon Ball – Sparking Zero: „Ankunft auf Namek“ – so spawnt Baata

In der Episode „Ankunft auf Namek“ stellen sich viele Spieler die Frage, wie der alternative Pfad der Geschichte freigeschaltet wird. Wir erklären euch, was ihr tun müsst, damit Baata erscheint und ihr den geheimen Weg in Dragon Ball: Sparking Zero freischaltet.

Anzeige

Alternativen Pfad in „Ankunft auf Namek“ freischalten

Im Planet-Namek-Arc von Son-Gokus Geschichte spielt ihr in Kapitel 2 die Episode „Ankunft auf Namek“. Die meisten von euch dürften Jees im Kampf besiegt und damit den normalen Pfad der Story weitergeführt haben.

Nun gibt es allerdings noch einen geheimen Pfad, der mit einem „???“-Symbol gekennzeichnet ist. Dieser wird offenbart, wenn ihr Baata in „Ankunft auf Namek“ besiegt.

Anzeige

Damit Jees seinen Kampf aufgibt und Baata erscheint, müsst ihr einen Crusherball von Jees weglenken, die er euch vermehrt um die Ohren haut. Die Attacke zu blocken, reicht nicht aus!

Diesen Crusherball von Jees müsst ihr ablenken, damit Baata im Kampf erscheint. (© Screenshot GIGA)

Um den Crusherball abzulenken, müsst ihr bei Standard-Steuerung Kreis bzw. B gedrückt halten, sobald er ihn abwirft. Glücklicherweise wird der rot-leuchtende Angriff durch eine kurze Animation eingeleitet, weshalb ihr genügend Zeit habt, Kreis bzw. B zu drücken.

Anzeige

Spielt ihr mit klassischer „Budokai Tenkaichi“-Steuerung, müsst ihr Dreieck und Kreis bzw. Y und B gleichzeitig gedrückt halten.

Wart ihr erfolgreich, wird Goku den Crusherball seitlich abwehren. Nach einem kurzen Dialog verschwindet Jees und Baata erscheint. Diesen müsst ihr jetzt nur noch besiegen.

Im folgenden Video seht ihr, wie der Crusherball abgewehrt wird und Baata auf dem Schlachtfeld erscheint.

Dragon Ball – Sparking Zero: Alternativen Pfad in „Ankunft auf Namek“ freischalten Abonniere uns

auf YouTube

Wollt ihr auch alle anderen „Was wäre, wenn …“-Szenarios auslösen, solltet ihr unbedingt den verlinkten Guide lesen. Hier erläutern wir euch alle alternativen Pfade der Geschichte.

KI-Explosions-Ablenkung funktioniert auch mit wenig KI

In „Ankunft auf Namek“ macht ihr von der sogenannten KI-Explosions-Ablenkung Gebrauch. Im Internet kursieren wilde Gerüchte, ihr würdet dafür mindestens zwei Balken an KI benötigen. Das kann ich nicht bestätigen!

Die KI-Explosions-Ablenkung könnt ihr im Training mit Piccolo üben. (© Screenshot GIGA)

Im Kampf konnte ich sowohl mit voller KI-Leiste, als auch mit leerem Balken den Crusherball von Jees von mir ablenken. Sollte Jees sich zieren, die Attacke in eurem Duell zu zünden, könnt ihr euch etwas von ihm entfernen.

Anzeige

Auf mittlerer bis großer Distanz hat mich Jees gleich mit mehreren Crusherballs eingedeckt.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.