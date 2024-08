Dragon Ball Z – Legendäre Superkämpfer: Alle Charaktere und Karten

Wir liefern euch hier eine Übersicht zu allen Charakteren und Karten in Dragon Ball Z: Legendäre Superkämpfer. Mithilfe unserer fleißigen spieletipps-Community konnten wir alle freischaltbaren Fähigkeiten auflisten.

Anzeige

Alle Charaktere in DBZ: Legendäre Superkämpfer freischalten

Ein Tipp von Yugi26:

Son Gohan Normal: Erhaltet ihr automatisch.

Erhaltet ihr automatisch. Son Gohan Super Saiyajin: Erhaltet ihr automatisch.

Erhaltet ihr automatisch. Son Gohan Super Saiyajin 2: Erhaltet ihr automatisch.

Erhaltet ihr automatisch. Piccolo Normal: Besiegt alle möglichen Kämpfer mit Son-Gohan ausser Jeese und Baata. Ihr müsst nur Jeese mit Son-Gohan besiegen, um Piccolo schon bei Freezer zu bekommen. Normalerweise kriegt ihr ihn nach Freezer bei Gokus Training automatisch.

Besiegt alle möglichen Kämpfer mit Son-Gohan ausser Jeese und Baata. Ihr müsst nur Jeese mit Son-Gohan besiegen, um Piccolo schon bei Freezer zu bekommen. Normalerweise kriegt ihr ihn nach Freezer bei Gokus Training automatisch. Piccolo Kami: Kriegt ihr automatisch bei Cell (Geschichte 24). Wenn nicht, müsst ihr mit Piccolo verlieren und danach gewinnen. Dann bekommt ihr Piccolo Kami.

Kriegt ihr automatisch bei Cell (Geschichte 24). Wenn nicht, müsst ihr mit Piccolo verlieren und danach gewinnen. Dann bekommt ihr Piccolo Kami. Krillin: automatisch

automatisch Son-Goku Normal: Erhaltet ihr automatisch.

Erhaltet ihr automatisch. Son-Goku Super Saiyajin: Erhaltet ihr automatisch.

Erhaltet ihr automatisch. Son-Goku Super Saiyajin 2: Erhaltet ihr automatisch.

Erhaltet ihr automatisch. Son-Goku Super Saiyajin 3: Geht erst nach dem ersten Mal Durchspielen.

Anzeige

Besiegt in Geschichte 25 „Trunks Groß“ mit Son-Goku Super Saiyajin. Nach Geschichte 27 müsst ihr Mr. Satan finden, dann seinen Hund und bei Son Goten eine Gambombe abholen – falls nicht schon beim ersten Durchspielen geschehen. Erst zu Trunks, dann zu Piccolo und zum Schluss müsst ihr Dende retten. In Geschichte 30 schaltet ihr ihn so frei.

Vegeta Normal: Um Vegeta zu bekommen, gibt es zwei Möglichkeiten. Ich schreibe hier nur die bessere, wo ihr ihn auch als Super Saiyajin bekommt.

Spielt die Geschichte bis nach C19 (Geschichte 12). Geht erstmal zu Vegeta und sprecht ihn an. Danach müsst ihr Tenshinhan sofort finden, also niemand anderen anreden. So erhaltet ihr „Vegeta Normal“ und „Super Saiyajin“.

Anzeige

Vegeta Super Saiyajin: siehe oben.

siehe oben. Vegeta Zerstörung: In Geschichte 23 müsst ihr mit Son-Goku Super Saiyajin gegen Vegeta Zerstörung kämpfen.

In Geschichte 23 müsst ihr mit Son-Goku Super Saiyajin gegen „Vegeta Zerstörung“ kämpfen. Hier müsst ihr erst verlieren und dann gewinnen. In Geschichte 24 dürft ihr ihn dann auch gegen Buu (Fett) benutzen. Ab dort habt ihr ihn.

Son-Gohan Groß Super Saiyajin: Erhaltet ihr automatisch.

Erhaltet ihr automatisch. Son-Gohan Groß Super Saiyajin 2: In Geschichte 27 müsst ihr mit Son-Gohan Groß Super Saiyajin kämpfen und gewinnen. Nach der Geschichte habt ihr ihn dann.

In Geschichte 27 müsst ihr mit Son-Gohan Groß Super Saiyajin kämpfen und gewinnen. Nach der Geschichte habt ihr ihn dann. Son-Gohan Groß Stärkster: Erhaltet ihr automatisch.

Erhaltet ihr automatisch. Trunks Groß Normal: Erste Möglichkeit, ihn schon beim ersten Durchspielen zu bekommen. Das ist ein langer und komplizierter Weg (siehe unten).

Anzeige

„Trunks Groß Normal“ freischalten

Hier eine umfangreiche Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ihr Trunks freischaltet:

Ihr müsst Vegeta unbedingt so geholt haben, wie ich oben schon geschrieben habe. Nun müsst ihr nach C 20, den ihr zuvor mit Piccolo besiegen solltet (Geschichte 13), die Schale von Cell suchen. Bevor ihr das tut, müsst ihr mit Bulma reden. Dann redet mehrmals mit Trunks, bis er eine Geschichte von Son-Gohan in der Zukunft erzählt. Jetzt könnt ihr die Schale suchen gehen. Spielt weiter bis nachdem ihr C 17 mit Piccolo Kami besiegt habt (wie ihr den bekommt, lest ihr oben). Im Raum von Geist und Zeit geht ihr hinter das Haus und lest Mr. Popos Notiz. Macht das mehrmals, bis ihr etwas bekommt. Geht zum oberen Gefäß und öffnet es. Klickt es mehrmals an, bis ihr euch sicher seid, dass nichts mehr herauskommt. Geht zum Gefäß unten links. Dort müsstet ihr jetzt Trunks Schwert herausziehen. Ihr müsst aber wieder mehrmals drücken, bis ihr es bekommt, wenn ihr alles richtig gemacht habt. Jetzt kämpft gegen C 16 und C 18. Besiegt C 16 unbedingt mit „Son-Gohan Normal“, also wählt ihn als erste Stelle in eurem Team. In Geschichte 17 sagt ihr „Cell Perfekt“ anstatt „Jetzt können wir anfangen“ (oder so etwas Ähnliches) „Lasst uns Cells Spiele spielen“. Dann bekommt ihr „Trunks Groß Normal“ und „Trunks Groß Super Saiyajin“. Zweite Möglichkeit, ihn nach dem ersten Durchspielen zu bekommen: Nach C 20 müsst ihr erst mit Bulma und dann mit Trunks reden, bis er Son-Gohans Geschichte erzählt. Dann müsst ihr im Raum von Geist und Zeit mit „Son-Gohan Stärkster“ und Son-Goku Super Saiyajin 2 kämpfen. Jetzt bekommt ihr ihn bei Cells Spielen.

Anzeige

Trunks Groß Super Saiyajin: Bekommt ihr zusammen mit Trunks Groß Normal (siehe oben).

Bekommt ihr zusammen mit Trunks Groß Normal (siehe oben). Son-Goten Normal: Gewinnt beim großen Turnier (Geschichte 22) gegen Trunks Klein Normal. Dann habt ihr Son-Goten Normal und Son-Goten Super Saiyajin. Hierzu schreibe ich noch einen guten Tipp bei Trunks Klein Super Saiyajin. Unbedingt durchlesen, sonst bekommt ihr keinen Gotenks.

Gewinnt beim großen Turnier (Geschichte 22) gegen Trunks Klein Normal. Dann habt ihr Son-Goten Normal und Son-Goten Super Saiyajin. Hierzu schreibe ich noch einen guten Tipp bei Trunks Klein Super Saiyajin. Unbedingt durchlesen, sonst bekommt ihr keinen Gotenks. Son-Goten Super Saiyajin: zusammen mit Son-Goten Normal

zusammen mit Son-Goten Normal Trunks Klein Normal: Um ihn zu bekommen, müsst ihr beim großen Turnier mit Son-Goten verlieren.

Um ihn zu bekommen, müsst ihr beim großen Turnier mit Son-Goten verlieren. Trunks Klein Super Saiyajin: Ihn zu bekommen, ist etwas schwerer als mit Son-Goten. Ihr kriegt ihn erst beim zweiten Durchspielen.

Spielt wieder bis zum großen Turnier und habt bis dahin unbedingt Trunks Klein Stufe 3. Ihr müsst nämlich jetzt mit Son-Goten Super Saiyajin gegen ihn kämpfen. Darauf sagt er „Brauchst du etwa ein Handicap?“ Jetzt müsst ihr mit Son-Goten gewinnen. Nun besitzt ihr Son-Goten Normal, Son-Goten Super Saiyajin und natürlich Trunks Klein Super Saiyajin. Falls nicht, müsst ihr noch einen Kampf mit Trunks Klein Normal gewinnen.

Gotenks Super Saiyajin: Bekommt ihr, wenn ihr Trunks Klein Super Saiyajin oder Son-Goten Super Saiyajin besitzt. Ihr müsst in Trunks‘ Zukunft sein und alle Notizen lesen (ungefähr 10). Nach dem Durchspielen bekommt ihr ihn dann.

Bekommt ihr, wenn ihr Trunks Klein Super Saiyajin oder Son-Goten Super Saiyajin besitzt. Ihr müsst in Trunks‘ Zukunft sein und alle Notizen lesen (ungefähr 10). Nach dem Durchspielen bekommt ihr ihn dann. Gotenks Super Saiyajin 3: Bekommt man ihr mit Gotenks Super Saiyajin.

Bekommt man ihr mit Gotenks Super Saiyajin. Vegeto Super Saiyajin: Diesen Charakter kriegt ihr nur in dieser Form. Ihr benötigt Son-Goku Super Saiyajin 2 und Vegeta Zerstörung. Lest in Trunks‘ Zukunft alle Notizen (ungefähr 10). Am Ende des Spiels bekommt ihr ihn dann.

Zweiter Durchlauf

Freezer-Saga

Nappa: Besiegt ihn mit Piccolo.

Besiegt ihn mit Piccolo. Guldo: Besiegt ihn mit Krillin.

Besiegt ihn mit Krillin. Rikuum: Besiegt ihn mit „Son-Goku Normal“.

Besiegt ihn mit „Son-Goku Normal“. Jees: Besiegt ihn mit „Son-Goku Normal“.

Besiegt ihn mit „Son-Goku Normal“. Baata: Besiegt ihn mit „Son-Goku Normal“. Macht das in Geschichte 7 und besiegt dort direkt Jees und Baata.

Besiegt ihn mit „Son-Goku Normal“. Macht das in Geschichte 7 und besiegt dort direkt Jees und Baata. Ginyu Normal: Besiegt ihn mit „Vegeta Normal“. Beachtet: Ihr könnt bei diesem Spiel zwei Charaktere verwenden. Ihr solltet bloss Ginyu mit „Vegeta Normal“ besiegen.

Besiegt ihn mit „Vegeta Normal“. Beachtet: Ihr könnt bei diesem Spiel zwei Charaktere verwenden. Ihr solltet bloss Ginyu mit „Vegeta Normal“ besiegen. Freezer: Besiegt ihn mit „Trunks Groß“ oder einer der Spezialtruppen (Guldo, Rikuum, Jees, Baata, Ginyu).

Cell Saga

C16: Besiegt ihn mit Krillin.

Besiegt ihn mit Krillin. C17: Besiegt ihn mit C 20.

Besiegt ihn mit C 20. C18: Besiegt sie mit Krillin. Tut das in Geschichte 16 und besiegt dort auch C 16 mit Krillin.

Besiegt sie mit Krillin. Tut das in Geschichte 16 und besiegt dort auch C 16 mit Krillin. C19: Besiegt ihn mit Vegeta Super Saiyajin.

Besiegt ihn mit Vegeta Super Saiyajin. C20: Besiegt ihn mit C 19.

Besiegt ihn mit C 19. Cell erste Form: Besiegt ihn mit Piccolo Kami.

Besiegt ihn mit Piccolo Kami. Cell zweite Form: Besiegt C 17 mit Cell erste Form.

Besiegt C 17 mit Cell erste Form. Cell Perfekt (dritte Form): Besiegt C 18 mit Cell zweite Form.

Besiegt C 18 mit Cell zweite Form. Cell Jr.: Besiegt ihn mit Cell Perfekt.

Buu Saga

Buu Fett: Besiegt den fetten Buu mit „Trunks Klein“ oder Son-Goten.

Besiegt den fetten Buu mit „Trunks Klein“ oder Son-Goten. Buu Böse: Besiegt den bösen Buu in Geschichte 26 mit dem fetten Buu.

Buu Böse Gotenks Form: Besiegt den bösen Buu in Gotenks-Form mit Gotenks Super Saiyajin.

Buu Böse Son-Gohan Groß Form: Besiegt den bösen Buu in „Son-Gohan Groß“ Form mit „Son-Gohan Groß Super Saiyajin“.

Buu das reine Böse: Besiegt ihn mit Vegeta Super Saiyajin oder dem fetten Buu um ihn zu erhalten. Ihr müsst sie in dieser Reihenfolge holen, um sie zu bekommen.

Buu das reine Böse ist der letzte Charakter. Die letzten freien Plätze gibt es nur in der japanischen Version des Spiels. Das ist vom Hersteller schon bestätigt worden.

Alle Karten freischalten

Ein Tipp von Yugi26:

001: 3-Phasen-Attacke

002: 4-Phasen-Attacke

003: 5-Phasen-Attacke

004: 6-Phasen-Attacke

005: Dauerschlag

006: Dauertritt

007: Energiewelle

008: Energiebombe

009: Spezialkarte

010: Masenko

011: Dunk Shot

012: Kamehameha

013: Super Kamehameha

014: Final Kamehameha

015: Sonic Kick

016: Auferstehung

017: Höllenspirale

018: Lichtbombe

019: Taiyoken

020: Nebl. Welle

021: Destruction Disk

022: Super Destruction Disk

023: Kaioken

024: Genkidama

025: Solid Shot

026: Teleportation

027: SSJ2

028: SSJ3

029: Schwanz

030: Galick-Ho

031: Urknall

032: Final Flash

033: Selbstmord

034: Rising Kick

035: Burning Attack

036: Final Buster

037: Flash Punch

038: Kamekameha

039: Galaktischer Kringel

040: Super Ghost Kamikaze Attack

041: Volleyball Attacke

042: Kiai

043: At. Break Combo

044: Flash Sword

045: Barriere

046: N. Slasher

047: Schmetterb.

048: Blitzkanone

049: Telekinese

050: Myst. Klangw.

051: Lähmung

052: Zeitstopper

053: Atmung

054: Löschkanone

055: R. F. B. Attacke

056: Crasher-Ball

057: Purpurkomet

058: Purpurkomet Z

059: Beschleunigung

060: Mach Attacke

061: Dynami Punch

062: Körpertausch

063: Fingerstrahl

064: Energieball

065: Riesenwelle

066: Super Dash Elbow

067: Augenstrahl

068: Lock On

069: Rocket Punch

070: Höllenblitz

071: Crazy Rush

072: Energiewelle

073: Energieschlag

074: Attacke Nr.18

075: Lebensaufsauger

076: Energieaufsauger

077: Cell-Combo

078: Step-Up Attacke

079: Fleisch-Verteidigung

080: Potbelly Attacke

081: Crasher Buu

082: Süsser Strahl

083: Bulma

084: Chao-Zu

085: Tenshinhan

086: Yajirobi

087: Kaio

088: Dende

089: Oberältester

090: Mr. Satan

091: Kaioshin

092: Kibit

093: Babidi

094: Dabura

095: Yakon

096: Späher

097: Capsule Fridge

098: Schnellstopper

099: Lebenserhalter

100: Medizinmaschine

101: Schwerkraftgerät

102: Energiesauger

103: Versiegelter Ball

104: Trunks Schwert

105: Dabura’s Speer

106: Leichte Weste

107: Alte Schlachtjacke

108: Neue Schlachtjacke

109: Sonnenbrille

110: Game Bombe

111: Meistergurt

112: Mr. Satan’s Schokolade

113: Herzvirus

114: Heilmedikament

115: Sanduhr

116: Böses Buch

117: Voller Geist

118: Phantombild

119: Ki lesen

120: Finte

121: Ausdauer

122: Telepathie

123: Weitblick

124: Schockwelle

125: Vermeiden

Goku SSJ3 und Extras im Schlachtmodus

Ein Tipp von onox:



Wenn ihr alle Charakter erspielt habt, erhaltet ihr am Ende des Durchspielens Son-Goku als SSJ3!



Wenn ihr im Schlachtmodus 10 Mal gewinnt, erhaltet ihr mit jedem weiteren Gewinn seltene Karten!

Karten von Piccolo

Ein Tipp von einem unbekannten spieletipps-User:



Wenn ihr am Anfang ein paar Karten erhalten habt, werdet ihr irgendwann gegen Piccolo kämpfen. Davor bietet er euch aber noch ein paar Karten an. Es heißt: Such eine Art von diesen zwei aus und behalte sie (oder so ähnlich). Dann steht unter dem letzten Satz: „Strahl Sieg“.



Ihr könnt euch eine Art aussuchen. Ihr erhaltet ähnliche Karten, zum Beispiel: Masenko und Dunk Shot. Masenko bei Strahl, Dunk Shot bei Sieg.



Die Karten sind gleich stark. ABER: Masenko trifft nur zu 95 %! Dunk Shot trifft in JEDEM FALL! Also würde ich Sieg nehmen – Dunk Shot benötigt 1 Ki mehr, aber Masenko kann ausgewichen werden.

Tipps zur Landschaftserkundung

Ein Tipp von einem unbekannten spieletipps-User:



Wenn ihr auf Namek seid und Bulma retten müsst, geht an den unteren Bildschirmrand. Ungefähr in der Mitte müsste eine Einbuchtung sein. In der Einbuchtung ist ein Fluss mit einem Teich daneben. Über den Teich könnt ihr erst, wenn ihr A gedrückt habt. Ihr seht für kurze Zeit einen Frosch (den wir alle kennen: Ginyu). Danach geht ihr einen Schritt nach links und drückt wiederum A. Ihr erhaltet die Karte „Weitblick“.



An derselben Stelle (wo ihr Bulma retten müsst) geht ihr jetzt zum linken Bildschirmrand. Ihr seht wiederum in der Mitte einen komischen Felsen. Stellt euch vor ihn und drückt A. Son-Gohan sagt etwas Komisches. Jetzt geht ihr zu Bulma und antwortet mit Nein. Geht zurück zum Felsen und drückt A. Ihr erhaltet die Karte „Caps. Fridge“.



Macht das mit jeder Karte, wo ihr etwas zu tun habt. Ich bin sicher, ihr findet immer eine Karte (außer wenn ihr in Boo seid)!