Dragon Ball – Sparking Zero: Trophäen-Leitfaden für alle Erfolge und Platin

Zum wiederholten Male die Welt retten ist euch nicht genug, dann solltet ihr euch an den Trophäen und Erfolgen von Dragon Ball: Sparking Zero versuchen. In diesem Leitfaden geben wir euch Tipps und Tricks für ausgewählte Errungenschaften.

Alle Trophäen und Erfolge in Dragon Ball: Sparking Zero

Als spiritueller Nachfolger der Budokai-Serie hat Dragon Ball: Sparking Zero neben actiongeladenem Gameplay auch einiges an Herausforderungen zu bieten. Dazu zählen 50 Trophäen (36x Bronze, 11x Silber, 2x Gold und 1x Platin) sowie 50 Erfolge.



Für die Komplettierung von 100 Prozent, die als Belohnung eine Platin-Trophäe beschert, müsst ihr alle Charaktere freischalten, jedes Turnier gewinnen oder eine Million Zeni verdienen sowie ausgeben. Generell gilt folgendes für die Trophäen und Erfolge:

Der Schwierigkeitsgrad spielt für die Errungenschaften keine Rolle . Werdet ihr wiederholt vermöbelt, könnt ihr die Schwierigkeit herabsetzen. Das gilt auch für die Kampfturniere.

. Werdet ihr wiederholt vermöbelt, könnt ihr die Schwierigkeit herabsetzen. Das gilt auch für die Kampfturniere. Für die Platin-Trophäe bzw. die 100 Prozent müsst ihr zwingend eine „PlayStation Plus“- oder „Xbox Live Gold“-Mitgliedschaft abschließen, da ihr unter anderem 100 Online-Kämpfe absolvieren müsst.

abschließen, da ihr unter anderem 100 Online-Kämpfe absolvieren müsst. Generell sollten euch die Trophäen und Erfolge weniger Probleme bereiten. Viele davon werdet ihr automatisch im Spielverlauf freischalten. Zudem sammelt ihr Fortschritt für viele Herausforderungen gleichzeitig – Spielerstufe und Zeni zum Beispiel.

Sparking!

Freischaltbedingung: Alle Trophäen erhalten.



Trophäe: Platin

Gamerscore: 50 G

Ein Vorgeschmack des Sieges

Freischaltbedingung: 10 Kämpfe gewonnen.



Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Gewinnsträhne

Freischaltbedingung: 100 Kämpfe gewonnen.



Trophäe: Silber

Gamerscore: 30 G

Begegnung mit neuen Rivalen

Freischaltbedingung: In drei Online-Kämpfen angetreten.



Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Angeschlossene Rivalen

Freischaltbedingung: In 100 Online-Kämpfen angetreten.



Trophäe: Silber

Gamerscore: 30 G

Kampfvorbereitung

Freischaltbedingung: Einen Charakter angepasst.



Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Schicksalhafte Konfrontation

Freischaltbedingung: 20 besondere Scherzszenen angesehen.



Trophäe: Silber

Gamerscore: 30 G

Ein Gespür für den Kampf

Freischaltbedingung: 20 speziale Finisher angesehen.



Trophäe: Silber

Gamerscore: 30 G

Weltturnier-Champion

Freischaltbedingung: Den Sieg beim Weltturnier geholt.



Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Cell-Spiele-Champion

Freischaltbedingung: Den Sieg bei den Cell-Spielen geholt.



Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Jenseitsturnier-Meister

Freischaltbedingung: Den Sieg beim Jenseitsturnier geholt.



Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Turnier-der-Zerstörer-Beherrscher

Freischaltbedingung: Den Sieg beim Turnier der Zerstörer geholt.



Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Turnier-der-Kraft-Platzhirsch

Freischaltbedingung: Den Sieg beim Turnier der Kraft geholt.



Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Ich habe einfach nie genug!

Freischaltbedingung: Son-Gokus Saga abgeschlossen.



Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Seite an Seite

Freischaltbedingung: Das Kapitel „Seite an Seite“ von Son-Gokus Saga abgeschlossen.



Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Grenzen überschreiten

Freischaltbedingung: Das Kapitel „Grenzen überschreiten“ von Son-Gokus Saga abgeschlossen.



Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Die Zukunft verändert sich

Freischaltbedingung: Das Kapitel „Die Zukunft verändert sich“ von Son-Gokus Saga abgeschlossen.



Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Kümmer dich um deinen eigenen Kram ...

Freischaltbedingung: Vegetas Saga abgeschlossen.



Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Elterliche Bindung

Freischaltbedingung: Das Kapitel „Elterliche Bindung“ von Vegetas Saga abgeschlossen.



Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Platz eins

Freischaltbedingung: Das Kapitel „Platz eins“ von Vegetas Saga abgeschlossen.



Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Ich bin kein Kind mehr!

Freischaltbedingung: Son-Gohans Saga abgeschlossen.



Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Der stärkste Krieger

Freischaltbedingung: Das Kapitel „Der stärkste Krieger“ von Son-Gohans Saga abgeschlossen.



Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Tut mir leid, dass ich so spät dran bin …

Freischaltbedingung: Piccolos Saga abgeschlossen.



Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Die Führung eines Meisters

Freischaltbedingung: Das Kapitel „Die Führung eines Meisters" von Piccolos Saga abgeschlossen.



Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Sterblicher oder Gott, ich verliere nicht!

Freischaltbedingung: Future Trunks' Saga abgeschlossen.



Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Hoffnungsschimmer

Freischaltbedingung: Das Kapitel „Hoffnungsschimmer“ von Future Trunks' Saga abgeschlossen.



Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Geerbter Stolz

Freischaltbedingung: Das Kapitel „Geerbter Stolz“ von Future Trunks' Saga abgeschlossen.



Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Auf dem Weg ins Morgen

Freischaltbedingung: Das Kapitel „Auf dem Weg ins Morgen“ von Future Trunks' Saga abgeschlossen.



Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Der grässliche Herrscher

Freischaltbedingung: Freezers Saga abgeschlossen.



Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Freezer stürzt sich in den Kampf

Freischaltbedingung: Das Kapitel „Freezer stürzt sich in den Kampf“ von Freezers Saga abgeschlossen.



Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Der Null-Sterbliche-Plan

Freischaltbedingung: Goku Schwarz' Saga abgeschlossen.



Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Beweis der Gerechtigkeit

Freischaltbedingung: Das Kapitel „Beweis der Gerechtigkeit“ von Goku Schwarz' Saga abgeschlossen.



Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Stärke ist Gerechtigkeit

Freischaltbedingung: Jirens Saga abgeschlossen.



Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Wahre Stärke

Freischaltbedingung: Das Kapitel „Wahre Stärke“ von Jirens Saga abgeschlossen.



Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Allwissend

Freischaltbedingung: Schließt 21 Sagen im Episoden-Kampf ab.



Trophäe: Gold

Gamerscore: 40 G

Kampf der Träume

Freischaltbedingung: 30 Bonuskämpfe abgeschlossen.



Trophäe: Gold

Gamerscore: 40 G

Tritt hervor, Shenlong!

Freischaltbedingung: Shenlong gerufen und einen Wunsch erfüllt bekommen.



Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Tritt hervor, Porunga!

Freischaltbedingung: Porunga gerufen und einen Wunsch erfüllt bekommen.



Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Tritt hervor, Super-Shenlong!

Freischaltbedingung: Super-Shenlong gerufen und einen Wunsch erfüllt bekommen.



Trophäe: Silber

Gamerscore: 30 G

Anfänger Krieger

Freischaltbedingung: Spielerstufe 5 erreicht.



Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Erfahrener Krieger

Freischaltbedingung: Spielerstufe 20 erreicht.



Trophäe: Silber

Gamerscore: 30 G

Zenionär

Freischaltbedingung: Insgesamt 1.000.000 Zeni verdient.



Trophäe: Silber

Gamerscore: 30 G

Spendierhosen

Freischaltbedingung: Insgesamt 1.000.000 Zeni ausgegeben.



Trophäe: Silber

Gamerscore: 30 G

Eine Kleinigkeit

Freischaltbedingung: 10 verschiedene Fähigkeitsgegenstände erhalten.



Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Für alles bereit

Freischaltbedingung: 50 verschiedene Fähigkeitsgegenstände erhalten.



Trophäe: Silber

Gamerscore: 30 G

Neue Herausforderer

Freischaltbedingung: 10 Charaktere freigeschaltet. (ohne Zusatz-Charaktere)



Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Treffen der Rivalen

Freischaltbedingung: 40 Charaktere freigeschaltet. (ohne Zusatz-Charaktere)



Trophäe: Silber

Gamerscore: 30 G

Protzen

Freischaltbedingung: Eine Spielerkarte vollständig bearbeitet.



Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Einsteiger-Titelsammler

Freischaltbedingung: Einen Titel erhalten.



Trophäe: Bronze

Gamerscore: 15 G

Titel-Sammler

Freischaltbedingung: 100 Titel erhalten.



Trophäe: Silber

Gamerscore: 30 G