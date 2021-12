Mit der GTA San Andreas Definitive Edition erwartet euch der umfangreichste Teil der GTA Trilogy und dementsprechend dauert es auch am längsten alle Trophäen und Achievements freizuschalten sowie die 100 Prozent Spielabschluss zu erreichen. Mit unserem Leitfaden samt Roadmap verhelfen wir euch zu allen Erfolgen.

Wenn ihr 100% Spielabschluss und alle Trophäen in GTA San Andreas freischalten wollt, müsst ihr nur auf drei verpassbare Achievements achten, alles andere ist nicht verpassbar. Da das Spiel leider zu Abstürzen neigt, ist es dabei empfehlenswert, wenn ihr regelmäßig speichert, damit ihr zwischendurch nicht euren Fortschritt verliert. Es hilft hier auch, wenn ihr in den Grafik-Optionen den Modus „Leistung“ statt „Wiedergabetreue“ zu wählen, da es dann zu weniger Abstürzen kommt.

Anders als bei den 100% in GTA Vice City, müsst ihr in San Andreas nicht alles im Spiel machen, um diesen Prozentwert zu erreichen.

Checkliste für 100 Prozent in GTA San Andreas

Alle 98 Story-Missionen abschließen: Könnt ihr in beliebiger Reihenfolge abschließen, wenn mehrere Auftraggeber parallel verfügbar sind, da hier nichts verpassbar ist.

Könnt ihr in beliebiger Reihenfolge abschließen, wenn mehrere Auftraggeber parallel verfügbar sind, da hier nichts verpassbar ist. Alle 26 Missionen für Immobilien abschließen: Im Verlauf der Story schaltet ihr kleinere Nebenjobs frei. Wenn ihr alle absolviert habt, erhaltet ihr die dazugehörigen Immobilien, die dann fortlaufend Einkünfte für euch generieren, die ihr über ein Dollar-Symbol vor dem Unternehmen einsammeln könnt. 8 Trucker-Missionen: Werden nach der Mission „Tanker Commander“ von Catalina freigeschaltet und mit einem LKW-Symbol beim Unternehmen RS Haul in Flint County auf der Karte markiert. Ihr müsst dabei heiße Ware unter verschiedenen Bedingungen mit einem Truck zum Ziel befördern. Beachtet, dass die letzten beiden Trucker-Missionen nach Las Venturas führen. Ihr könnt das Unternehmen also erst erwerben, wenn ihr Las Venturas freigeschaltet habt. Nach Abschluss generiert die Firma dann bis zu 2.000$. Zeros Modellbau-Shop: Wird nach der Werkstatt-Mission „Wear Flowers in your Hair“ in San Fierro freigeschaltet. Schließt hier alle 3 Missionen ab, um das Unternehmen zu erwerben. Nach Abschluss generiert der Laden dann bis zu 5.000$. Vank Hoff Hotel: Für dieses Unternehmen müsst ihr das Parkservice-Minispiel bis Level 5 abschließen. Es wird automatisch während der Mission „555 WE TIP“ freigeschaltet und erklärt. Nach Abschluss generiert das Hotel dann bis zu 2.000$. Wang Cars: Dieses Autohaus könnt ihr nach Abschluss der Fahrschule und der Mission „Yay Ka-Boom-Boom“ von den Triaden für 50.000$ kaufen. Schließt dann alle 4 Missionen hier ab, damit das Autohaus fortan bis zu 8.000$ generiert. 7 Steinbruch-Missionen: Die Missionen beim Steinbruch „Hunter Quarry“ werden nach der Mission „Explosive Situation“ von Wu Zi Mu freigeschaltet. Ein Bagger-Symbol auf der Karte markiert euch dann auch den genauen Startpunkt. Schließt hier alle 7 Missionen in Folge ab, um den Steinbruch zu erwerbenm, der dann bis zu 2.000$ generiert. 3 Kurier-Missionen: In den drei Städten Los Santos, San Fierro und Las Venturas gibt es jeweils drei Shops, für die ihr mit dem BMX bzw. Motorrad je 4 Kurier-Missionen abschließen müsst. Dabei handelt es sich um Roboi's Food Mart (BMX), Hippy Shopper (Harley) und Burger Shot (Motorroller). Ihr müsst hier Essenslieferungen unter Zeitdruck per Drive-By-Wurf an Kunden ausliefern. Nach erfolgreichem Abschluss generiert dann jeder Shop bis zu 2.000$. Die Standorte der Shops seht ihr auf der Karte unterhalb.

Im Verlauf der Story schaltet ihr kleinere Nebenjobs frei. Wenn ihr alle absolviert habt, erhaltet ihr die dazugehörigen Immobilien, die dann fortlaufend Einkünfte für euch generieren, die ihr über ein Dollar-Symbol vor dem Unternehmen einsammeln könnt.

Alle 25 Rennen und Checkpoint-Flüge gewinnen: Alle Rennwettbewerbe könnt ihr erst nach Abschluss der Missionen „Back to School“ in San Fierro und „Verdant Meadows“ in Las Venturas abschließen. Es erscheinen dann schwarz-weiße Rennflaggen-Symbole auf der Karte, wo ihr die Wettbewerbe starten könnt. Ein Fahrzeug bzw. Flugzeug wird euch dabei immer gestellt. Jeder Sieg belohnt euch mit 10.000$ und ihr erhaltet zusätzlich 1.000.000$, wenn ihr alle Rennen geschafft habt.

Alle Rennwettbewerbe könnt ihr erst nach Abschluss der Missionen „Back to School“ in San Fierro und „Verdant Meadows“ in Las Venturas abschließen. Es erscheinen dann schwarz-weiße Rennflaggen-Symbole auf der Karte, wo ihr die Wettbewerbe starten könnt. Ein Fahrzeug bzw. Flugzeug wird euch dabei immer gestellt. Jeder Sieg belohnt euch mit 10.000$ und ihr erhaltet zusätzlich 1.000.000$, wenn ihr alle Rennen geschafft habt. Alle 31 Speicherhäuser und Hotelzimmer kaufen: Diese werden euch mit einem roten (noch nicht käuflich) bzw. grünen (käuflich) Haus-Symbol auf der Karte markiert. Erst durch Fortschritt in der Story werden weitere Speicherhäuser käuflich.

Diese werden euch mit einem roten (noch nicht käuflich) bzw. grünen (käuflich) Haus-Symbol auf der Karte markiert. Erst durch Fortschritt in der Story werden weitere Speicherhäuser käuflich. Alle 250 Sammelobjekte finden: Für jede Stadt und den gesamten Staat gibt es je eine zugehörige Collectible-Art. Alle 100 Graffitis sprühen (Los Santos) Alle 50 Fotos schießen (San Fierro) Alle 50 Hufeisen finden (Las Venturas) Alle 50 Austern finden (San Andreas)

Für jede Stadt und den gesamten Staat gibt es je eine zugehörige Collectible-Art. Alle 4 Fahrschulen mit Bronze abschließen: Es gibt je eine Fahrschule für Autos, Motorräder, Boote und Flugzeuge/Hubschrauber. Diese werden allesamt im Verlauf der Story freigeschaltet und dann mit einem roten „S“-Symbol auf der Karte markiert. Zumindest die Flugschule solltet ihr dabei auch auf Gold abschließen, denn dann erhaltet ihr den Hunter-Kampfhubschrauber als Belohnung, mit dem die Bürgerwehr-Missionen zum Kinderspiel werden.

Es gibt je eine Fahrschule für Autos, Motorräder, Boote und Flugzeuge/Hubschrauber. Diese werden allesamt im Verlauf der Story freigeschaltet und dann mit einem roten „S“-Symbol auf der Karte markiert. Zumindest die Flugschule solltet ihr dabei auch auf Gold abschließen, denn dann erhaltet ihr den Hunter-Kampfhubschrauber als Belohnung, mit dem die Bürgerwehr-Missionen zum Kinderspiel werden. Alle 3 Meister in den Fitnessstudios besiegen: In Los Santos, San Fierro und Las Venturas gibt es jeweils ein Fitnessstudio, das mit einem Hantel-Symbol auf der Karte markiert wird. Sprecht hier mit den jeweiligen Meistern, wenn ihr mindestens 50% Muskeln besitzt und besiegt sie im Faustkampf, um neue Nahkampftechniken zu erlernen.

In Los Santos, San Fierro und Las Venturas gibt es jeweils ein Fitnessstudio, das mit einem Hantel-Symbol auf der Karte markiert wird. Sprecht hier mit den jeweiligen Meistern, wenn ihr mindestens 50% Muskeln besitzt und besiegt sie im Faustkampf, um neue Nahkampftechniken zu erlernen. Alle Fahrzeug-Missionen abschließen: Hierbei handelt es sich um Spezialmissionen. Steigt dafür in die entsprechenden Fahrzeuge (Siehe Karte unten) und drückt die Richtungstaste nach oben, um sie zu starten. 50 Taxifahrten absolvieren: Transportiert insgesamt 50 Passagiere zu ihrem Fahrziel. Dies muss nicht am Stück geschehen. Als Belohnung erhalten Taxis Nitro-Boost und ein Hydraulik-Getriebe. Die Taximissionen eignen sich perfekt dazu, direkt nach Spielbeginn Geld zu verdienen. Zuhälter-Missionen bis Level 10: Steigt in den Fahrzeug-Typ „Broadway“ ein, um diese Missionen zu starten. Broadways fahren öfter auf den Straßen von Los Santos herum. Einer parkt beispielweise auch auf dem Parkplatz der Going-Tankstelle (Siehe Karte unten). Bringt dann immer zwei Prostituierte abwechselnd zu ihren Freiern und holt sie wieder ab, bis ihr Level 10 erreicht. Manchmal müsst ihr dabei zahlungsunwillige oder brutale Freier erledigen. Beachtet, dass ihr zwar den Broadway für begrenzte Zeit zwischendurch verlassen dürft, aber nicht in einen anderen Broadway umsteigen könnt. Die Zuhälter-Missionen eignen sich perfekt dazu, direkt nach Spielbeginn Geld zu verdienen. Sanitäter-Missionen bis Level 12: Setzt euch in einen Krankenwagen, holt verletzte NPCs ab und liefert sie beim Krankenhaus ab. Mit jedem Level steigt die Anzahl der verletzten Patienten an, die abgeholt werden müssen. Beachtet, dass ihr nur drei Passagiere auf einmal transportieren könnt. Plant eure Routen also in späteren Leveln per Karte. Die Sanitäter-Missionen sind perfekt dafür geeignet, um direkt zu Spielbeginn viel Geld zu verdienen. Zudem verlängert sich euer Lebensbalken nach Abschluss von Level 12. Feuerwehr-Missionen bis Level 12: Setzt euch in einen Feuerwehrwagen und löscht unter Zeitdruck Feuer, bis ihr Level 12 erreicht habt. Die Feuerwehr-Missionen sind perfekt dafür geeignet, um direkt zu Spielbeginn viel Geld zu verdienen. Als Belohnung fügt euch fortan Feuer keinen Schaden mehr zu. Bürgerwehr-Missionen bis Level 12: Setzt euch in ein beliebiges Einsatzfahrzeug der Polizei oder des Militärs und tötet Verbrecher, bis ihr Level 12 erreicht habt. Erledigt ihr am besten erst nach dem Gold-Abschluss der Flugschule. Dadurch schaltet ihr nämlich den Hunter-Kampfhubschrauber frei, mit dem diese Aufgabe zum Klacks wird. So lange ihr nicht gegen Hindernisse fliegt, ist der Hunter quasi unzerstörbar und ihr könnt ohne Probleme die Verbrecher mit Raketen erledigen. Dies ist zudem die beste Methode, um beliebig viel Geld zu verdienen, da mit jedem Level die Geldbelohnungen steigen. Zudem verlängert sich euer Rüstungsbalken nach Abschluss von Level 12. Fracht-Missionen bis Level 2: Betretet die Führerkabine eines Zuges und liefert die Fracht bei den Bahnhöfen ab. Hier geht es darum, nicht zu viel Gas zu geben (maximal 47 mp/h), damit der Zug nicht entgleist. Zudem müsst ihr dann rechtzeitig vor den Bahnhöfen abbremsen, damit ihr bei der roten Markierung zum Stehen kommt und nicht zu viel Zeit verliert. Geht am besten immer ca. 450 Meter vor Ankunft vom Gas und bremst dann bei ca. 350 Metern ab, bis ihr zum Stehen kommt. Level 2 erreicht ihr nach zwei kompletten Runden. Ein guter Startpunkt für die Mission ist die Cranberry Station in San Fierro (nahe der Werkstatt).

Hierbei handelt es sich um Spezialmissionen. Steigt dafür in die entsprechenden Fahrzeuge (Siehe Karte unten) und drückt die Richtungstaste nach oben, um sie zu starten.

Alle sonstigen Herausforderungen abschließen: Die genauen Startpunkte zeigen wir euch auf der Karte unten. BMX-Challenge: Setzt euch auf das BMX auf dem Skater-Gelände in Glen Park (Los Santos) und fahrt alle Ceckpoints ab. Ihr solltet einen möglichst hohen Rad-Skill haben, da ihr für manche Checkpoints einen hohen Bunny Hop machen müsst. NRG-500-Challenge: Setzt euch auf das Motorrad im Trockendock in Easter Basin in San Fierro und fahrt alle Checkpoints ab. Ein möglichst hoher Motorrad-Skill ist hier von Vorteil. Alle 3 Mountainbike-Rennen am Mount Chiliad gewinnen: Setzt euch zwischen 7:00 bis 18:00 auf das Mountainbike an der Spitze des Mount Chiliad südlich von San Fierro und gewinnt die drei aufeinander folgenden Rennen. Jedes gewonnene Rennen schaltet das nächste Rennen am selben Startpunkt frei. Ihr solltet einen möglichst hohen Rad-Skill haben, bevor ihr startet. Alle 12 Runden der Schießstand-Challenge gewinnen: Bei 7 der 11 AmmuNation-Filialen in San Andreas könnt ihr den Schießstand im Hinterzimmer betreten und so die Schießstand-Challenge starten. Absolviert hier alle 12 Runden mit den Waffen Pistole, Micro SMG, Schrotflinte und AK-47 und erreicht dabei mehr Punkte als eure beiden Kontrahenten. Alle 4 Stadion-Events abschließen: In jeder Stadt gibt es ein Stadion, wo ihr an verschiedenen Events teilnehmen könnt. Der Startpunkt wird euch auch mit einem Silberpokal-Symbol auf der Karte markiert. Dabei handelt es sich um 8-Track in Los Santos, Blood Bowl in San Fierro sowie Dirt Track und Kickstart in Las Venturas. Die letzten beiden Wettbewerbe teilen sich das Stadion in Las Venturas. Dirt Track könnt ihr nur Montags und Mittwochs starten, Kickstart dementsprechend an den restlichen Tagen der Woche. Alle 30 Autos exportieren: Verladet die gesuchten Wagen auf der Liste hinter dem Kran in Easter Basin, San Fierro auf das Frachtschiff. Damit könnt ihr erst nach der 3. Mission „Customs Fast Track“ für das Autohaus Wang Cars beginnen.

Die genauen Startpunkte zeigen wir euch auf der Karte unten.

Nicht relevant für 100%

Alle 70 Monsterstunts

Alle Bandengebiete einnehmen (Für Trophäe „Ain't Nothing But a G Thing“ allerdings notwendig)

allerdings notwendig) Alle 6 Freundinnen finden (Für Trophäe „Casanova“ allerdings notwendig)

allerdings notwendig) Alle 4 Fahrschulen mit Gold abschließen

Mit Einbrecher-Missionen 10.000$ verdienen (Schaltet euch allerdings unendlich Kondition frei)

2 Beat-The-Cock-Triathlons absolvieren

10 Waffen auf Hitman-Level verbessern (Für Trophäe „Schweizer Taschenmesser“ allerdings notwendig)

Belohnungen für 100%

1.000.000$

Hydra-Kampfjet spawnt bei Sweets Haus

Unter der Brücke nahe von Ryders Haus spawnt ein Rhino-Panzer

Maximaler Respekt

Unendlich Munition für alle Waffen

Leitfaden & Roadmap für alle Trophäen & Erfolge

In der GTA San Andreas Definitive Edition könnt ihr insgesamt 34 Erfolge (1.000 Gamerscore) bzw. 35 Trophäen (1x Platin, 5x Gold, 8x Silber, 21x Bronze) freischalten.

Im Folgenden geben wir euch eine Übersicht aller Trophäen und Erfolge der GTA San Andreas Definitive Edition mit ihren Freischaltbedingungen. Zudem findet ihr weitere Guides und Videos bei einzelnen Achievements, um euch die Freischaltung zu erleichtern.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story.

Die Beschreibung ist hier etwas unklar, denn für die Trophäe müsst ihr 8 Gerichte hintereinander bei einer beliebigen Cluckin‘ Bell Filiale kaufen.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story.

Begebt euch zum Basketball-Platz in East Los Santos und interagiert mit dem Basketball am Boden. Drückt dann die Dreieck/Y-Taste, um den Challenge-Modus zu starten. Ihr müsst nun bei den Leuchtmarkierungen Würfe machen und insgesamt 30 Punkte innerhalb des Zeitlimits erzielen. Jeder Korb erhöht dabei das Zeitlimit.

Ihr trefft dabei so gut wie immer den Korb, wenn ihr die R2/RT-Taste kurz gedrückt haltet und direkt wieder loslasst, nachdem CJ die Wurfanimation startet. Mit ein wenig Übung ist es dann kein Problem, die 30 Punkte zu erzielen. Brecht dann einfach die Challenge ab oder lasst die Zeit auslaufen, damit die Trophäe freigeschaltet wird.

Hierfür müsst ihr alle 30 Autos exportieren. Alle Infos dafür findet ihr im verlinkten Guide oder im folgenden Video:

GTA San Andreas: Fundorte aller 30 Autos für die Export-Listen

auf YouTube

Begebt euch hierfür zu einer beliebigen Filiale von Burger Shot, Cluckin‘ Bell oder Well Stacked Pizza und kauft hier hintereinander 11-mal das vorletzte Gericht. Wenn ihr mehr esst, übergibt sich CJ und ihr verliert das angesammelte Fett direkt wieder. Wartet dann ca. 30 Ingame-Stunden und wiederholt den Vorgang, um das Höchstgewicht an Fett und die Trophäe freizuschalten.

Kauft ein beliebiges Speicherhaus auf der Karte. Diese werden mit einem grünen Haus-Symbol auf der Karte markiert. Für 100% Spielabschluss müsst ihr ohnehin alle Speicherhäuser im Spiel erwerben.

Fahrt euren Wagen in eine beliebige Garage von Pay ‚n‘ Spray (Spraydosen-Symbol auf der Karte), wenn ihr mindestens einen Fahndungsstern besitzt. Dadurch wird die Fahndung aufgehoben und ihr bekommt die Trophäe.

Diese beiden Herausforderungen sind für die 100% Spielabschluss nötig und müssen von euch ohnehin abgeschlossen werden.

BMX-Challenge: Setzt euch auf das BMX auf dem Skater-Gelände in Glen Park (Los Santos) und fahrt alle Ceckpoints ab. Ihr solltet einen möglichst hohen Rad-Skill haben, da ihr für manche Checkpoints einen hohen Bunny Hop machen müsst.

Setzt euch auf das BMX auf dem Skater-Gelände in Glen Park (Los Santos) und fahrt alle Ceckpoints ab. Ihr solltet einen möglichst hohen Rad-Skill haben, da ihr für manche Checkpoints einen hohen Bunny Hop machen müsst. NRG-500-Challenge: Setzt euch auf das Motorrad im Trockendock in Easter Basin in San Fierro und fahrt alle Checkpoints ab. Ein möglichst hoher Motorrad-Skill ist hier von Vorteil.

Ein Karte mit den genauen Startpunkten der Herausforderungen seht ihr weiter oben bei der 100%-Checkliste.

Verpassbare Trophäe!

Ihr müsst hier in Jizzy B's (Loco-Syndikat) 2. Mission „Mike Toreno“ Mike Toreno finden, ohne den Ortsvorschlägen nachzugehen. Setzt dabei euren Wegmarker direkt zum Flughafen von San Fierro und fahrt ohne Umwege dorthin, um das Achievement freizuschalten. Fahrt keinesfalls zu den gelben Markierungen auf der Karte!

Diese Mission wird nach der 1. Mission „T-Bone Mendez“ von Jizzy B und dem Loco-Syndikat verfügbar. Erstellt euch nach dieser also einen separaten Spielstand. Fahrt ihr auf direktem Weg zum Flughafen, wird die Trophäe direkt nach Ankunft freigeschaltet. Ist dies bei euch nicht der Fall, ladet euren letzten Spielstand oder den Auto-Spielstand, um es erneut zu versuchen.

Im folgenden Video zeigen wir euch den genauen Weg, um die Trophäe freizuschalten:

GTA San Andreas: Trophäen-Guide "Wer fragt schon nach dem Weg?"

auf YouTube

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story.

Für diese Trophäe müsst ihr 10 bestimmte Waffen auf den maximalen Skill-Level „Hitman“ bringen. Dazu müsst ihr diese im Kampf benutzen. Den Fortschritt für jede Waffe könnt ihr im Statistik-Menü nachverfolgen. Folgende Waffen sind relevant:

9mm

9mm mit Schalldämpfer

Desert Eagle

AK-47

M4

Micro-SMG oder Tec-9 (Zählen beide als MP)

SMG

Abgesägte Schrotflinte

Schrotflinte

Automatische Schrotflinte (SPAS-12)

Ihr solltet im Spielverlauf darauf achten, regelmäßig zwischen den Waffen zu wechseln, um sie nacheinander zu maximieren. Es gibt allerdings auch eine Methode, mit der ihr alle Waffen relativ schnell verbessern könnt.

Stellt ein Fahrzeug in einer Garage neben einem Speicherhaus ab. Schießt mit der zu verbessernden Waffe auf das Auto, bis es anfängt zu verbrennen. Entfernt euch dann etwas, damit sich die Garage schließt und das Auto repariert wird. Wiederholt die Schritte so oft, bis alle Waffen auf „Hitman“ sind.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story.

Taucht unter Wasser und lasst euren Luftvorrat und Lebensenergie auf Null sinken, damit CJ ertrinkt und ihr die Trophäe bekommt

Verpassbare Trophäe!

Ihr müsst in der Mission „Black Project“ von The Truth die unterirdische Basis infiltrieren, ohne oberirdisch den Alarm auszulösen. Diese Mission wird nach der Mission „Stowaway“ von Mike Toreno auf dem Flugfeld freigeschaltet. Erstellt euch vorher unbedingt einen separaten Speicherstand, den ihr notfalls laden könnt, solltet ihr die Trophäe verpassen!

Im folgenden Video zeigen wir euch den genauen Weg, um die Trophäe freizuschalten:

GTA San Andreas: Trophäen-Guide "Sie halten uns nicht alle auf"

auf YouTube

Hierfür müsst ihr beim Tanz-Minispiel (z.B. im Club Alhambra in Idlewood, Los Santos) eine perfekte Bewertung erreichen. Dies ist nicht wirklich schwierig, das ihr für die Tasteneingaben viel Zeit habt. Ihr könnt dies während Dates mit Freundinnen machen oder einfach alleine das Tanz-Minispiel in Clubs starten.

Setzt euch in ein beliebiges Einsatzfahrzeug der Polizei oder des Militärs und drückt die Richtungstatse nach oben, um die Bürgerwehr-Missionen zu starten. Tötet dann Verbrecher, bis ihr Level 12 erreicht habt. Erledigt ihr am besten erst nach dem Gold-Abschluss der Flugschule. Dadurch schaltet ihr nämlich den Hunter-Kampfhubschrauber frei, mit dem diese Aufgabe zum Klacks wird.

So lange ihr nicht gegen Hindernisse fliegt, ist der Hunter quasi unzerstörbar und ihr könnt ohne Probleme die Verbrecher mit Raketen erledigen. Dies ist zudem die beste Methode, um beliebig viel Geld zu verdienen, da mit jedem Level die Geldbelohnungen steigen. Außerdem verlängert sich euer Rüstungsbalken nach Abschluss von Level 12.

Setzt euch in einen Krankenwagen und drückt die Richtungstatse nach oben, um die Krankenwagen-Missionen zu starten. Holt nun verletzte NPCs ab und liefert sie beim Krankenhaus ab. Mit jedem Level steigt die Anzahl der verletzten Patienten an, die abgeholt werden müssen.

Beachtet, dass ihr nur drei Passagiere auf einmal transportieren könnt. Plant eure Routen also in späteren Leveln per Karte. Die Sanitäter-Missionen sind perfekt dafür geeignet, um direkt zu Spielbeginn viel Geld zu verdienen. Zudem verlängert sich euer Lebensbalken nach Abschluss von Level 12.

Setzt euch in einen Feuerwehrwagen und drückt die Richtungstatse nach oben, um die Feuerwehr-Missionen zu starten. Löscht unter Zeitdruck Feuer, bis ihr Level 12 erreicht habt. Die Feuerwehr-Missionen sind perfekt dafür geeignet, um direkt zu Spielbeginn viel Geld zu verdienen. Als Belohnung fügt euch fortan Feuer keinen Schaden mehr zu.

Steigt in ein beliebiges Taxi und drückt die Richtungstaste nach oben, um die Taxi-Missionen zu starten. Transportiert nun insgesamt 50 Passagiere zu ihrem Fahrziel. Dies muss nicht am Stück geschehen. Als Belohnung erhalten Taxis Nitro-Boost und ein Hydraulik-Getriebe. Die Taximissionen eignen sich perfekt dazu, direkt nach Spielbeginn Geld zu verdienen.

Das Glücksrad findet ihr im hinteren linken Bereich des Four Dragons Casinos. Hier gibt es Glücksräder mit verschiedenen Einsatzlimits. Ihr wollt hier am Glücksrad mit max. Einsatz von 1.000$ spielen. Dafür wird zu Beginn aber noch euer Glücksspiel-Skill zu niedrig sein. Geht also zuvor an einen Roulette-Tisch und setzt zu gleichen Anteilen euren Einsatz auf Rot und Schwarz. Da ihr dadurch nie gewinnen, aber auch nicht verlieren könnt, erhaltet ihr euer Geld zurück und euer Glücksspiel-Skill steigt dennoch an.

Sobald er hoch genug ist, kehrt zum Glücksrad zurück und setzt den maximalen Einsatz auf die „1“. Spätestens nach ein paar Drehungen solltet das Rad auf der „1“ landen und ihr erhaltet 1000$ sowie die Trophäe. Beachtet, dass die Standorte der Glücksräder bei jedem Betreten des Casinos leicht variieren können. Ihr müsst es also eventuell mehrmals erneut betreten.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story.

Hierfür müsst ihr alle 6 Freundinnen finden und mindestens auf ein Date mit jeder Freundin gehen. Dabei reicht es aus, nur ein Date zu beginnen, es muss nicht erfolgreich beendet werden. Alle Infos dafür findet ihr im verlinkten Guide oder im folgenden Video:

GTA San Andreas: Fundorte aller 6 Freundinnen

auf YouTube

Begebt euch zum Inside-Track-Wettbüro in Downtown Los Santos und interagiert mit einem Computer dort. Setzt hier einen beliebigen Einsatz auf das Pferd ganz unten in der Liste (11/1 oder 12/1). Pferde mit geringen Siegchancen gewinnen tatsächlich in 5 von 6 Rennen, so dass ihr die Trophäe auf diese Weise gut freischalten könnt und dabei noch etwas Geld verdienen könnt. Optional könnt ihr natürlich vorher auch speichern und dann neu laden, falls ihr nicht direkt gewinnen solltet.

Begebt euch ins Four Dragons Casino und setzt am Roulette-Tisch den maximalen Einsatz auf Rot oder Schwarz. Da die Siegchancen bei 50% liegen, solltet ihr spätestens nach ein paar Versuchen gewinnen und die Trophäe erhalten. Optional könnt ihr natürlich vorher auch speichern und dann neu laden, falls ihr nicht direkt gewinnen solltet.

Verpassbare Trophäe!

Ihr müsst in OG Locs 2. Mission „Madd Dogg's Rhymes“ alle Gegner im Aufnahmestudio erledigen, ohne bemerkt zu werden. Dafür müsst ihr heimlich vorgehen und die Patrouillenwege der Wachen kennen.

Diese Mission wird nach der 1. Mission „Life's a Beach“ von OG Loc verfügbar. Erstellt euch nach dieser also einen separaten Spielstand. Seid ihr unbemerkt vorgegangen, wird die Trophäe direkt nach Verlassen des Aufnahmestudios freigeschaltet. Ist dies bei euch nicht der Fall, ladet euren letzten Spielstand oder den Auto-Spielstand, um es erneut zu versuchen.

Im folgenden Video seht ihr den besten Weg durch das Studio, um die Trophäe freizuschalten:

Respekt verdient ihr euch durch den Abschluss von Missionen und wenn ihr Stadtgebiete in Los Santos einnehmt. Diese Trophäe werdet ihr aber in jedem Fall automatisch erhalten, da maximaler Respekt eine der Belohnungen für 100% Spielabschluss ist.

Solltet ihr diese Trophäe nicht ohnehin ganz natürlich im Spielverlauf erhalten, stellt euch einfach in eine ruhige Ecke der Karte und lasst im Spiel einfach 24 Ingame-Stunden vergehen, ohne etwas zu machen.

Klaut hierfür am besten den Rhino-Panzer vom Gebiet der Area 69 westlich von Las Venturas. Dafür erhaltet ihr bereits 5 Fahndungssterne. Zerstört dann mit dem Rhino weiter Fahrzeuge, um den 6. Stern und die Trophäe zu erhalten.

Verbuggte Trophäe!

Leider ist die Sex-Appeal-Anzeige im Spiel etwas verbuggt und ihr müsst immer die Prozentzahl in den Statistiken überprüfen, um zu sehen, wie viel Sex-Appeal ihr gerade habt. Am einfachsten schaltet ihr diese Trophäe wie folgt frei:

Begebt euch zu einem Tätowierer und lasst euch immer wieder an der selben Stelle tätowieren. Entfernt also jedes Tattoo direkt immer wieder. Euer Sex-Appeal steigt dadurch jedes Mal um 1% an. Wiederholt dies so lange, bis ihr 50% Sex-Appeal in den Statistiken habt. Sucht euch nun noch einen Sportwagen wie den Cheetah, Infernus, Bullet o.ä. und steigt ein. Dies gibt euch die restlichen 50% Sex-Appeal für die Trophäe.

Kauft alle 31 Speicherhäuser und Hotelzimmer im Spielverlauf und sammelt 1.000.000$ an. So viel Geld bekommt ihr etwa für den Abschluss aller Rennwettbewerbe oder wenn ihr 100% Spielabschluss erreicht habt.

Spart es euch, alle Bandengebiete ab der Mission „Doberman“ einzunehmen, diese verliert ihr nämlich automatisch wieder! Erst im Endgame nach der Mission „Home Coming“ könnt ihr sie wieder erobern und nun alle 53 Gebiete einnehmen, um die letzte Anforderung für diese Trophäe zu erfüllen.

Überprüft dafür die 100%-Checkliste ganz am Anfang dieses Guides. In den Statistiken könnt ihr die Prozentanzeige für den Spielabschluss ganz unten unter „Sonstiges“ einsehen.

Habt ihr 100% Spielabschluss erreicht, pausiert das Spiel und startet ein neues Spiel, um diese Trophäe freizuschalten.

