Auch in der GTA San Andreas Definitve Edition könnt ihr Fahrzeuge exportieren und importieren und sollt 3 Listen mit jeweils 10 Autos finden, um sie per Kran auf ein Frachtschiff zu verladen. Damit dies reibungslos funktioniert, zeigen wir euch die Fundorte aller Autos für die Export-Listen.

Alle Fahrzeuge exportieren (GTA San Andreas Definitve Edition)

Bevor ihr Autos exportieren dürft, müsst ihr zunächst das Autohaus Wang Cars direkt nördlich der Werkstatt in Doherty, San Fierro für 50.000$ kaufen. Dies ist erst nach Abschluss der Fahrschule und der Mission „Yay Ka-Boom-Boom“ möglich. Schließt dann die 3. Mission „Customs Fast Track“ für das Autohaus ab, um den Import/Export beim östlichen Hafen in Easter Basin freizuschalten.

Hier steht ein großes Frachtschiff mit einem gelben Kran daneben, den ihr selbst bedienen könnt. Stellt euch dafür auf die leuchtende Stelle unter dem Kran und drückt die Interaktionstaste. Hinter dem Kran steht eine Liste mit 10 Autos, die ihr exportieren könnt. Erst wenn alle Wagen der Liste abgehakt sind, wir die nächste Liste aktiv. Insgesamt gibt es 3 Listen mit je 10 Fahrzeugen abzuhaken.

Um ein Auto zu exportieren, platziert es unter dem Kran und verladet es mit dem Magneten auf die leuchtende Stelle auf dem Frachtschiff. Je nachdem, in welchem Zustand der Wagen ist, desto höher ist der Preis, den ihr für den Wagen erhaltet. Es lohnt sich daher vorher auf jeden Fall ein Besuch in der Garage. Etwa bei eurer Freundin Michelle, die eure Autos kostenlos repariert. Insgesamt könnt ihr so maximal 1.444.000$ verdienen, wenn ihr alle Wagen ohne Schäden abliefert.

Im folgenden Video zeigen wir euch die Fundorte der 30 Fahrzeuge für die Export-Listen:

Hinweis: Manchmal sind die gesuchten Fahrzeuge verschlossen oder spawnen nicht direkt am Ort im Video. In so einem Fall, solltet ihr euch entfernen und später wiederkommen. Speichert etwa in einem Versteck ab und schaut dann erneut nach.

So lange eine Exportliste aktiv ist, findet ihr für jedes gesuchte Fahrzeug auch einen garantierten Fundort auf der Karte. Allerdings gibt es natürlich potenziell mehrere Fundorte für die Wagen. Unter anderem müsst ihr alle 30 Fahrzeuge exportieren, um 100% Spielabschluss in den Statistiken zu erreichen und mit „Ein legales Geschäft“ eine der Trophäen und Erfolge freizuschalten.

1. Liste

Liefert ihr alle Autos im Top-Zustand ab, erhaltet ihr insgesamt 381.000$ und zusätzlich noch einmal 50.000$ für das Komplettieren der Liste.

Admiral

Max. Verkaufspreis: 35.000$

35.000$ Fundort: Nördlich des Konferenzzentrums in Verona Beach, Los Santos.

Buffalo

Max. Verkaufspreis: 35.000$

35.000$ Fundort: Auf dem Parkplatz der Xoomer-Tankstelle in Easter Basin, San Fierro.

Camper

Max. Verkaufspreis: 26.000$

26.000$ Fundort: Auf dem Parkplatz des Gant Bridge Besucherzentrums in Juniper Hollow, San Fierro.

Feltzer

Max. Verkaufspreis: 35.000$

35.000$ Fundort: Auf dem Parkplatz des Motels in Back o Beyond, Flint County.

Infernus

Max. Verkaufspreis: 95.000$

95.000$ Fundort: Vor einem Haus östlich des Parks in Paradiso, San Fierro.

Patriot

Max. Verkaufspreis: 40.000$

40.000$ Fundort: Auf dem Parkplatz von Easter Bay Chemicals südöstlich des Flughafens von San Fierro.

Remington

Max. Verkaufspreis: 30.000$

30.000$ Fundort: Auf dem Parkplatz der Unity Station in Los Santos.

Sanchez

Max. Verkaufspreis: 10.000$

10.000$ Fundort: In der Seitengasse gegenüber dem Cluckin‘ Bell in Angel Pine, Whetstone.

Sentinel

Max. Verkaufspreis: 35.000$

35.000$ Fundort: In der südöstlichen Ecke des Filmstudios in Vinewood, Los Santos.

Stretch-Limo

Max. Verkaufspreis: 40.000$

40.000$ Fundort: Hinter dem Autohaus Wang Cars in Downtown, San Fierro. Direkt neben der Markierung für die Straßenrennen.

2. Liste

Liefert ihr alle Autos im Top-Zustand ab, erhaltet ihr insgesamt 352.000$ und zusätzlich noch einmal 100.000$ für das Komplettieren der Liste.

Blista Compact

Max. Verkaufspreis: 35.000$

35.000$ Fundort: Auf dem Flugfeld in der südwestlichen Ecke des Flughafens von San Fierro.

Cheetah

Max. Verkaufspreis: 105.000$

105.000$ Fundort: Vor einem der Häuser in Prickle Pine, Las Venturas.

Comet

Max. Verkaufspreis: 35.000$

35.000$ Fundort: Auf dem Parkplatz des Avispa Country Clubs in San Fierro.

FCR-900

Max. Verkaufspreis: 10.000$

10.000$ Fundort: In der Gasse neben der Well Stacked Pizza-Filiale in Roca Escalante, Las Venturas.

Rancher

Max. Verkaufspreis: 40.000$

40.000$ Fundort: Auf der Easter Board Farm in Blueberry Acres, Red County.

Sabre

Max. Verkaufspreis: 19.000$

19.000$ Fundort: Auf dem Parkplatz des Baseballfeldes in Garcia, San Fierro.

Slamvan

Max. Verkaufspreis: 19.000$

19.000$ Fundort: Hinter dem Sexshop in El Corona, Los Santos.

Stafford

Max. Verkaufspreis: 35.000$

35.000$ Fundort: Vor dem Hotel (Versteck) in Queens, San Fierro.

Stallion

Max. Verkaufspreis: 19.000$

19.000$ Fundort: Auf dem Parkplatz vor dem SupaSave Supermarkt in Juniper Hollow, San Fierro.

Tanker

Max. Verkaufspreis: 35.000$

35.000$ Fundort: Neben Jays Diner südwestlich von El Quebrados, Tierra Robada.

3. Liste

Liefert ihr alle Autos im Top-Zustand ab, erhaltet ihr insgesamt 361.000$ und zusätzlich noch einmal 200.000$ für das Komplettieren der Liste.

Banshee

Max. Verkaufspreis: 45.000$

45.000$ Fundort: Auf dem Parkplatz des Come-A-Lot in Las Venturas.

BF Injection

Max. Verkaufspreis: 15.000$

15.000$ Fundort: Am südlichen Ende des Strands von San Fierro.

Blade

Max. Verkaufspreis: 19.000$

19.000$ Fundort: Gleich zwei davon stehen in den Auffahrten in der Straße mit dem Speicherhaus in El Corona, Los Santos.

Euros

Max. Verkaufspreis: 35.000$

35.000$ Fundort: Unter der Sphinx beim Camel's-Toe-Casino in Las Venturas.

Freeway

Max. Verkaufspreis: 10.000$

10.000$ Fundort: Vor einem der Häuser in Temple, Los Santos.

Huntley

Max. Verkaufspreis: 40.000$

40.000$ Fundort: Auf dem Parkplatz der Fahrschule in Doherty, San Fierro. Wenn ihr die Fahrschule bereits mit Gold abgeschlossen habe, müsst ihr eventuell mehrmals vorbeischauen, bis der Huntley spawnt.

Journey

Max. Verkaufspreis: 22.000$

22.000$ Fundort: Im Norden von El Quebrados, Tierra Robada.

Mesa

Max. Verkaufspreis: 25.000$

25.000$ Fundort: Am südlichen Fuße des Mount Chiliad in Whetstone.

Super GT

Max. Verkaufspreis: 105.000$

105.000$ Fundort: Auf dem Parkplatz der Fahrschule in Doherty, San Fierro, nachdem ihr alle Prüfungen mit Bronze abgeschlossen habt.

ZR-350

Max. Verkaufspreis: 45.000$

45.000$ Fundort: Auf dem Parkplatz des Clown's Pocket Casino in Las Venturas.

Fahrzeuge importieren

Nachdem ihr die Autos exportiert habt, könnt ihr mit der Liste hinter dem Kran interagieren und eurerseits alle abgelieferten Wagen und zusätzlich einige Belohnungautos für einen Kaufpreis importieren. Beachtet dabei, dass ihr die Belohnungsautos nur an bestimmten Wochentagen importieren könnt.

Habt ihr euch für ein Auto entschieden, erscheint es anschließend auf dem Frachtschiff und ihr müsst es selber mit dem Kran entladen. Folgende Fahrzeuge könnt ihr importieren:

Admiral - 35.000$

Bandito - 12.000$ (Nur Dienstags)

Banshee - 36.000$

BF Injection - 12.000$

Blista Compact - 28.000$

Blade - 15.200$

Buffalo - 28.000$

Bullet - 84.000$ (Nur Samstags)

Camper - 20.800$

Cheetah - 84.000$

Club - 28.000$ (Nur Mittwochs und Sonntags)

Comet - 28.000$

Euros - 28.000$

FCR-900 - 8.000$

Feltzer - 28.000$

Freeway -8.000$

Huntley - 32.000$

Infernus - 76.000$

Jester - 28.000$ (Nur Dienstags und Freitags)

Journey - 17.600$

Mesa - 20.000$

Monster - 32.000$ (Nur Donnerstags)

Patriot - 32.000$

Perennial - 8.000$ (Nur Montags und Donnerstags)

Rancher - 32.000$

Remington - 24.000$

Sabre - 15.200$

Sanchez - 8.000$

Sentinel - 28.000$

Slamvan - 15.200$

Stafford - 28.000$

Stallion - 15.200$

Stretch-Limo - 32.000$

Super GT - 84.000$

Tanker - 28.000$

Turismo - 76.000$ (Nur Montags)

Vortex - 20.800$ (Nur Sonntags)

Windsor - 28.000$ (Nur Mittwochs)

ZR-350 - 36.000$

