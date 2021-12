In der GTA San Andreas Definitive Edition könnt ihr im Stadtgebiet von Las Venturas 50 versteckte Hufeisen finden. Diese Sammelobjekte belohnen euch mit neuen Waffen-Freischaltungen und Geld. An dieser Stelle zeigen wir euch daher die Fundorte aller 50 Hufeisen auf der Map und im Video.

Fundorte aller 50 Hufeisen (GTA San Andreas Definitive Edition)

Sobald ihr mit Las Venturas das letzte Gebiet im Verlauf der Story-Missionen freigeschaltet habt, könnt ihr hier die Sammelgegenstände „Hufeisen“ finden. Wie die Graffitis, Schnappschüsse und Austern sind diese gut auf der Karte versteckt und nötig, wenn ihr die 100% Spielabschluss in den Statistiken erreichen wollt.

Bevor ihr mit der Suche nach den Hufeisen beginnt, solltet ihr zunächst die Mission „Green Goo“ von The Truth abgeschlossen haben. Denn im Anschluss wird das Jetpack beim alten Flugfeld freigeschaltet. Da manche Hufeisen frei in der Luft schweben, ist das Jetpack am besten für diese Sammelaufgabe geeignet. Ein Helikopter eignet sich nicht für alle Hufeisen, da sich manche etwa auf kleinen Turmspitzen oder ähnlichem befinden, wo nicht genug Platz für einen Helikopter zum Landen ist.

Auf der folgenden Karte haben wir euch alle 50 Fundorte der Hufeisen in Las Venturas markiert:

Belohnungen für die Hufeisen

Jedes eingesammelte Hufeisen belohnt euch mit 100 Dollar und wenn ihr alle gefunden habt, erhaltet ihr noch einmal 100.000 Dollar auf euer Konto.

auf euer Konto. Jedes Hufeisen erhöht euren Glückswert in den Statistiken um 20 Punkte, so dass ihr am Ende 1000 Punkte hier habt. Dies soll die Chancen erhöhen, dass ihr mit CJ beim Glücksspiel gewinnt, wirklich bewiesen ist das jedoch nicht.

Fundorte aller 50 Hufeisen im Video

Falls euch die Map oben alleine nicht ausreicht, zeigen wir euch im folgenden Video ebenfalls die Fundorte der Hufeisen. Orientiert euch dafür an den Nummern auf der Karte und gleicht sie mit den Timecodes unter dem Video ab, um die Hufeisen zu finden, die euch noch fehlen.

Timecodes:

0:00 - Fundort vom Jetpack

0:36 - #1

1:01 - #2

1:34 - #3

1:58 - #4

2:24 - #5

2:46 - #6

3:10 - #7

3:38 - #8

4:02 - #9

4:35 - #10

5:03 - #11

5:29 - #12

5:57 - #13

6:24 - #14

6:48 - #15

7:18 - #16

7:44 - #17

8:10 - #18

8:42 - #19

9:05 - #20

9:31 - #21

9:56 - #22

10:23 - #23

10:53 - #24

11:24 - #25

11:48 - #26

12:17 - #27

12:42 - #28

13:08 - #29

13:34 - #30

14:16 - #31

14:41 - #32

15:06 - #33

15:32 - #34

15:58 - #35

16:23 - #36

16:48 - #37

17:16 - #38

17:39 - #39

18:03 - #40

18:27 - #41

18:49 - #42

19:35 - #43

20:00 - #44

20:21 - #45

20:44 - #46

21:13 - #47

21:39 - #48

22:01 - #49

22:32 - #50

23:02 - Belohnungen

