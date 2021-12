In San Fierro, der zweiten großen Stadt in der GTA San Andreas Definitive Edition, könnt ihr mit CJs Fotokamera 50 Schnappschüsse machen, um euch Geld und neue Waffen-Freischaltungen zu verdienen. An dieser Stelle zeigen wir euch alle Fundorte der 50 Fotos auf der Karte und im Video.

Grand Theft Auto: San Andreas Facts

Fundorte aller 50 Schnappschüsse (GTA San Andreas Definitive Edition)

Die Suche nach den Schnappschüssen könnt ihr direkt beginnen, nachdem ihr das erste Mal in San Fierro angekommen seid. Ihr benötigt dafür jedoch einen Fotoapparat. Genau wie die Spraydose für die Graffitis findet ihr eine Fotokamera im ersten Stock von CJs Haus in Los Santos. Speichert zwischendurch ab, verlasst das Haus und betretet es wieder, damit die Kamera erneut spawnt, so könnt ihr eure „Munition“ auffüllen, bis ihr genug für die 50 Schnappschüsse habt.

Bei den Schnappschüssen handelt es sich um schwebende Kamera-Symbole in der Luft, die ihr nur sehen könnt, wenn ihr durch das Objektiv eurer Kamera schaut. Sie befinden sich an markanten Orten in San Fierro und sind unter anderem nötig, um die 100% Spielabschluss in den Statistiken zu erreichen.

Auf der folgenden Karte haben wir euch bereits alle 50 Fundorte der Fotos markiert:

Belohnungen für die Fotos

Jeder Schnappschuss belohnt euch mit 100 Dollar und wenn ihr alle 50 Fotos geschossen habt, erhaltet ihr noch einmal 100.000 Dollar auf euer Konto.

auf euer Konto. Nach allen 50 Schnappschüssen steigt euer Sex-Appeal um 30 Prozent an.

an. Links neben der Werkstatt in Doherty nahe der Garage spawnen die Waffen Micro-SMG, Granaten, Schrotflinte und Scharfschützengewehr, wenn ihr alle Fotos gemacht habt.

Fundorte aller 50 Schnappschüsse im Video

Falls euch die Karte oben alleine nicht ausreicht, zeigen wir euch die Fundorte aller 50 Schnappschüsse auch noch einmal im folgenden Video.Orientiert euch dabei an den Nummern auf der Karte und gleicht sie mit den Timecodes unter dem Video ab, um die Fotos zu finden, die euch noch fehlen.

Timecodes:

0:00 - Fundort der Fotokamera

0:44 - #1

1:08 - #2

1:56 - #3

2:21 - #4

2:46 - #5

3:09 - #6

3:42 - #7

4:11 - #8

4:37 - #9

5:06 - #10

5:33 - #11

6:00 - #12

6:32 - #13

6:55 - #14

7:19 - #15

7:48 - #16

8:12 - #17

8:37 - #18

9:05 - #19

9:32 - #20

10:02 - #21

10:30 - #22

10:56 - #23

11:23 - #24

11:48 - #25

12:11 - #26

12:33 - #27

12:56 - #28 (Achtung vor 5-Sterne-Fahndung)

13:15 - #29

13:39 - #30

14:05 - #31

14:31 - #32

14:58 - #33

15:21 - #34

15:42 - #35

16:06 - #36

16:30 - #37

16:55 - #38

17:17 - #39

17:41 - #40

18:05 - #41

18:36 - #42

19:13 - #43

19:36 - #44

19:57 - #45

20:21 - #46

20:43 - #47

21:03 - #48

21:26 - #49

21:51 - #50

