In der GTA Vice City Definitive Edition dürft ihr euch in der Rockstar-Variante von Miami austoben und eine epische Gangster-Story erleben. In unserem Trophäen-Leitfaden samt Roadmap und 100%-Checkliste findet ihr dabei alle Tipps, um 100 Prozent in den Statistiken zu erreichen.

Grand Theft Auto: Vice City Facts

Anders als bei den 100% in der GTA 3 Definitive Edition könnt ihr in Vice City nichts verpassen und alle Aufgaben für 100% auch dann noch abschließen, wenn ihr bereits die Story-Missionen beendet habt. Achtet generell darauf, bei den umfangreichen Sammelaufgaben regelmäßig zu speichern, da das Spiel zu Abstürzen neigt. Tipp: Steigt zwischendurch immer mal wieder in ein Taxi, Krankenwagen, Polizeiauto etc. und aktiviert die Spezialmission. Brecht sie dann direkt wieder ab, damit ein Auto-Spielstand angelegt wird, den ihr im Falle eines Absturzes dann laden könnt.

Checkliste für 100% in der GTA Vice City Definitive Edition

Alle 20 Story-Missionen abschließen: Nach der 12. Story-Mission „Phnom Penh '86“ schaltet ihr dabei die westliche Insel frei. Es ist sinnvoll, relativ früh bis hierhin zu spielen, damit ihr schnell Zugang zu ganz Vice City bekommt und die lukrativen Sammelaufgaben abschließen könnt. Die Reihenfolge der Auftraggeber in der Story lautet Ken Rosenberg → Colonel Juan Garcia Cortez → Ricardo Diaz → Kent Paul → Tommy Vercetti .

Alle 23 Nebenmissionen abschließen: Diese schaltet ihr im Verlauf der Story oder durch den Abschluss bestimmter Firmenmissionen frei. Zu den Auftraggebern gehören Avery Carrington, Mr. Black (Telefonmissionen), Umberto Robina, Auntie Poulet, Love Fist, Mitch Baker und Phil Cassidy .

Diese schaltet ihr im Verlauf der Story oder durch den Abschluss bestimmter Firmenmissionen frei. Zu den Auftraggebern gehören . Alle 15 Immobilien & Speicherhäuser kaufen : Die Apartments und Häuser stehen von Spielbeginn an zum Verkauf. Die Immobiliengeschäfte könnt ihr hingegen erst nach der Vercetti-Mission „Fette Beute“ erwerben.

: Alle Firmenmissionen bzw. dortige Aktivitäten abschließen: Nach dem Kauf der Immobiliengeschäfte müsst ihr spezielle Firmenmissionen absolvieren oder andere Voraussetzungen dort erfüllen, damit das Unternehmen Geld erwirtschaftet. Erst wenn das Dollarsymbol vor dem Unternehmen erscheint und der volle Umsatz generiert wird, gilt das Unternehmen für die 100% als abgehakt. Dafür gibt es bei jeder Firma andere Voraussetzungen. Bootswerft (10.000$): Steigt in eins der Speedboote und schließt die Mission „Checkpoint Charlie“ ab. Cherry-Popper-Eiscremefabrik (20.000$): Setzt euch ans Steuer des Mr.-Whoopee-Eiscremewagens und schließt 50 Drogenverkäufe am Stück ab. Fahrt dafür am besten nach Vice Beach und fahrt an der Strandpromenade entlang. Nach je vier Verkäufen bekommt ihr einen Fahndungsstern. Wartet dann ab, bis dieser wieder verschwindet, bevor ihr weitere Verkäufe tätigt. Achtet vor allem auf Polizisten zu Fuß, die euch eventuell aus dem Eiscremewagen ziehen wollen. Pole Position Club (30.000$): Geht in die privaten Kabinen hinten im Stripclub und wartet ab, bis insgesamt 300 Dollar für das Anschauen der Tänzerin von eurem Konto abgezogen wurden. Kaufman Cabs Taxiunternehmen (40.000$): Schließt alle drei Firmenmissionen ab. Setzt euch dafür in das Taxi in der Halle. Sunshine Autos (50.000$): Schließt alle 6 Straßenrennen ab, die ihr über die Anschlagtafel hinter dem Autohaus starten könnt. Liefert zusätzlich alle 24 Fahrzeuge auf der Liste für Sunshine Autos bei der Garage ab. Bei Abschluss schaltet ihr übrigens den Hotring Racer frei, der sich am besten für die Straßenrennen eignet. Filmstudio (60.000$): Schließt alle vier Firmenmissionen ab. Erst während oder nach der letzten Mission „Heiße Lightshow“ könnt ihr übrigens drei der Monsterstunts erreichen. Malibu-Club (120.000$): Schließt alle vier Firmenmissionen ab. Nach der zweiten Mission „Der Scharfschütze“ schaltet ihr die Schießstand-Herausforderung und zwei Nebenmissionen für Phil Cassidy frei.

Nach dem Kauf der Immobiliengeschäfte müsst ihr spezielle Firmenmissionen absolvieren oder andere Voraussetzungen dort erfüllen, damit das Unternehmen Geld erwirtschaftet. Erst wenn das Dollarsymbol vor dem Unternehmen erscheint und der volle Umsatz generiert wird, gilt das Unternehmen für die 100% als abgehakt. Dafür gibt es bei jeder Firma andere Voraussetzungen. Alle 5 Spezialmissionen abschließen: Hierbei handelt es sich um fünf spezielle Fahrzeugmissionen. Steigt dafür in die entsprechenden Fahrzeuge (Siehe Karte unten) und drückt die Richtungstaste nach oben, um sie zu starten. Feuerwehr-Missionen bis Level 12: Setzt euch in einen Feuerwehrwagen und löscht unter Zeitdruck Feuer, bis ihr Level 12 erreicht habt. Könnt ihr erst nach Freischaltung der westlichen Insel machen, da es nur einen Feuerwehrwagen gibt, der vor der Feuerwache in Downtown steht. Als Belohnung fügt euch fortan Feuer keinen Schaden mehr zu. Sanitäter-Missionen bis Level 12: Setzt euch in einen Krankenwagen, holt verletzte NPCs ab und liefert sie beim Krankenhaus ab. Mit jedem Level steigt die Anzahl der verletzten Patienten an, die abgeholt werden müssen. Beachtet, dass ihr nur drei Passagiere auf einmal transportieren könnt. Plant eure Routen also in späteren Leveln per Karte. Die Sanitäter-Missionen sind perfekt dafür geeignet, um direkt zu Spielbeginn viel Geld zu verdienen. Als Belohnung könnt ihr fortan unendlich lange sprinten. Pizzaboten-Missionen bis Level 10: Setzt euch auf einen der Pizza-Boy-Motorroller, die bei den Filialen von Well Stacked Pizza stehen und liefert Pizzen per Drive-by-Werfen aus, bis ihr Level 10 erreicht habt. Beachtet, dass ihr nur 6 Pizzen auf einmal transportieren könnt. Ab Level 7 müsst ihr also einmal zurück zur Filiale, um Nachschub zu holen. Plant ab hier sorgfältig eure Routen per Karte. Könnt ihr direkt zu Spielbeginn erledigen, um euch gutes Geld zu verdienen. Als Belohnung steigt eure Lebensenergie auf 150 Punkte an. Bürgerwehr-Missionen bis Level 12: Setzt euch in ein beliebiges Einsatzfahrzeug der Polizei oder des Militärs und tötet Verbrecher, bis ihr Level 12 erreicht habt. Erledigt ihr am besten erst nach dem Sammeln der 100 versteckten Päckchen. Dadurch schaltet ihr nämlich den Hunter-Kampfhubschrauber frei, mit dem diese Aufgabe zum Klacks wird. So lange ihr nicht gegen Hindernisse fliegt, ist der Hunter quasi unzerstörbar und ihr könnt ohne Probleme die Verbrecher mit Raketen erledigen. Dies ist zudem die beste Methode, um beliebig viel Geld zu verdienen, da mit jedem Level die Geldbelohnungen steigen. Als Belohnung steigt eurer Rüstungswert auf 150 Punkte an. 100 Passagiere mit dem Taxi befördern : Setzt euch ans Steuer eines Taxis oder eines Kaufman Cabs und befördert 100 NPCs zu ihrem Fahrtziel. Die 100 Fahrten müsst ihr dabei nicht am Stück erledigen, es ist aber sinnvoll, da ihr so mehr Geld erhaltet. Jede 5. erfolgreiche Fahrt in Folge belohnt euch mit einem Serien-Geldbonus. Nach 100 Taxifahrten erhalten Taxis die Fähigkeit zu hüpfen.

Hierbei handelt es sich um fünf spezielle Fahrzeugmissionen. Steigt dafür in die entsprechenden Fahrzeuge (Siehe Karte unten) und drückt die Richtungstaste nach oben, um sie zu starten.

Die Fundorte von Krankenwagen, Feuerwehrwagen und Pizzaboys haben wir euch auf der folgenden Karte markiert:

Alle 15 Läden ausrauben: Damit ein Laden für die 100% als ausgeraubt zählt, müsst ihr mindestens ein Geldbündel nach Bedrohen des Verkäufers einsammeln.

Damit ein Laden für die 100% als ausgeraubt zählt, müsst ihr mindestens ein Geldbündel nach Bedrohen des Verkäufers einsammeln. Alle 100 versteckten Päckchen einsammeln: In Vice City sehen die versteckten Statuen aus wie gelb-grüne Statuen. Diese Aufgabe solltet ihr so früh wie möglich im Spielverlauf erledigen, da ihr so mächtige Waffen in Verstecken sowie den Rhino-Panzer und Helikopter freischalten könnt.

In Vice City sehen die versteckten Statuen aus wie gelb-grüne Statuen. Diese Aufgabe solltet ihr so früh wie möglich im Spielverlauf erledigen, da ihr so mächtige Waffen in Verstecken sowie den Rhino-Panzer und Helikopter freischalten könnt. Alle 36 Monsterstunts absolvieren : Nutzt hierfür am besten das Motorrad PCJ-600, da manche Rampen sehr schmal sind. Bedenkt zudem, dass drei der Stunts erst während oder nach der letzten Filmstudio-Mission „Heiße Lightshow“ absolviert werden können.

: Nutzt hierfür am besten das Motorrad PCJ-600, da manche Rampen sehr schmal sind. Bedenkt zudem, dass drei der Stunts erst während oder nach der letzten Filmstudio-Mission „Heiße Lightshow“ absolviert werden können. Alle 35 Randale-Missionen absolvieren : Ihr solltet zuvor die Bürgerwehr- und Pizzaboten-Missionen abschließen, damit ihr höhere Lebensenergie und Rüstung für diese Aufgabe habt.

: Ihr solltet zuvor die Bürgerwehr- und Pizzaboten-Missionen abschließen, damit ihr höhere Lebensenergie und Rüstung für diese Aufgabe habt. Alle sonstigen Herausforderungen abschließen: Auf der Karte gibt es verteilt noch einzelne Challenges und Checkpoint-Rennen, die ebenfalls für 100% abgeschlossen werden müssen. AmmuNation-Schießstandherausforderung mit min. 45 Punkten abschließen: Nach der zweiten Mission „Der Scharfschütze“ vom Malibu-Club schaltet ihr die Schießstand-Challenge im Hinterzimmer des AmmuNation in Downtown frei. Für 100% müsst ihr diese mit mindestens 45 erreichten Punkten beenden. Dabei ist das Zeitlimit weniger das Problem als die knappe Munition. Schießt daher primär nur auf die hinteren und mittleren Ziele, da diese mehr Punkte bringen. Im Video unterhalb zeigen wir euch die genaue Vorgehensweise dafür: GTA Vice City: Schießstand-Herausforderung mit über 45 Punkten schaffen Abonniere uns

auf YouTube Alle 3 Stadionherausforderungen absolvieren: Im Nordwesten der Karte gelangt ihr zum Hyman Memorial Stadium. Hier könnt ihr täglich zwischen 20 und 24 Uhr an einer von drei täglich wechselnden Veranstaltungen teilnehmen. In Bloodring müsst ihr Checkpoints durchfahren, bis ihr die angezeigte Zeit erreicht. In Dirtring müsst ihr alle 32 Checkpoints durch geschicktes Fahren mit der Sanchez passieren. In Hotring müsst ihr beim Rennen Erster, Zweiter oder Dritter werden, damit es für die 100% gewertet wird. Welche Veranstaltung gerade an der Reihe ist, seht ihr immer auch an den Bannern außerhalb des Stadions. PCJ-600-Rallye abschließen: Setzt euch auf die PCJ-600 im Süden von Vice Point und durchfahrt alle Checkpoints innerhalb des Zeitlimits. Beim letzten Checkpoint könnt ihr anschließend direkt in den Sparrow auf dem Dach einsteigen, um das Ocean-Beach-Heli-Checkpoint-Rennen zu absolvieren. Pylonen-Rallye abschließen: Steigt in den Stallion ein, der auf dem Dach des Parkhauses in Ocean Beach geparkt ist und durchfahrt alle Checkpoints innerhalb des Zeitlimits. Diese Rallye ist auch für einen Geld-Exploit relevant, den ihr für die Trophäe „Nimm die Cannoli“ nutzen könnt. Mehr dazu weiter unten im Guide. Geländestrecke („Krasses Gelände“) mit der Sanchez absolvieren: Setzt euch auf die Sanchez, die bei der Geländestrecke im Norden der westlichen Insel geparkt ist und durchfahrt alle Checkpoints innerhalb des Zeitlimits. Geländestrecke („Teststrecke“) mit dem Landstalker absolvieren: Setzt euch in den Landstalker, der bei der Geländestrecke im Norden der westlichen Insel geparkt ist und durchfahrt alle Checkpoints innerhalb des Zeitlimits. Alle 3 Top-Fun-Missionen abschließen: Steigt in die drei auf der Karte verteilten Vans mit der Aufschrift „Top Fun“ ein und absolviert die RC-Checkpoint-Rennen. Dazu gehören das RC-Bandit-Rennen, RC-Baron-Rennen und die RC-Raider-Checkpoint-Jagd. Alle 4 Heli-Checkpoint-Rennen abschließen: Steigt in die vier auf der Karte verteilten Sparrow-Hubschrauber ein und absolviert die Checkpoint-Rennen. Diese befinden sich in Ocean Beach, Vice Point, Downtown und Little Haiti.

Auf der Karte gibt es verteilt noch einzelne Challenges und Checkpoint-Rennen, die ebenfalls für 100% abgeschlossen werden müssen.

Die Fundorte aller sonstigen Herausforderungen für 100% haben wir euch auf der folgenden Karte markiert:

Belohnungen für 100%

Lebensenergie und Rüstung steigen auf jeweils 200 Punkte an.

Unendlich Munition für alle Waffen.

Das Frankie-Outfit wird im Vercetti-Anwesen freigeschaltet. Dabei handelt es sich um ein T-Shirt mit der Aufschrift „I completed Vice City and all i got was this lousy T-Shirt“.

Alle Fahrzeuge und sonstige Vehikel halten doppelten Schaden aus.

Ihr könnt bis zu drei Leibwächter im Vercetti-Anwesen für je 2.000 Dollar rekrutieren. Sie halten sich im rechten Raum im Erdgeschoss auf.

Trophäe bzw. Erfolg „Alles schon gemacht“.

Leitfaden & Roadmap für alle Trophäen & Erfolge

In der GTA Vice City Definitive Edition könnt ihr insgesamt 33 Erfolge (1.000 Gamerscore) bzw. 34 Trophäen (1x Platin, 5x Gold, 9x Silber, 19x Bronze) freischalten.

Im Folgenden geben wir euch eine Übersicht aller Trophäen und Erfolge der GTA Vice City Definitive Edition mit ihren Freischaltbedingungen. Zudem findet ihr weitere Guides und Videos bei einzelnen Achievements, um euch die Freischaltung zu erleichtern.

Die Beschreibung dieser Trophäe ist etwas missverständlich, denn für die Trophäe müsst ihr alle 9 Radiosender hören, inklusive der 2 Sender, die nur Talkshows abspielen. Damit eine Radiostation als gehört gezählt wird, müsst ihr jeweils einen Song/Talkshowsegment inklusive der Werbung vorher und nachher anhören.

Am besten kombiniert ihr den Erfolg mit den 100 Taxifahrten, die ihr für 100% Spielabschluss absolvieren müsst. Die 100 Taxifahrten dauern ca. 2 Stunden, genug Zeit also, um jeden Radiosender einmal durchzuschalten und lange genug anzuhören.

Diese Trophäe könnt ihr sehr einfach freischalten, wenn ihr zunächst die 100 versteckten Päckhen einsammelt. Als Abschlussbelohnung schaltet ihr dafür den Hunter-Kampfhubschrauber frei, den ihr für die Bürgerwehr-Missionen benutzen könnt.

Mit diesem könnt ihr alle Verbrecher der 12 Level ganz einfach mit Raketen aus der Luft erledigen. Auch die angesammelten Fahndungssterne sind kein Problem, da ihr quasi unzerstörbar seid. Ihr könnt auch noch weit über Level 12 hinaus auf Verbrecherjagd gehen, um euch Unmengen von Geld zu verdienen.

Verpassbare Trophäe!

Für diese Trophäe müsst ihr das Attentatsziel in der Mission „Schlagende Argumente“ mit einem Golfschläger töten. Dies ist die erste Mission von Avery Carrington, die ihr relativ früh im Spielverlauf freischaltet. Sobald ihr also das „A“-Symbol auf der Karte seht, erstellt euch zunächst einen separaten Spielstand, damit ihr bei einem Fehlversuch neustarten könnt.

Im folgenden Video zeigen wir euch, wie ihr die Trophäe „Schlägertyp" genau freischalten könnt:

Verpassbare Trophäe!

Hierfür müsst ihr in der vierten Filmstudio-Mission „Heiße Lightshow“ mit dem Motorrad über alle Dächer springen, ohne zwischendurch herunterzufallen. Ihr dürft vom Motorrad fallen, so lange ihr auf dem Dach landet. Diese Mission wird nach der dritten Filmstudio-Mission „Ein Mann namens Martha“ verfügbar. Erstellt euch nach dieser also einen separaten Spielstand, damit ihr bei einem Fehlversuch neu laden könnt.

Im folgenden Video zeigen wir euch, wie ihr die Trophäe „Nicht mein erster Ritt" genau freischalten könnt:

Hierfür müsst ihr einen Wheelie über 30 Sekunden am Stück mit einem Motorrad ausführen. Dazu müsst ihr Gas geben und den linken Analogstick nach hinten ziehen. Durch ausgeglichenes Gas geben könnt ihr dann den Wheelie möglichst lang halten.

Am besten klappen die Wheelies mit den Pizza-Boy-Motorrollern, die vor den Well Stacked Pizza Filialen zu finden sind. Fahrt mit einem solchen zur langen Landebahn beim Flughafen im Südwesten der Karte und führt den Wheelie aus. Im folgenden Video seht ihr, wie es aussehen muss:

Setzt euch in ein Taxi und drückt die Richtungstaste nach oben, um die Taxi-Missionen zu starten. Liefert dann 25 NPC an ihre Fahrziele ab, um die Trophäe freizuschalten. Für die 100% Spielabschluss müsst ihr ohnehin 100 Taxifahrten absolvieren. Dies muss nicht am Stück geschehen.

Steigt in den Feuerwehrwagen bei der Feuerwache in Downtown und drückt die Richtungstaste nach oben, um die Feuerwehr-Missionen zu starten. Da ihr für 100% sowieso bis Level 12 spielen müsst, werdet ihr hier weitaus mehr als 10 Feuer löschen.

Setzt euch auf einen der Pizza-Boy-Motorroller bei den Well Stacked Pizza Filialen in Vice City und drückt die Richtungstaste nach oben, um die Pizzaliefermissionen zu starten. Da ihr für 100% sowieso bis Level 10 spielen müsst, werdet ihr hier weitaus mehr als 10 Pizzen ausliefern.

Sofern ihr diese Trophäe nicht sowieso ganz natürlich im Spielverlauf erhaltet, sammelt zunächst 90 versteckte Päckchen ein. Dadurch schaltet ihr den Rhino-Panzer auf der Militärbasis frei. Dieser ist unzerstörbar und ihr könnt damit so lange andere Fahrzeuge zerstören, bis ihr 1.000.000$ Sachschaden erreicht habt. Wie viel Sachschaden ihr schon verursacht habt, könnt ihr auch im Statistik-Menü beim entsprechenden Eintrag einsehen.

Diese Trophäe kombiniert ihr am besten mit den Erfolgen „Fang mich doch“ und „Ich bin berühmt!“.

Für 100% Spielabschluss müsst ihr alle 15 Immobilien in Vice City kaufen. Diese Trophäe erhaltet ihr dabei im Verlauf ganz automatisch.

Verpassbare Trophäe!

Hierfür müsst ihr Ricardo Diaz am Ende der Mission „Pizza Mortale“ mit dem M4 Sturmgewehr erledigen. Ihr erhaltet diese Waffe automatisch zu Beginn der Mission mit begrenzter Munition. Erledigt also die normalen Feinde während der Mission mit anderen Waffen und hebt euch die M4 für Diaz auf.

Die Mission „Pizza Mortale“ wird nach der Mission „Die Befreiungsaktion“ von Kent Paul verfügbar. Erstellt euch nach dieser also einen separaten Speilstand, damit ihr bei einem Fehlversuch neu laden könnt.

Sofern ihr diese Trophäe nicht sowieso ganz natürlich im Spielverlauf erhaltet, sammelt zunächst 90 versteckte Päckchen ein. Dadurch schaltet ihr den Rhino-Panzer auf der Militärbasis frei. Dieser ist unzerstörbar und ihr könnt damit so lange andere Fahrzeuge zerstören, bis ihr 6 Fahndungssterne erreicht habt. Beachtet dabei, dass es erst nach der Diaz-Mission „Pizza Mortale“ möglich ist, einen 6-Sterne-Fahndungslevel zu erreichen.

Diese Trophäe kombiniert ihr am besten mit den Erfolgen „Elefant im Porzellanladen“ und „Ich bin berühmt!“.

Steigt in einen der Krankenwagen, die ihr bei Krankenhäusern finden könnt und drückt die Richtungstaste nach oben, um die Sanitäter-Missionen zu starten. Für die Trophäe müsst ihr diese in einem Rutsch bis Level 12 abschließen. Fahrt zu den verletzten NPCs und liefert sie beim Krankenhaus ab.

Mit jedem Level steigt die Anzahl der verletzten Patienten an, die abgeholt werden müssen. Beachtet, dass ihr nur drei Passagiere auf einmal transportieren könnt. Plant eure Routen also in späteren Leveln per Karte. Die Sanitäter-Missionen sind perfekt dafür geeignet, um direkt zu Spielbeginn viel Geld zu verdienen. Als Belohnung könnt ihr nach Erreichen von Level 12 fortan unendlich lange sprinten.

Fahrt oder lauft über einen der schwebenden Sterne in Vice City, wenn ihr mindestens einen Fahndungsstern besitzt, um diesen zu beseitigen und die Trophäe freizuschalten.

Das RC-Bandit-Rennen gehört zu einer der drei Top-Fun-Missionen, die ihr für 100% Spielabschluss ohnehin alle abschließen müsst. Im folgenden Video zeigen wir euch die genauen Startpunkte der Rennen:

Hierfür müsst ihr gegen einen der Strandbälle bei den Pools der Villen auf Starfish Island oder in Ocean Beach laufen und diese insgesamt 5-mal hochhalten. Ein kleiner Counter wird dabei auch über Tommys Kopf eingeblendet. Im folgenden Video zeigen wir euch eine gute Stelle für die Trophäe:

Hierfür müsst ihr die 5 Nebenmissionen von Mr. Black absolvieren, die mit einem Telefon-Symbol auf der Karte markiert werden. Diese werden nach und nach im Storyverlauf freigeschaltet. Die Trophäe bekommt ihr nach Abschluss folgender 5 Missionen:

Der Pizza-Lieferant

Ein bedauerlicher Unfall

Die rasende Schrottfabrik

Trouble am Check-in

Gefeuert!

Sofern ihr diese Trophäe nicht sowieso ganz natürlich im Spielverlauf erhaltet, sammelt zunächst 90 versteckte Päckchen ein. Dadurch schaltet ihr den Rhino-Panzer auf der Militärbasis frei. Dieser ist unzerstörbar und ihr könnt damit so lange andere Fahrzeuge zerstören, bis ihr genug Chaos angerrichtet habt, um den geforderten Medieninteresse-Rang zu verdienen. Im Statistik-Menü gibt es auch einen entsprechenden Eintrag dafür.

Diese Trophäe kombiniert ihr am besten mit den Erfolgen „Elefant im Porzellanladen“ und „Fang mich doch“.

Bei dieser Trophäe handelt es sich um eine Anspielung auf den Film „Zurück in die Zukunft“, denn ihr sollt in Vice City den dem DMC DeLorean nachempfunden Wagen „Deluxo“ finden und mit ihm die Höchstgeschwindigkeit erreichen. Den Deluxo bekommt ihr als Belohnung, wenn ihr die erste Liste der 6 gesuchten Fahrzeuge bei Sunshine Autos abgeliefert habt. Fahrt dann mit dem Deluxo am besten zur Landebahn des Flughafens und fahrt dort so lange, bis ihr die Höchstgeschwindigkeit erreicht.

Im folgenden Video zeigen wir euch genau, wie ihr dabei vorgehen müsst, um die Trophäe freizuschalten.

Hierfür müsst ihr alle 36 Monsterstunts finden und abschließen. Schaut für die Fundorte in den verlinkten Guide oder das folgende Video:

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story.

Erhaltet ihr nach Abschluss aller Nebenmissionen von Umberto Robina in Little Havana. Diese werden automatisch im Verlauf der Story freigeschaltet.

Erhaltet ihr nach Abschluss aller Nebenmissionen von Love Fist in Downtown. Diese werden automatisch im Verlauf der Story freigeschaltet.

Erhaltet ihr nach Abschluss aller Nebenmissionen von Mitch Baker in Downtown. Diese werden automatisch im Verlauf der Story freigeschaltet.

Hierfür müsst ihr alle 24 Fahrzeuge für Sunshine Autos finden. Schaut für die Fundorte in den verlinkten Guide oder das folgende Video:

Siehe Trophäe „Nimm die Cannoli“.

Um das Verbrecher-Rating „Pate“ zu erreichen, müsst ihr genug Chaos und Verbrechen in Vice City anrichten, um 100.000 Punkte beim entsprechenden Eintrag ganz oben im Statistik-Menü zu erlangen. Wie viele Punkte es für welche Aktionen gibt, entnehmt ihr der folgenden Übersicht:

Flugzeug oder Hubschrauber zerstört: 30 Punkte

30 Punkte NPC/Feind getötet: 1 Punkt

1 Punkt Schussgenauigkeit: 5 Punkte für jeden Prozentpunkt

5 Punkte für jeden Prozentpunkt Verbrecher während Bürgerwehr-Mission getötet: 1 Punkt pro Verbrecher

1 Punkt pro Verbrecher Kontostand: 1 Punkt für je 5.000$ (Bis zu einem Maximum von 200.000 Punkten)

1 Punkt für je 5.000$ (Bis zu einem Maximum von 200.000 Punkten) Tommy stirbt oder wird verhaftet: -3 Punkte

-3 Punkte Cheats benutzen: -999 Punkte (Nur bei bestimmten Cheats)

Selbst wenn ihr schon alles andere im Spiel gemacht habt, werdet ihr den Pate-Rang höchstwahrscheinlich noch nicht erreicht haben. Hier kann euch dann ein Geld-Exploit helfen, über den ihr die benötigte Punktzahl schnell erreichen könnt. Dieser funktioniert im Zusammenhang mit der Pylonen-Rallye, die ihr über den Stallion auf dem Dach des Parkhauses in Ocean Beach starten könnt.

Haltet euch dafür an die Anleitung in diesem YouTube-Video, dann werdet ihr die Trophäe ohne Probleme freischalten.

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Story.

Verpassbare Trophäe!

Hierfür müsst ihr in der zweiten Mission „Schutt und Asche“ von Avery Carrington alle Feinde im Rohbau mit den Rotorblättern eures RC-Helikopters töten, bevor ihr die letzte Bombe platziert habt. Diese Mission wird nach der ersten Avery-Mission „Schlagende Argumente“ verfügbar. Erstellt euch nach dieser also einen separaten Spielstand, damit ihr bei einem Fehlversuch neu laden könnt.

Im folgenden Video zeigen wir euch, wie ihr die Trophäe „Püriert" genau freischalten könnt:

Hierfür müsst ihr alle 100 versteckten Päckchen finden. Schaut für die Fundorte in den verlinkten Guide oder das folgende Video:

Schaut für diese Trophäe in unsere 100-Prozent-Checkliste ganz oben in diesem Guide.

