In der GTA San Andreas Definitive Edition könnt ihr für CJ eine Freundin finden und mit bis zu 6 möglichen Partnerinnen auf Dates gehen. Dadurch schaltet ihr euch diverse Belohnungen und Vorteile frei, die ihr nicht außer Acht lassen solltet. Wir zeigen euch daher alle Fundorte der Freundinnen auf der Karte und im Video.

Alle Freundinnen in GTA San Andreas finden (Karte)

Im Spielverlauf könnt ihr mit CJ sechs potentielle Freundinnen finden. Zwei Freundinnen bekommt ihr dabei automatisch in der Story und vier Freundinnen sind optional und müssen selbst von euch gefunden werden.

Für die optionalen Freundinnen müsst ihr immer spezielle Anforderungen an euer Aussehen (Fett und Muskeln) und euren Sex-Appeal erfüllen, da die Freundinnen hier spezielle Präferenzen haben. Erfüllt ihr diese Anforderungen, wollen sie euch daten, wenn ihr euch ihnen nähert. Bestätigt dann ihre Anfrage und sie werden zu eurer Freundin. CJ kann dabei alle 6 Freundinnen ohne Nachteile gleichzeitig daten.

Fortan markiert ein Herz auf der Karte den Wohnort der entsprechenden Freundin auf der Karte. Stellt euch hier zu bestimmten Zeiten auf die leuchtende Markierung, um ein Date zu starten. Anschließend könnt ihr sie ausführen, wobei jede Freundin andere Vorlieben hat (Mehr dazu weiter unten im Guide). Es werden dann entsprechende Bars, Clubs, Restaurants auf der Karte markiert. So steigert ihr mit jedem Date langsam den Fortschrittsbalken und schaltet euch diverse Belohnungen frei (Autos und Outfits). Etwa ab 50% laden sie euch dann auch noch auf einen „Kaffee“ zu sich ein.

Tipp: Sammelt Sammelt alle 50 Austern auf der Karte ein, denn dann entfallen die Anforderungen an euer Aussehen und Sex-Appeal und die Freundinnen werden CJ immer daten wollen. Zudem können die Freundinnen dann nicht mehr Schluss mit CJ machen bzw. ihr könnt sie zurückerobern, wenn sie vorher die Beziehung beendet haben. Ihr findet sie dann wieder an ihren ursprünglichen Standorten vor.

Auf der folgenden Karte habe wir euch die Fundorte aller 6 Freundinnen markiert. Beachtet, dass Denise und Millie erst im Verlauf bestimmter Story-Missionen zu Freundinnen von CJ werden.

Die beiden wichtigsten Freundinnen, die ihr so früh wie möglich im Spiel umwerben solltet, sind Katie und Barbara. Denn sobald sie eure Freundinnen sind, verliert ihr nach einem Tod oder nachdem ihr verhaftet werdet nicht mehr all eure Waffen und auch die Arztkosten bzw. Schmiergelder entfallen dann. Ein sehr praktischer Vorteil, wenn ihr euch zuvor mühselig ein Waffenarsenal aufgebaut habt.

Die Freundinnen sind übrigens nicht für die 100% Spielabschluss in den Statistiken relevant, allerdings schaltet ihr mit „Casanova“ eine der Trophäen und Erfolge frei, wenn ihr mit jeder potentiellen Freundin auf mindestens ein Date geht.

Freundin Blumen geben

Eventuell sind euch schon diverse Blumen in der Spielwelt aufgefallen, die ihr wie Waffen aufnehmen und sogar benutzen könnt. Der eigentliche Zweck ist aber, dass ihr die Blumen bei euren Dates benutzt. Bevor ihr euch also in die leuchtende Markierungen stellt, nehmt vorher einen Strauß Blumen in die Hand. Einen Fundort für Blumen seht ihr zum Beispiel in diesem YT-Video.

Pro Date, bei dem ihr Blumen überreicht, steigt euer Fortschritt zusätzlich um +1%. Der Aufwand, für jedes Date immer einen Strauß Blumen zu besorgen, lohnt sich also nicht wirklich. Es ist übrigens auch möglich, einen Dildo/Vibrator zu Beginn des Dates zu verschenken. Allerdings kommt dies nur bei Millie gut an (+1%), bei allen anderen Freundinnen gibt es dafür -1% Abzug.

Freundin tot? Das könnt ihr tun

Zwar halten alle Freundinnen relativ viel Schaden aus, allerdings können sie bei zu viel Gewalteinwirkung auch sterben. Bei den vier optionalen Freundinnen ist dies kein Problem, da ihr sie dann einfach wieder bei ihren ursprünglichen Fundorten auf der Karte vorfinden könnt, nachdem ein paar Ingame-Tage verstrichen sind.

Sterben allerdings Denise und Millie bei einem Date, sind sie auf dem entsprechenden Spielstand für immer tot! Ihr müsst dann also einen früheren Spielstand laden, wenn ihr sie nicht verlieren wollt.

Alle Fundorte der Freundinnen im Video

Im folgenden Video zeigen wir euch die Fundorte und Wohnorte aller 6 Freundinnen und welche Voraussetzungen sowie Date-Vorlieben sie haben:

Da jede Freundin andere Präferenzen und Vorlieben hat, stellen wir sie euch im Folgenden noch etwas genauer vor. Sollte trotz der angegebenen Date-Zeit eine Freundin nicht zu Hause sein, ladet einen früheren Spielstand oder schaut später noch einmal vorbei.

Bedenkt zudem, dass ein Date auch scheitern kann (Achtet auf die Vorlieben). Dadurch sinkt der Fortschrittsbalken dann sogar um 5%. Erreicht der Wert 0, wird euch eure Freundin anrufen und Schluss machen. Der Balken sinkt dabei auch langsam, wenn ihr längere Zeit nicht auf ein Date geht. Allerdings passiert dies nur, wenn ihr euch in der gleichen Stadt/Region wie eure Freundin aufhaltet.

Freundinnen könnt ihr nur zurückerobern, wenn ihr alle 50 Austern gesammelt habt. Dann ist es sogar möglich, Freundinnen von Beginn an zu küssen (+1% Fortschritt außer bei Katie!) und nach den Dates direkt mit zu ihnen nach Hause gehen.

Denise Robinson

Ab 0:00 Im Video

Fundort: Rettet ihr automatisch während der Mission „Burning Desire“ in Los Santos aus einem brennenden Haus.

Rettet ihr automatisch während der Mission „Burning Desire“ in Los Santos aus einem brennenden Haus. Voraussetzungen: Keine

Keine Date-Zeit: Von 16:00 - 6:00 bei ihrem Haus (Herz) in Ganton.

Von 16:00 - 6:00 bei ihrem Haus (Herz) in Ganton. Vorlieben: Bars (Ten Green Bottles), Clubs (Alhambra) und Drive-Bys.

Bars (Ten Green Bottles), Clubs (Alhambra) und Drive-Bys. Belohnungen 50% Fortschritt: Schlüssel für ihr Auto (Hustler) neben dem Haus. 100% Fortschritt: Zuhälteroutfit in CJs Kleiderschrank.



Helena Wankstein

Ab 1:45 im Video

Fundort: Macht Schießübungen direkt neben dem AmmuNation in Blueberry (Red County).

Macht Schießübungen direkt neben dem AmmuNation in Blueberry (Red County). Voraussetzungen: Weniger als 20% Muskeln oder alle Austern in Besitz.

Weniger als 20% Muskeln oder alle Austern in Besitz. Date-Zeit: Von 8:00 - 12:00 und von 14:00 - 2:00 bei ihrer Farm (Herz) in Flint County.

Von 8:00 - 12:00 und von 14:00 - 2:00 bei ihrer Farm (Herz) in Flint County. Vorlieben: Restaurants (z.B. in Rodeo)

Restaurants (z.B. in Rodeo) Belohnungen Von Beginn an: Kostenlose Waffen (Flammenwerfer, Kettensäge, Molotowcocktails und Pistole) in der Scheune der Farm. Zudem könnt ihr ihren Mähdrescher fahren. 50% Fortschritt: Schlüssel für ihr Auto (Bandito). Ist allerdings auch schon vorher unverschlossen. 100% Fortschritt: Bauernoutfit in CJs Kleiderschrank.



Katie Zhan

Ab 3:35 im Video

Fundort: Bei der nordöstlichsten Ecke des Golfkurses vom Avispa Country Club in Garcia, San Fierro.

Bei der nordöstlichsten Ecke des Golfkurses vom Avispa Country Club in Garcia, San Fierro. Voraussetzungen: Mindestens 50% Muskeln und 50% Sex-Appeal oder alle Austern in Besitz.

Mindestens 50% Muskeln und 50% Sex-Appeal oder alle Austern in Besitz. Date-Zeit: Von 12:00 - 24:00 bei ihrem Apartment (Herz) in Paradiso, San Fierro.

Von 12:00 - 24:00 bei ihrem Apartment (Herz) in Paradiso, San Fierro. Vorlieben: Diners, Pier 69 und Motorräder.

Diners, Pier 69 und Motorräder. Belohnungen Von Beginn an: Wenn ihr sterbt, verliert ihr nicht länger all eure Waffen und ihr müsst auch keine Arztkosten mehr begleichen. 50% Fortschritt: Schlüssel für ihren Leichenwagen (Romero). 100% Fortschritt: Sanitäteroutfit in CJs Kleiderschrank.



Michelle Cannes

Ab 5:07 im Video

Fundort: Innerhalb der Fahrschule in Doherty südlich der Werkstatt. Die Fahrschule schaltet ihr automatisch in der Story während der Mission „Back To School“ frei.

Innerhalb der Fahrschule in Doherty südlich der Werkstatt. Die Fahrschule schaltet ihr automatisch in der Story während der Mission „Back To School“ frei. Voraussetzungen: Mindestens 50% Fett und 90% Sex-Appeal oder alle Austern in Besitz.

Mindestens 50% Fett und 90% Sex-Appeal oder alle Austern in Besitz. Date-Zeit: Von 0:00 - 12:00 bei ihrer Werkstatt (Herz) in Downtown, San Fierro.

Von 0:00 - 12:00 bei ihrer Werkstatt (Herz) in Downtown, San Fierro. Vorlieben: Bar „Misty's“ in Garcia.

Bar „Misty's“ in Garcia. Belohnungen Von Beginn an: Kostenlose Reparaturen in der Garage von Michelles Werkstatt. 50% Fortschritt: Schlüssel für ihr Auto (Monster-Truck). 100% Fortschritt: Rennanzug in CJs Kleiderschrank.



Barbara Schternvart

Ab 6:42 im Video

Fundort: Vor der Polizeistation in El Quebrados in Tierra Robada.

Vor der Polizeistation in El Quebrados in Tierra Robada. Voraussetzungen: Mindestens 50% Fett und 50% Sex-Appeal oder alle Austern in Besitz.

Mindestens 50% Fett und 50% Sex-Appeal oder alle Austern in Besitz. Date-Zeit: Von 0:00 - 6:00 und 14:00 - 20:00 bei der Polizeistation (Herz) in El Quebrados, Tierra Robada.

Von 0:00 - 6:00 und 14:00 - 20:00 bei der Polizeistation (Herz) in El Quebrados, Tierra Robada. Vorlieben: Jays Diner im Westen.

Jays Diner im Westen. Belohnungen Von Beginn an: Wenn ihr verhaftet werdet, verliert ihr nicht länger all eure Waffen und ihr müsst auch keine Schmiergelder mehr bezahlen. 50% Fortschritt: Schlüssel für ihr Auto (Ranger). 100% Fortschritt: Polizeiuniform in CJs Kleiderschrank.



Millie Perkins

Ab 8:06 im Video

Fundort: Automatisch während der Casinoüberfall-Mission „Key To Her Heart“ in Las Venturas.

Automatisch während der Casinoüberfall-Mission „Key To Her Heart“ in Las Venturas. Voraussetzungen: Keine

Keine Date-Zeit: Von 12:00 - 22:00 bei ihrem Haus (Herz) in Ost-Prickle-Pine im Norden von Las Venturas.

Von 12:00 - 22:00 bei ihrem Haus (Herz) in Ost-Prickle-Pine im Norden von Las Venturas. Vorlieben: Restaurants (Steakhouse), Bars und Dildos als Geschenk. Zudem bekommt ihr einen Fortschrittsbonus, wenn ihr das SM-Outfit tragt.

Restaurants (Steakhouse), Bars und Dildos als Geschenk. Zudem bekommt ihr einen Fortschrittsbonus, wenn ihr das SM-Outfit tragt. Belohnungen 35% Fortschritt: Schlüsselkarte für den Casinoüberfall. 100% Fortschritt: Schlüssel für ihr Auto (Club) in der Einfahrt.



