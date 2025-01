Dragon Ball – Sparking Zero: Alle Charaktere freischalten (inkl. DLCs)

Die Kämpferliste von Dragon Ball: Sparking Zero wird immer länger: Wir zeigen euch hier alle Charaktere, wie ihr sie freischaltet und welche Haudegen sich dank DLC 1: „Hero of Justice“ dazugesellen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Alle Charaktere freischalten

Viele der Charaktere sind mit einem Schloss versehen und daher nicht auswählbar. Die meisten dieser Kämpfer schaltet ihr in den Episoden von Son-Goku, Vegeta oder Freezer frei.



Alternativ könnt ihr sie im Tausch gegen Zeni im Laden erhalten. Davon rate ich allerdings ab, da die Episoden schnell durchgespielt sind. Einige andere, wie Gogeta Super-Saiyajin 4 zum Beispiel, schaltet ihr als Belohnung für Herausforderungen von Zen-Oh frei.



Wollt ihr dennoch wissen, wie ihr effektiv Zeni farmen könnt, erfahrt ihr das im verlinkten Guide. Nachfolgend zeigen wir euch, wie ihr die Charaktere freischaltet, ohne sie im Shop kaufen zu müssen (nach Alphabet sortiert):

Aniraza : Gewinnt das Turnier der Kraft.

: Gewinnt das Turnier der Kraft. Baby-Vegeta (GT) : Absolviert zehn Kämpfe mit Vegeta (und nehmt die Belohnung bei Zen-Oh an).

: Absolviert zehn Kämpfe mit Vegeta (und nehmt die Belohnung bei Zen-Oh an). Bojack : Schließt den Cell-Arc (Episoden-Kampf) mit Son-Gohan ab.

: Schließt den Cell-Arc (Episoden-Kampf) mit Son-Gohan ab. Broly (Super) : Schließt den Universe-Survival-Arc (Episoden-Kampf) mit Son-Goku ab.

: Schließt den Universe-Survival-Arc (Episoden-Kampf) mit Son-Goku ab. Caulifla : Schließt den Bonuskampf „Kämpft! Die mächtigsten Krieger von Universum 6“ ab.

: Schließt den Bonuskampf „Kämpft! Die mächtigsten Krieger von Universum 6“ ab. Cell Jr .: Gewinnt die Cell-Spiele.

.: Gewinnt die Cell-Spiele. Dispo : Schließt den Universe-Survival-Arc (Episoden-Kampf) mit Freezer ab.

: Schließt den Universe-Survival-Arc (Episoden-Kampf) mit Freezer ab. Dr. Willow : Absolviert zehn Kämpfe mit Dr. Gero (und nehmt die Belohnung bei Zen-Oh an).

: Absolviert zehn Kämpfe mit Dr. Gero (und nehmt die Belohnung bei Zen-Oh an). Freezer-Armee-Soldat : Schließt den Bonuskampf „Willkommen bei der Freezer-Armee!“ ab.

: Schließt den Bonuskampf „Willkommen bei der Freezer-Armee!“ ab. Frost : Gewinnt das Turnier der Zerstörung.

: Gewinnt das Turnier der Zerstörung. Fusionierter Zamasu : Als Wunsch von Super-Shenlong oder ab Spielerstufe 20 für 75.000 Zeni im Laden.

: Als Wunsch von Super-Shenlong oder ab Spielerstufe 20 für 75.000 Zeni im Laden. Gogeta (Super) : Absolviert den Bonuskampf „Der größte Saiyajin von allen“.

: Absolviert den Bonuskampf „Der größte Saiyajin von allen“. Goku Schwarz : Als Wunsch von Super-Shenlong oder ab Spielerstufe 20 für 75.000 Zeni im Laden.

: Als Wunsch von Super-Shenlong oder ab Spielerstufe 20 für 75.000 Zeni im Laden. Kiwi : Schließt die erste Episode von Vegeta ab.

: Schließt die erste Episode von Vegeta ab. Lord Slug : Schließt die erste Episode von Piccolo ab.

: Schließt die erste Episode von Piccolo ab. Majin-Vegeta : Schließt die Episode „Der langersehnte Kampf“ von Vegeta (Kapitel 3) ab.

: Schließt die Episode „Der langersehnte Kampf“ von Vegeta (Kapitel 3) ab. Mecha-Freezer : Schließt den Cell-Arc (Episoden-Kampf) mit Freezer ab.

: Schließt den Cell-Arc (Episoden-Kampf) mit Freezer ab. Metall-Cooler : Absolviert zehn Kämpfe mit Cooler (und nehmt die Belohnung bei Zen-Oh an).

: Absolviert zehn Kämpfe mit Cooler (und nehmt die Belohnung bei Zen-Oh an). Nail : Schließt den Namek-Arc (Episoden-Kampf) mit Piccolo ab.

: Schließt den Namek-Arc (Episoden-Kampf) mit Piccolo ab. Oob (GT) : Schließt den Boo-Arc (Episoden-Kampf) mit Son-Goku ab.

: Schließt den Boo-Arc (Episoden-Kampf) mit Son-Goku ab. Pan (GT) : Schließt den „Gott der Zerstörung“-Arc (Episoden-Modus) mit Son-Gohan ab.

: Schließt den „Gott der Zerstörung“-Arc (Episoden-Modus) mit Son-Gohan ab. Pflanzenmann : Gewinnt die Yamchu-Spiele.

: Gewinnt die Yamchu-Spiele. Rosie : Schließt den Bonuskampf „Dreifacher Neostrahl ist verstärkt wie nie zuvor!“ ab.

: Schließt den Bonuskampf „Dreifacher Neostrahl ist verstärkt wie nie zuvor!“ ab. Son-Goku (Teenager) : Gewinnt das Weltturnier.

: Gewinnt das Weltturnier. Spopovich : Schließt den Boo-Arc (Episoden-Kampf) mit Son-Gohan ab.

: Schließt den Boo-Arc (Episoden-Kampf) mit Son-Gohan ab. Super-Gogeta (Z) : Gewinnt das Jenseitsturnier.

: Gewinnt das Jenseitsturnier. Tapion : Schließt den Future-Trunks-Arc (Episoden-Kampf) mit Trunks (Zukunft) ab.

: Schließt den Future-Trunks-Arc (Episoden-Kampf) mit Trunks (Zukunft) ab. Turles : Schließt den Bonuskampf „Rächer kehrt zurück“ ab.

: Schließt den Bonuskampf „Rächer kehrt zurück“ ab. Yajirobi: Schließt den Saiyajin-Arc (Episoden-Kampf) mit Son-Goku ab.

Anzeige

Anstatt Charaktere im Shop zu kaufen, solltet ihr sie in Episoden und Bonuskämpfen freischalten. (© Screenshot GIGA)

Einige wenige Charaktere könnt ihr ausschließlich im Laden freischalten. Welche das sind, erfahrt ihr hier:

Kakunsa : ab Spielerstufe 1 für 90.000 Zeni im Laden erhältlich

: ab Spielerstufe 1 für 90.000 Zeni im Laden erhältlich Bardock : ab Spielerstufe 10 für 60.000 Zeni im Laden erhältlich

: ab Spielerstufe 10 für 60.000 Zeni im Laden erhältlich C-13 : ab Spielerstufe 10 für 60.000 Zeni im Laden erhältlich

: ab Spielerstufe 10 für 60.000 Zeni im Laden erhältlich Janemba : ab Spielerstufe 10 für 60.000 Zeni im Laden erhältlich

: ab Spielerstufe 10 für 60.000 Zeni im Laden erhältlich Syn Shenlong (GT): ab Spielerstufe 10 für 120.000 Zeni im Laden erhältlich

Anzeige

Liste aller Charaktere in Dragon Ball: Sparking Zero

Dragon Ball: Sparking Zero ist der spirituelle Nachfolger der beliebten Budokai-Serie, die auf der PS2 seinen Höhepunkt erlebte. Schon früher war die Charakterauswahl sehr umfangreich, Sparking Zero schickt sogar 182 Kämpfer ins Turnier.

Es sei zu erwähnen, dass jede Form eines Charakters als ein Kämpfer zählt. Son-Goku zum Beispiel, steht euch in seiner Basis-Form zur Verfügung, aber auch als Super-Saiyajin, Super-Saiyajin 2 und Super-Saiyajin 3.

Es dürfte kaum einen Kämpfer geben, der in Sparking Zero nicht spielbar ist. (© YouTube Bandai Namco)

Und dann gibt es natürlich auch noch einen Son-Goku aus Dragon Ball GT sowie Dragon Ball Super – ihr merkt, worauf das hinausläuft. Welche 182 Charaktere im Roster stehen, lest ihr hier nach – alphabetisch geordnet und nach Serie sortiert.

Anzeige

Charaktere aus DLC 1: „Heroes of Justice“

Am 23. Januar 2025 erschien mit DLC 1: „Heroes of Justice“ das erste Paket mit zusätzlichen Charakteren für Dragon Ball: Sparking Zero. Diese insgesamt elf Kämpfer aus dem Film „Dragon Ball Super: Super Hero“ schließen sich dem ohnehin riesigen Roster an:

Piccolo (Super Hero)

Piccolo (Potenzial entfacht)

Orange Piccolo

Orange Piccolo (Riesig)

Cell Max

Beast Gohan

Son-Gohan (Super Hero)

Son-Gohan Super-Saiyajin 2 (Super Hero)

Ultimativer Son-Gohan

Gamma 1

Gamma 2

Die DLC-Pakete bringen über 20 neue Charaktere mit sich. (© Bandai Namco)

Im Trailer zu DLC 1 wurden bereits die zwei nächsten DLC Packs angekündigt. Zu sehen sind Vegeta (Mini) und Glorio aus der Serie Dragon Ball Daima. Wann diese Charaktere erscheinen, ist allerdings noch nicht bekannt.

Dragon Ball Z

DBZ erstreckt sich über mehrere Sagas, weshalb ihr hier Charaktere wie Son-Goku findet, die aus unterschiedlichen Zeiten stammen. Der Zusatz „Z - Früh“ bedeutet, dass der jeweilige Kämpfer aus einer frühen Zeit aus Dragon Ball Z stammt.

Anzeige

Baata

Babidi

Bardock

Bojack

Bojack (Volle Kraft)

Broly

Broly Super-Saiyajin

Broly Legendärer Super-Saiyajin

C-13

C-13 (Fusion)

C-16

C-17

C-19

Cabba

Cabba Super-Saiyajin

Cabba Super-Saiyajin 2

Cell (Erste Form)

Cell (Zweite Form)

Cell (Perfekte Form)

Cell Jr.Cooler

Cooler (finale Form)

Cooler (Metall)

Chaozu

Dabra

Der große Saiyaman

Dodoria

Dr. Gero

Dr. Wheelo

Freezer

Freezer (Erste Form)

Freezer (Zweite Form)

Freezer (Dritte Form)

Freezer (Vierte Form)

Freezer (Volle Kraft)

Freezer (Mecha)

Freezer-Soldat

Frost

Ginyu

Gotenks

Gotenks Super-Saiyajin

Gotenks Super-Saiyajin 3

Guldo

Hildegarn

Janemba

Super-Janemba

Jeeze

Kid-Boo

König Cold

Kiwi

Krillin

Majin-Boo

Majin-Boo (Böse)

Majin-Vegeta

Mr. Satan

Nappa

Nehl

Piccolo

Piccolo (Fusion mit Gott)

Pflanzenmann

Radditz

Rikoom

Slug

Slug (Große Form)

Son-Goku (Teen)

Son-Goku (Z - Früh)

Son-Goku (Z - Mittel)

Son-Goku Super-Saiyajin (Z - Mittel)

Son-Goku (Z - Ende)

Son-Goku Super-Saiyajin (Z - Ende)

Son-Goku Super-Saiyajin 2 (Z - Ende)

Son-Goku Super-Saiyajin 3 (Z - Ende)

Son-Gohan

Son-Gohan Super Saiyajin 2

Ultimativer Son-Gohan

Son-Gohan (Teen)

Son-Gohan (Teen) Super-Saiyajin

Son-Gohan (Teen) Super-Saiyajin 2

Son-Goten

Son-Goten Super Saiyajin

Spopovich

Super Boo

Super Boo (Gohan absorbiert)

Super Boo (Gotenks absorbiert)

Super-Garlic Jr.

Super-Gogeta

Tapion

Tenshinhan

Trunks (Nahkampf)

Trunks (Nahkampf) Super-Saiyajin

Super-Trunks

Trunks (Kind)

Turles

Vegeta (Scouter)

Vegeta (Weraffe)

Vegeta (Z - Früh)

Vegeta Super-Saiyajin

Super-Vegeta

Vegeta (Z - Ende)

Vegeta Super-Saiyajin (Z - Ende)

Vegeta Super-Saiyajin 2 (Z - Ende)

Vegetto

Super-Vegetto

Yajirobi

Yamchu

Zarbon

Super-Zarbon

Dragon Ball Super

Aniraza

Broly

Broly Legendärer Super-Saiyajin

Broly Super-Saiyajin (Volle Kraft)

Bergamo

C-17

Caulifla

Caulifla Super-Saiyajin

Dispo

Future Trunks

Future Trunks Super-Saiyajin

Gogeta

Gogeta Super-Saiyajin

Gogeta SSGSS

Goku Black

Goku Black Super-Saiyajin Rosé

Golden Freezer

Hit

Jiren

Jiren (volle Kraft)

Kakunsa

Kale

Kale Super Saiyajin

Kale Super-Saiyajin (Berserker)

Kefla

Kefla Super-Saiyajin

Kefla Super-Saiyajin 2

Muten-Roshi (Maximale Kraft)

Ribrianne

Roasie

Son-Goku

Son-Goku Super-Saiyajin

Son-Goku Super-Saiyajin-Gott

Son-Goku SSGSS

Son-Goku Ultra-Instinkt

Son-Goku Ultra-Instinkt (Sign)

Toppo

Toppo (Gott der Zerstörung)

Vegeta

Vegeta Super-Saiyajin

Vegeta Super-Saiyajin-Gott

Vegeta SSGSS

Vegetto SSGSS

Zamasu

Zamasu (Fusion)

Zamasu (Fusion/Korrumpiert)

Dragon Ball GT

Baby-Vegeta (GT)

Gogeta Super-Saiyajin 4

Majuub

Oob

Syn Shenlong (GT)

Pan

Son-Goku (Kind)

Son-Goku (Kind) Super-Saiyajin

Son-Goku (Kind) Super-Saiyajin 3

Son-Goku Super-Saiyajin 4

Super Baby 1

Super Baby 2

Super Baby 2 (Weraffe)

Vegeta Super-Saiyajin 4

Dragon Ball Daima

Sogar ein Charakter aus DB Daima steht zur Auswahl in Sparking Zero. Es handelt sich hier um den geschrumpften Son-Goku. Alle Informationen zur Serie „Dragon Ball Daima“ lest ihr im verlinkten Artikel nach.

Son-Goku (Mini)

Dragon Ball Super: Super Hero

Der Film erschien 2022 und führte unter anderem eine neue Transformation von Gokus Sohn ein: Beast Gohan. Auch Orange Piccolo feierte sein Debüt, der unter Fans ebenfalls beliebt ist. Die Charaktere aus dem Film wurden mit DLC 1 eingeführt:

Piccolo (Super Hero)

Piccolo (Potenzial entfacht)

Orange Piccolo

Orange Piccolo (Riesig)

Cell Max

Beast Gohan

Son-Gohan (Super Hero)

Son-Gohan Super-Saiyajin 2 (Super Hero)

Ultimativer Son-Gohan

Gamma 1

Gamma 2

Dragon Ball: Sparking Zero für PS5 und andere Plattformen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 23.01.2025 10:47 Uhr

So erhaltet ihr Vorabzugriff auf einige Charaktere

Indem ihr Dragon Ball: Sparking Zero vorbestellt, werden folgende Charaktere direkt zum Start freigeschaltet:

Gogeta

Gogeta Super-Saiyajin

Gogeta SSGSS

Broly

Broly Super-Saiyajin

Broly Super-Saiyajin (Volle Kraft)

Obendrauf erhaltet ihr einen noch geheimen Kämpfer als Vorbesteller-Bonus.