Dragon Ball – Sparking Zero: Alle DLCs und ihre Inhalte in der Übersicht

Mit dem Release von Dragon Ball: Sparking Zero wurde auch gleich ein Season Pass mit DLCs angekündigt. Welche zusätzlichen Inhalte euch erwarten und was DLC 1: „Hero of Justice“ bietet, erfahrt ihr hier.

Alle Inhalte von DLC 1: „Hero of Justice“

Am 23. Januar 2025 erschien mit „Hero of Justice“ das erste DLC-Pack für Dragon Ball: Sparking Zero. Wie der Name von DLC 1 verrät, drehen sich die zusätzlichen Inhalte um den Film „Dragon Ball Super: Super Hero“, der 2022 erschien.

Charaktere wie Beast Gohan, Orange Piccolo sowie Gamma 1 und Gamma 2, die im Film eingeführt wurden, sind mit DLC 1 jetzt auch im Spiel verfügbar. Diese Inhalte erhaltet ihr als Besitzer des Season Pass oder als Käufer von „Hero of Justice“:

11 spielbare Charaktere

Piccolo (Super Hero) Piccolo (Potenzial entfacht) Orange Piccolo Orange Piccolo (Riesig) Cell Max Beast Gohan Son-Gohan (Super Hero) Son-Gohan Super-Saiyajin 2 (Super Hero) Ultimativer Son-Gohan Gamma 1 Gamma 2

1 Kostüm (Piccolo verkleidet als „Red Ribbon“-Soldat)

3 benutzerdefinierte Kämpfe

… und mehr

Das sind die Inhalte von DLC 1: „Hero of Justice“ in Dragon Ball: Sparking Zero. (© Bandai Namco Entertainment)

Wann erscheinen weitere DLC-Inhalte?

DLC 1 ist kaum erschienen, da fragen sich viele schon jetzt, wann die nächsten zusätzlichen Inhalte erscheinen werden. Am Ende des Trailers zu „Hero of Justice“ werden zwei weitere DLC-Packs angeteasert.

Ein offizielles Erscheinungsdatum für DLC 2 und DLC 3 gibt es bisher nicht, dennoch dürfte die Enthüllung in den nächsten Wochen oder Monaten erfolgen.

Zu sehen ist das Logo der neuen „Dragon Ball Daima“-Serie und die beiden Charaktere Glorio sowie Vegeta (Mini). Mit großer Wahrscheinlichkeit werden neben diesen beiden Kämpfern weitere Haudegen und Inhalte eingeführt.

Hier bekommt ihr einen ersten Eindruck der neuen Charaktere im offiziellen Trailer zu DLC 1 „Hero of Justice“:

