Dragon Ball Super – Super Hero: Wer streamt es?

Die Z-Kämpfer sind zurück – doch diesmal stehen nicht Goku und Vegeta im Mittelpunkt. In „Dragon Ball Super: Super Hero“ rücken Piccolo und Son Gohan ins Rampenlicht, um sich einer wiedererstarkten Red Ribbon-Armee zu stellen. Doch auf Netflix findet ihr den Film nicht. Hier erfahrt ihr, bei welchen Anbietern ihr den 21. Film der Reihe euch anschauen könnt.

Selbst die Leute, die nichts mit Anime am Hut haben, werden schon von Dragon Ball gehört haben – die in die Länge gezogenen Abenteuer des optimistischen Protagonisten Goku halten die Herzen der 80er- und 90er-Kids fest im Griff. Doch auch mehr als 40 Jahre nach Release erfreut sich der Shounen-Anime extremer Beliebtheit, sodass die neuste Fortsetzung der Reihe, Dragon Ball Super, welche zwischen 2015 und 2018 lief, sich über herausragende Bewertungen und hunderttausende Fans freuen kann.

Dragon Ball Super: Super Hero – der neue Film

Nachdem bereits der zweite Dragon Ball Super-Film – Dragon Ball Super: Broly – ein Kassenschläger und der umsatzstärkste Film der legendären Reihe wurde, tritt „Dragon Ball Super Super Hero“ in die mächtigen Fußstapfen und fokussiert sich, ganz zur Überraschung der Fans, diesmal nicht auf dem altbekannten und beliebten Charakter Goku, sondern auf seinem Freund und Mentor Piccolo.

Obwohl der Film bereits am 11. Juni 2022 in Japan erschien, dauerte es bis Juli 2023, damit die deutschen Fans endlich in den Genuss des Films kommen. Entgegen der vorherrschenden Stellung von Netflix auf dem Gebiet des Anime-Streamings haben sie es aber nicht geschafft, sich die Streaming-Rechte zu schnappen – dennoch müsst ihr nicht leer ausgehen und könnt den Film ganz legal und sogar mit deutscher Synchro schauen.

Dragon Ball Super: Super Hero auf Crunchyroll streamen

Wenn ihr mit Anime etwas vertraut seid, so sollte euch Crunchyroll ein Begriff sein, denn sie halfen dem Genre dank ihrem kostenlosen Streaming-Modell zur großen Popularität, noch lange bevor Netflix auf diese Spur gekommen ist. Dort findet ihr neben dem Dragon Ball Super: Super Hero-Film zahlreiche weitere Animes und Anime-Filme aus jedem Genre.

Klickt auf die Verlinkung, um zu Dragon Ball Super: Super Hero bei Crunchyroll zu gelangen.

Alternativ könnt ihr euch den Film auch bei Apple TV oder bei Amazon Prime Video für 4,99 € leihen und müsst so kein lästiges Abo abschließen.

Ist der Stream kostenlos?

Auch wenn Crunchyroll gerne mit ihrem kostenlosen Streaming wirbt, so gibt es leider viele Einschränkungen. Der Dragon Ball Super: Super Hero-Film ist kostenlos gar nicht verfügbar – ihr könnt aber ein 7-tägiges kostenloses Abo abschließen, um den Film entweder in OmU oder mit deutscher Synchronisation zu schauen.

Wenn euch das Angebot von Crunchyroll gut gefällt, so kostet das Premium-Modell 6,99 € im Monat, womit ihr ohne Werbung und nur mit einer Stunde Verzögerung viele der neusten Titel aus Japan streamen oder altbekannte Lieblinge schauen könnt. Für 9,99 € könnt ihr den Streamingdienst auf bis zu vier Geräten schauen und Episoden sogar herunterladen.

Hat euch der Film angetan oder wollt ihr ihn gerne zu Hause auf eurem Flatscreen-4K-TV schauen? Für kleines Geld könnt ihr euch die Bluray-Edition des Filmes inklusive einer Collector's Edition samt Poster, Artcards und Aufsteller sichern.

Kommt der Film irgendwann auch zu Netflix?

Bisher gibt es leider keine Indizien dafür, dass die Dragon Ball-Filme oder die Serie selbst zu Netflix kommen werden – dies hat sicherlich einiges damit zu tun, wer aktuell die Streaming-Rechte hält. Gelegentlich gibt es die eine oder andere Folge oder Staffel bei einem Anbieter zu sehen, aber ein konsequentes Angebot ist bisher nicht vorhanden. Sollte es aber dazu News geben, werden wir euch umgehend informieren.

Bis dahin könntet ihr euch dennoch an dem riesigen Angebot der Anime hierzulande erfreuen, ob Netflix, Amazon Prime oder Crunchyroll – es gibt mehr als genug zu sehen.

