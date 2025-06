Dieser Anime hat die heftigsten Animationen, die ihr in diesem Jahr sehen werdet – dagegen sieht sogar Solo Leveling alt aus.

Lord of the Mysteries begeistert mit Trailer

Im Sommer startet mit Lord of the Mysteries ein neuer Anime, der schon im Vorfeld für viel Furore im Netz sorgt. Der Grund: Das chinesische Werk verwendet fast doppelt so viele Frames pro Episode wie zum Beispiel Solo Leveling. Das Ergebnis sind Animationen, die den Bildschirm zum Glühen bringen.

Für einen ersten Vorgeschmack haben wir euch ganz oben den Trailer zum Anime eingebunden. Dieser zeigt nicht nur atemberaubende Bilder, sondern macht auch direkt klar: Lord of the Mysteries ist ein ziemlich düsteres Werk.

Der Anime, der im Original Guimi Zhi Zhu heißt, vereint Fantasy- und Horror-Elemente und handelt davon, wie ein junger Mann zu einem kosmischen Gott wird – dabei greift das Werk auf den Cthulhu-Mythos von H.P. Lovecraft zurück.

Leider steht noch nicht fest, bei welchem Streamer Lord of the Mysteries bei uns zu sehen sein wird. Da der Anime von Tencent produziert wird, ist der Streamingdienst WeTV wahrscheinlich. Crunchyroll hat allerdings in der Vergangenheit auch schon öfter chinesische Werke ins Programm mitaufgenommen. Es ist also noch alles offen.

Chinesische Animes sind auf dem Vormarsch

Wer die Anime-Welt aufmerksam verfolgt, der wird mitbekommen haben, dass chinesische Anime, sogenannte Donghuas, immer relevanter werden. So sind dieses Jahr mit Super Cube, To Be Hero X und The All-devouring Whale: Homecoming gleich drei chinesische Projekte gestartet, die mit ihren irren Animationen das Internet zum Kochen bringen. Besonders auf X (ehemals Twitter) gehen Clips aus den genannten Werken regelmäßig viral.

Und auch im Kino gewinnt China immer mehr die Oberhand. So bracht Anfang des Jahres der Animationsfilm Ne Zha 2 alle Rekorde und gehört mit einem weltweiten Einspielergebnis von mehr als 2 Milliarden US-Dollar zu den erfolgreichsten Filmen aller Zeiten. Da muss selbst ein kommender Blockbuster wie Avatar 3: Fire and Ash schwer schlucken.