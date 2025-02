Kingdom Come Deliverance 2: Gibt es ein Fadenkreuz?

Als neuer Spieler in Kingdom Come Deliverance 2 fragt ihr euch vielleicht, ob es ein Fadenkreuz gibt und wie das Zielen im Spiel funktioniert. Spoiler: Nein, ein klassisches Fadenkreuz gibt es nicht. Aber keine Sorge, wir erklären euch, warum das so ist, wie das System funktioniert und wie ihr trotzdem gut trefft.

Warum gibt es kein Fadenkreuz in KCD 2?

Kingdom Come Deliverance 2 legt großen Wert auf Realismus. Es soll euch das Gefühl geben, wirklich ins mittelalterliche Böhmen des 15. Jahrhunderts einzutauchen. Ein Fadenkreuz würde diesem Ansatz widersprechen, da Bogenschützen damals keine Zielhilfen hatten. Stattdessen müsst ihr euch auf euer Gefühl und eure Fertigkeiten verlassen, um präzise zu schießen.

Das Fehlen eines Fadenkreuzes mag anfangs frustrierend wirken, sorgt aber für ein intensiveres Spielgefühl. Ihr müsst nicht nur eure Skills im Spiel verbessern, sondern auch echte Zieltechnik und Geduld mitbringen. Der Lerneffekt ist enorm befriedigend, wenn ihr nach einiger Zeit präzise Kopfschüsse landet oder Hasen mit einem einzigen Pfeil erlegt.

Ohne Fadenkreuz gut zielen

Beim Schießen mit dem Bogen, der Armbrust und der Handkanone habt ihr keine Zielmarkierung auf dem Bildschirm. Stattdessen müsst ihr anhand der Haltung eures Charakters und der Position der Pfeilspitze/Mündung abschätzen, wo ihr hinzielt. Pfeile fliegen zudem in einem leichten Bogen. Ihr müsst daher die Distanz und Schwerkraft berücksichtigen. Zielt etwas höher, wenn euer Ziel weiter entfernt ist.

Gerade zu Spielbeginn wackelt die Hand eures Charakters stark, was das Zielen zusätzlich erschwert. Das liegt an eurem niedrigen Schießkunst-Skill. Mit Verbesserung der Fertigkeit wird die Bewegung ruhiger, und ihr könnt genauer zielen.

Tipp: Wenn ihr trotzdem ein „Fadenkreuz“ haben möchtet, könnt ihr auf Tricks zurückgreifen, wie etwa einen kleinen Punkt auf eurem Bildschirm (zum Beispiel mit Klebeband). Das ist zwar keine Ingame-Lösung, hilft aber beim Zielen.

Ohne Fadenkreuz müsst ihr euch beim Zielen gehörig konzentrieren. (© Screenshot GIGA)

Tipps zum Zielen ohne Fadenkreuz

Training am Schießstand: Geht zu einem Schießstand (zum Beispiel nördlich vor der Burg Trosky im Steinbruch) und übt an unbeweglichen Zielen. Das hilft euch, ein Gefühl für den Pfeilflug zu entwickeln.

Geht zu einem Schießstand (zum Beispiel nördlich vor der Burg Trosky im Steinbruch) und übt an unbeweglichen Zielen. Das hilft euch, ein Gefühl für den Pfeilflug zu entwickeln. Jagd: Sobald ihr etwas sicherer seid, probiert euch an Tieren wie Hasen oder Rehen. Sie sind kleinere Ziele und eine gute Herausforderung.

Sobald ihr etwas sicherer seid, probiert euch an Tieren wie Hasen oder Rehen. Sie sind kleinere Ziele und eine gute Herausforderung. Schießkunst-Fertigkeit steigern: Je mehr ihr übt, desto schneller steigt euer Wert für Bögen, Armbrüste und Schusswaffen. Ein höherer Wert bedeutet weniger Wackeln, bessere Präzision und mehr Schaden.

Je mehr ihr übt, desto schneller steigt euer Wert für Bögen, Armbrüste und Schusswaffen. Ein höherer Wert bedeutet weniger Wackeln, bessere Präzision und mehr Schaden. Kampf: Verwendet Bogen, Armbrust oder Schusswaffe regelmäßig im Kampf und eröffnet Gefechte mit einem Bogenschuss.

Gibt es eine Fadenkreuz-Mod?

Da es schon im ersten Kingdom Come Deliverance kein Fadenkreuz gab, wusste sich die Community zu helfen und veröffentlichte jede Menge Fadenkreuz-Mods, um diesen Umstand zu beseitigen. Ihr könnt davon ausgehen, dass auch in KCD 2 entsprechende Mods nach Release veröffentlicht werden. Überprüft also Seiten wie die von Nexus Mods.

