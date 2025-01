Mass Effect 5 ist noch in weiter Ferne – laut Insider ist das ein Vorteil

Entwickler Bioware kann sich nach Dragon Age: The Veilguard nun voll auf das neue Mass Effect konzentrieren. Laut einem ehemaligen Entwickler wird das aber noch lange auf sich warten lassen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Bioware-Veteran geht von langer Wartezeit aus

Mark Darrah war über 23 Jahre unter anderem als Executive Producer bei Entwickler Bioware tätig. Der Insider teilt auf seinem YouTube-Kanal regelmäßig sein Wissen und seine Einschätzungen zur Videospielbranche. In einem aktuellen Video erklärt er, dass nach Dragon Age noch viel Zeit vergehen wird, bis das neue Mass Effect veröffentlicht wird.

Anzeige

Nach dem Release von Dragon Age: The Veilguard wird Bioware seiner Meinung nach nicht sofort das komplette Team zu Mass Effect wechseln lassen. Er erklärt:

Mass Effect ist nicht so weit, dass plötzlich ein Team von 250 oder 300 Leuten daran arbeitet. In der Vergangenheit, als Bioware nur an einem Projekt arbeitete, wie bei Anthem oder The Veilguard, lief das Projekt schon auf Hochtouren und konnte alle verfügbaren Ressourcen in Anspruch nehmen.

Anzeige

Seiner Einschätzung nach ist Mass Effect 5 aber noch nicht in einem Stadium für die volle Produktion. Darrah begründet das wie folgt: „Das sieht man, wenn man sich die Social-Media-Profile der Leute ansieht. Einige der Leute, die an The Veilguard gearbeitet haben, arbeiten jetzt an Mass Effect, aber einige von ihnen wechseln in andere Bereiche der EA-Organisation, weil Mass Effect 5 nicht bereit für sie ist.“

Der Bioware-Veteran erklärt weiter, dass an Mass Effect 5 nur ein kleines Team arbeitet, um herauszufinden, wohin die Reise mit dem Rollenspiel eigentlich gehen soll. Erst wenn diese Entwickler eine konkretere Vision haben, wird das Team aufgestockt.

Mass Effect 5: Ein positives Zeichen

Die Entscheidung von Bioware, sich nur mit einem Spiel zu beschäftigen, hält Darrah für eine gute Idee: „Das könnte großartig sein. Denn es bedeutet, dass Bioware – zum allerersten Mal überhaupt – in der Lage ist, sich auf ein einziges Projekt zu konzentrieren. Die ganze Aufmerksamkeit auf ein einziges Projekt zu richten und alles, was [das Studio] hat, auf ein einziges Ziel zu verwenden, nämlich das bestmögliche Mass Effect zu entwickeln.“

Anzeige

Die erste Ankündigung von Mass Effect kam im Jahr 2020, da Bioware in der Zwischenzeit aber mit The Veilguard beschäftigt war, befindet sich das Sci-Fi-Rollenspiel noch in der Konzeptionsphase. Dafür spricht auch die bisher dürftige Kommunikation zum Stand des Spiels. Da für das neue Dragon Age keine DLCs geplant sind, steht Mass Effect 5 aber nichts mehr im Weg.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.