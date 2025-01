Bitter für EA: Flop-Spiele verpassen dem Konzern einen Denkzettel

Electronic Arts (EA) kämpft derzeit mit großen Herausforderungen. Erfolgreiche Blockbuster bleiben aus, während Titel wie EA Sports FC 25 und Dragon Age: The Veilguard enttäuschende Verkaufszahlen verzeichnen. Viele Gamer wollen wissen, woran das liegt.

Schwache Verkaufszahlen: Ein Rückschlag für EA

Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 musste EA einen deutlichen Rückgang bei den Einnahmen hinnehmen. Mit rund 2,22 Milliarden US-Dollar blieb der Konzern hinter der erwarteten Marke von 2,55 Milliarden zurück. Laut EA liegt der durchwachsene Erfolg insbesondere an den schwächelnden Verkäufen von EA Sports FC 25 und Dragon Age: The Veilguard (Quelle: Bloomberg).

Besonders EA Sports FC 25 konnte die Erwartungen nicht erfüllen. Der Titel erschien im September 2024 und erhielt gemischte Kritiken. In der wichtigen Weihnachtszeit ließ das Interesse der Spieler spürbar nach. Ein angekündigtes Update sorgte zwar für positive Reaktionen in der Community, doch der erhoffte große Erfolg blieb bisher aus. Bei Dragon Age: The Veilguard könnte die Situation noch schwieriger sein.

Dragon Age: The Veilguard – Ein Schatten seiner selbst?

Ende Oktober 2024 veröffentlichte EA Dragon Age: The Veilguard. Zwar spielten rund 1,5 Millionen Gamer den Titel im letzten Quartal, doch die Erwartungen wurden deutlich verfehlt. Fans bemängeln unter anderem die eingeschränkten Dialogoptionen und die wenig überzeugenden Begleiter – zwei essenzielle Elemente eines guten Rollenspiels.

Auf Plattformen wie Reddit und Steam erhielt das Spiel größtenteils durchwachsene Bewertungen. Aktuell empfehlen lediglich 65 Prozent der Steam-Nutzer (jetzt bei Steam ansehen) den Titel weiter. CEO Andrew Wilson bleibt dennoch optimistisch: „Wir sind zuversichtlich, dass wir im nächsten Geschäftsjahr wieder wachsen werden, während wir neue Titel aus unserem Portfolio auf den Markt bringen.“

Obwohl Wilson Zuversicht ausstrahlt, haben viele Spieler ihre Erwartungen an die Marke Dragon Age und kommende EA-Titel stark heruntergeschraubt. Die entscheidende Frage bleibt: Kann EA mit innovativen Titeln und frischen Ideen das Vertrauen der Spieler zurückgewinnen?

