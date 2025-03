Kingdom Come Deliverance 2: Lebensmittelvergiftung heilen & Gegengift herstellen

Wenn ihr rechts vom Gesundheitsbalken in Kingdom Come Deliverance 2 einen Totenkopf seht, seid ihr wahrscheinlich vergiftet worden. Wie ihr die Lebensmittelvergiftung schnell heilen könnt und ein Gegenmittel herstellt, zeigen wir euch an dieser Stelle.

Vergiftung erkennen

Eine Lebensmittelvergiftung erkennt ihr am Totenkopfsymbol rechts von eurem Lebensbalken. Es handelt sich dabei um einen Debuff, der eure Stärke, Agilität und Vitalität verringert, umso höher der Grad der Vergiftung ist. Je voller der Vergiftungsbalken, desto schneller nimmt zudem eure Lebensenergie ab. Im Spieler-Menü unter "Buffs" könnt ihr die genaue Beschreibung der Lebensmittelvergiftung einsehen, wenn ihr darunter leidet.

Je voller das Totenkopfsymbol ist, desto stärker seid ihr vergiftet. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Ursache für den Totenkopf

Ihr werdet vergiftet, wenn ihr verdorbene Lebensmittel esst. Achtet daher immer vor dem Essen auf die Haltbarkeit eurer Nahrungsmittel. Wenn der Wert in schwarzen Zahlen angezeigt wird, könnt ihr gefahrlos essen. Alles über einem Wert von 40 ist ok. Bei einem Haltbarkeitswert von 20 bis 40 wird die Zahl orange angezeigt und bei unter 20 in roter Farbe.

Achtet auf die Haltbarkeitsanzeige bei Lebensmitteln. Schmeißt verdorbene Gegenstände direkt aus eurem Inventar. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Esst generell keine Lebensmittel mit weniger Haltbarkeit als 40. Diese füllen den Balken für eure Vergiftung auf und aktivieren den Debuff.

Gegenmittel herstellen (Verdauungstrank)

Eine Lebensmittelvergiftung werdet ihr ganz einfach los, indem ihr einen Verdauungstrank benutzt. Fast jeder Apotheker im Spiel hat solch einen Trank im Angebot. Wenn ihr das passende Alchemie-Rezept kennt, könnt ihr ihn aber auch einfach selber herstellen. Das Rezept "Gegenmittel" lässt euch einen Verdauungstrank brauen. Im Folgenden seht ihr die nötigen Zutaten und eine Herstellungsanleitung samt Video:

Zutaten: Wasser (Basis), 1x Brennnessel, 2x Distel 1x Holzkohle

Wasser (Basis), 1x Brennnessel, 2x Distel 1x Holzkohle Herstellungsanleitung:

Disteln in den Kessel geben und für zwei Sanduhrdurchläufe kochen. Nesseln zerkleinern und in den Kessel geben. Für einen Sanduhrdurchlauf kochen. Kohle zerkleinern und in den Kessel geben. Trank mit einer Phiole abfüllen.



HInweis: Ihr müsst das Rezept nicht selber besitzen, um einen Verdauungstrank herstellen zu können.

