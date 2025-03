Kingdom Come Deliverance 2: Siegesbeute (Hauptmann Puta zufriedenstellen)

In der Nebenquest "Siegesbeute" von Kingdom Come Dleiverance 2 sollt ihr für Hauptmann Puta das Dorf Bohunowitz plündern und Vorräte sammeln. Wie ihr die Quest bestmöglich abschließt und den Frieden zwischen den Dorfbewohnern und Sigismunds Soldaten wahrt, erfahrt ihr in unserer Lösung.

"Siegesbeute" starten

Diese Quest startet bei Hauptmann Puta in Sigismunds Lager und kann begonnen werden, nachdem ihr die 15. Hauptquest "Die Teufelsmeute" begonnen habt. Der Hauptmann wird eventuell aber nicht bei euch mit einer Questmarkierung im Lager angezeigt.

Er läuft tagsüber durch das Camp, sitzt aber auch für einige Zeit in der Feldküche nahe der Waffenschmiede. Er rekrutiert euch für eine Vorratsplünderung in Bohunowitz. Sprecht mit ihm frühmorgens, dann reist ihr gemeinsam in einer Zwischensequenz dorthin.

Tagsüber sitzt Puta unter anderem in der Feldküche. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Puta könnt ihr am Helm gut erkennen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Tipp: Wenn ihr überschüssige Lebensmittel in eurer Lagerkiste habt, die ihr loswerden wollt, dann packt sie vor Start der Reise in Heinrichs Inventar, sie können euch bei der Quest für den friedlichen Ausgang helfen.

Ankunft in Bohunowitz

Zu Beginn werden die Dorfbewohner im Dorfzentrum versammelt und Puta spricht mit dem Dorfältesten Bynyek. Dieser muss genug Vorräte herausrücken, damit Puta zufrieden ist. Eure Aufgabe ist es, die Vorräte zu sammeln und in die Lagerkiste hinten auf den Karren zu packen.

Im Verlauf der Quest geht es darum, den Frieden zu wahren, damit die Situation nicht eskaliert. Beschafft ihr Puta zu wenig, wird er die Tötung aller Dorfbewohner anordnen. Nehmt ihr hingegen zu viel von den Dorfbewohnern, werden diese rebellieren und es kommt zum Kampf mit den Soldaten.

Hinweis: Wenn ihr direkt zu Beginn Hauptmann Puta und die beiden Kumanen tötet, könnt ihr mit Bynek sprechen und die Quest endet. Allerdings gibt es dafür keine Belohnung und auch Bynek ist nicht begeistert, weil er Angst vor weiteren Soldaten hat, die nach ihren toten Kameraden suchen werden.

Friedliches Ende freischalten

Wollt ihr ein friedliches Ende in dieser Mission erreichen, solltet ihr nur die Vorräte aufladen, die die Dorfbewohner dafür vorgesehen haben. Darüber hinaus müsst ihr Puta 1.000 bis 1.500 Groschen aus eigener Tasche zahlen, um ihn zu besänftigen. Ihr könnt alternativ auch eure eigene Nahrung in die Lagerkiste packen, damit ihr nicht so viel zahlen müsst.

Es ist auch wichtig, dass ihr Puta nicht zu viel gebt, ansonsten wird er misstrauisch. Besteht ihr den anschließenden Redekunst-Check nicht, wird er euch angreifen. Haltet ihr euch an diese Vorgaben, zieht Puta zufrieden davon und euer Ruf bei den Dorfbewohnern bleibt gut.

Mit Bynek sprechen

Redet erst einmal mit Bynek. Über einen leichten und schweren Redekunst-Check könnt ihr weitere Infos zu Vorräten aus ihm herauskitzeln. Euch werden dann zusätzlich die Pestgräber südwestlich vor dem Dorf markiert. Im mittleren Grab sind weitere Vorräte versteckt.

Weides Vorräte durchsuchen

Im nordöstlichen Haus von Weide findet ihr die Vorräte direkt im Hausflur nach dem Betreten. Links im Zimmer liegt aber auch der verwundete Sohn Vitek. Ihr könnt ihn heilen, wenn ihr wollt.

In Weides Haus findet ihr die Vorräte und den verletzten Vitek auf dem Bett. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Auf dem Dachboden des Stalls draußen findet ihr einen weiteren Sack mit Vorräten und ganz im Norden im abgelegenen Schuppen ist noch ein Sack sowie ein ungarischer Ritterschild in einer Ecke. Sammelt alles ein.

Im abgelegenen Schuppen von Weide findet ihr weitere Vorräte und einen ungarischen Schild. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Vitek heilen

Über Checks in Handwerk, Stehlen, Kampf und Wissenschaft könnt ihr zunächst eine Diagnose stellen. Eine tiefe Schwertwunde, die schlecht gereinigt und verbunden wurde, ist die Ursache für Viteks Schmerzen. Für die Behandlung müsst ihr folgenden tun:

Ein Schmerzmittel verabreichen (Sud gegen Schmerzen oder Alkohol wie zum Beispiel Schnaps) Die Wunde mit Alkohol reinigen (zum Beispiel mit Schnaps) Die Wunde verbinden (Ein Verband aus dem Inventar wird verbraucht)

Anschließend könnt ihr Vitek fragen, was passiert ist. Er hat mit zwei Gehilfen einige von Sigismunds Soldaten in Notwehr getötet. Ihr könnt Weide vor dem Haus darauf ansprechen. Für sein Schweigen könnt ihr euch von ihm bezahlen lassen, weitere Infos aus ihm herauspressen oder einfach nichts tun, um guten Ruf bei den Dorfbewohnern zu erhalten. Er kann euch Infos zu versteckten Kühen geben, etwas über das versteckte Bier von Smil verraten und ebenfalls den Hinweis auf die Pestgräber geben.

Feders Vorräte durchsuchen

Nach Betreten des Grundstücks von Bauer Feder im Norden findet ihr die Vorräte direkt rechts von euch nach Betreten des Grundstücks.

Feders Vorräte liegen direkt beim Eingang zum Grundstück. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Der Bauer hat noch weitere Vorräte ganz oben auf dem Dachboden versteckt. Wenn ihr Bynek nicht erzürnen wollt, solltet ihr diese aber nicht nehmen, sondern sie den Dorfbewohnern lassen.

Auf dem Dachboden von Feder gibt es weitere versteckte Vorräte. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Smils Vorräte durchsuchen und verstecktes Bier finden

Die Vorräte von Smil im Osten liegen direkt links neben der Haustür. Einen weiteren Sack mit Nahrung findet ihr in der Ecke des Stalls, diesen könnt ihr ruhig plündern.

Smils Vorräte liegen direkt neben der Haustür. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Lootet dann den Kellerschlüssel aus dem Außenklo neben dem Stall. Mit diesem könnt ihr die Tür zum versperrten Keller rechts vom Klo öffnen. Dahinter findet ihr versteckte Bierfässer.

Im Außenklo findet ihr die Schlüssel für die Tür zum versteckten Lager mit Bier. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Sprecht ihr Bynek darauf an, ist er einverstanden, dass ihr sie euch nehmt. Berichtet Hauptmann Puta vom Bier und er wird sich erfreut zeigen. Seine Männer werden das Bier verladen, ihr müsst das selbst nicht machen.

Byneks Vorräte durchsuchen

Sprechtmit Sovka vor Byneks Haus im Süden. Wenn ihr zuvor Vitek versorgt habt, könnt ihr euch von ihr die wahre Geschichte erzählen lassen. Vitek und einige Dorfbewohner haben einige Soldaten in einen Stall gelockt und hinterrücks angegriffen, weil sie es leid sind, ihr Vorräte an Sigismund abgeben zu müssen und zu hungern. Sie verrät euch auch, wo die toten Soldaten begraben wurden.

Hinweis: Wenn ihr diese explosive Info Hauptmann Puta steckt, wird er die Tötung aller Dorfbewohner befehligen. Ihr müsst euch dann für eine Seite entscheiden. Beteiligt ihr euch an der Tötung der Dorfbewohner, resultiert dies zwar in der besten Belohnung von Hauptmann Puta (175 Groschen), aber führt dazu, dass Bohunowitz zu einem Geisterdorf wird. Ihr behaltet die Info also besser für euch.

Byneks Vorräte findet ihr, wenn ihr durch die Eingangstür links geht, direkt vor euch.

Byneks Vorräte findet ihr im Haus. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Hinter seinem Haus könnt ihr bei den Misthaufen noch einen weiteren Sack mit Vorräten finden. Sammelt diesen auch ein.

Hinterm Haus von Bynek findet ihr weitere versteckte Vorräte. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Die versteckten Kühe finden

Die Spuren der versteckten Kühe findet ihr östlich beim Fluss unterhalb der Brücke. Folgt den Spuren der Kühe weiter Richtung Süden in den Wald, wo ihr letztendlich zwei Rinder entdeckt. Auch hier zeigt sich Bynek einverstanden, wenn ihr sie nehmt. Sagt wieder Hauptmann Puta Bescheid, damit er sie holen lässt.

An dieser Stelle im Wald findet ihr die Kühe. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Pestgräber finden

Geht zu guter Letzt noch zu den Pestgräbern im Waldstück südwestlich vor dem Dorf. Das Grab links solltet ihr mit einer Schaufel ausheben. Darin findet ihr einen Sack mit dem gewöhnlichen Ring und 520 Groschen. Diese Wertsachen könnt ihr Hauptmann Puta geben.

In einem der Pestgräber an dieser Stelle findet ihr weitere Wertsachen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Habt ihr alles bis hierhin eingesammelt und in die Lagerkiste gepackt, müsst ihr Puta noch ca. 1.000 bis 1.500 Groschen an Wertsachen beschaffen. Entweder gebt ihr ihm eure Groschen oder Schmuck. Anschließend ist er zufrieden und ihr verlasst gemeinsam das Dorf. Die Dorfbewohner haben noch genug zu essen und werden nicht verhungern und ihr bekommt eure Belohnung in Form von 175 Groschen.

