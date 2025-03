Kingdom Come Deliverance 2: Der magische Pfeil (Hase oder Patzer den Pfeil geben?)

In der Nebenquest "Der magische Pfeil" von Kingdom Come Deliverance 2 sollt ihr das Grab von Karel Kopfschuss finden und seinen Pfeil aus dem Kopf entfernen. In unserer Lösung führen wir euch durch alle Questschritte und gehen der Frage nach, ob ihr den Pfeil Hase geben oder zu Patzers Lager bringen solltet.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

"Der magische Pfeil" starten

Ein paar Tage nach Abschluss des Auftrags „Pfeilspitze“ erscheint eine neue Quest in der Teufelszuflucht. Sprecht hier mit Pascha (Patzer), der euch vom Tod Karels berichtet. Ihr sollt sein Grab aufsuchen und ihm den magischen Pfeil aus dem Schädel ziehen, damit der Banditenbande auch ohne Karel das Glück weiterhin hold ist.

Karels Grab finden

Das Grab Karels soll sich irgendwo auf dem Friedhof beim Kloster Sedletz befinden. Um mehr zu erfahren, könnt ihr optional mit dem Totengräber sprechen, der euch ebenfalls auf der Karte markiert wird. Er wird euch von Karel erzählen, den er exekutiert hat und für einen Zauberer hält. Stimmt ihm zu und erklärt ihm, dass ihr ihm den Kopf abtrennen müsst, um den Zauber zu lösen. Dann verrät er euch den Standort des Grabes unterhalb einer großen Weide, nahe der Friedhofsmauern.

Anzeige

Standort der Weide mit Karels Grab. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Hebt das Grab unter der Weide mit einer Schaufel aus. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Anzeige

Hebt das Grab mit einer Schaufel aus und entfernt dann vorsichtig den Pfeil aus Karels Kopf.

Hase den Pfeil geben oder nicht?

Zurück bei der Teufelszuflucht ist Patzer allerdings verschwunden und nur noch sein Kumpel Hase ist dort. Er will euch zu Patzer ins Lager bringen. Während ihr ihm dorthin folgt, wird er euch stoppen und überzeugen wollen, ihm den Pfeil zu geben. Stimmt ihr zu, zieht er mit dem Pfeil von dannen und die Quest endet hier. Wenn ihr Patzer davon erzählt, wird euch das gesamte Lager angreifen.

Solltet ihr hingegen ablehnen, will er sich den Pfeil mit Gewalt von euch holen. Wenn eine der optionalen Redekunst-Checks gelingt, könnt ihr ihn ohne Kampf in die Flucht schlagen.

Anzeige

Zu Patzers Lager gehen

Begebt euch dann alleine weiter zum markierten Lager. Patzer will, dass ihr ihm den magischen Pfeil in den Kopf schießt. Über einen schweren Redekunst-Check könnt ihr ihn von diesem Vorhaben abbringen. In diesem Fall endet die Quest und ihr erhaltet 30 Groschen.

Stimmt ihr zu, ihm den Pfeil mit einer Armbrust in den Kopf zu schießen, kommt es wie es kommen muss und Patzer stirbt an Ort und Stelle. Die anderen Banditen fliehen dann aus dem Lager. In diesem Fall wird die Quest auch beendet und ihr könnt euch den magischen Pfeil von Patzers Leiche zurückholen. Ihr könnt ihn dann als Projektil nutzen. Zudem könnt ihr die einzigartige Waffe „Patzers Armbrust“ behalten, die euch Patzer zum Schießen gegeben hat.

Anzeige

Hinweis: Schießt ihr den Pfeil daneben, wird Patzer sauer und alle Banditen im Lager werden euch angreifen.

In unserer Liste aller Nebenquests und Aufträge findet ihr auch die Lösungen für alle anderen Quests im Spiel.

Bist Du ein richtiger Gamer? Dann ordne diese Logos ihren Entwicklern zu

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.