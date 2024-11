Zwischen Skyrim und Deus Ex? Neue Previews zu Avowed steigern meine Vorfreude ins Unermessliche

Die internationale Presse durfte jetzt Hand an Avowed legen, und auch wenn die ersten Previews nicht immer nur voller Lob sind, steigern sie meine Vorfreude doch enorm.

Ein Kommentar von Marina Hänsel.

Neue Previews zu Avowed sind erschienen

Ein Schwall neuer Previews ist für Avowed erschienen (siehe Reddit), das lang erwartete Fantasy-RPG von Obsidian. Falls ihr den Namen nicht kennt: Das Studio hat vorher an The Outer Worlds und Fallout: New Vegas gewerkelt. Avowed soll im Februar 2025 erscheinen, ist aber laut des Entwicklers schon so gut wie fertig – das erklärt sicherlich auch die recht frühen Previews zum Spiel.

Nicht alle Previews sind frei von Kritik – aber anhand der Erfahrungsberichte lässt sich zumindest sagen, dass Avowed ziemlich originell sein will, einen starken Fokus auf die Erkundung legt und beinahe eine Art Immersive-Sim werden könnte, ähnlich zu Deus Ex. Und das macht mich richtig neugierig.

Obsidians neues Fantasy-RPG könnte richtig gut für Rollenspiel-Fans werden

In Avowed könnt ihr die geheimnisvolle Welt Eora erkunden, welche bereits der Schauplatz der Spieleserie Pillars of Eternity gewesen ist. Ihr übernehmt die Rolle eines Fremden aus dem Land Aedyr, der einer seltsamen Seuche in Eora auf den Grund gehen soll. Nach und nach werdet ihr jedoch noch viel größere Geheimnisse aufdecken – und könnt dabei etliche Entscheidungen treffen, die auch weitreichende Konsequenzen haben sollen.

In den neuen Previews, bei denen Journalisten mehrere Stunden im Spiel verbringen durften, macht Avowed einen ziemlich guten Eindruck – IGN schreibt sogar, dass Avowed beim Spielen kontinuierlich immer mehr begeistert (Quelle: IGN).

Neben dem Fokus auf Entscheidungen sowie Konsequenzen, der bizarren Welt von Eora und der Möglichkeit, alle Arten von Waffen und Zaubern miteinander zu verbinden, sind mir aber noch zwei Punkte aufgefallen, die meine Vorfreude auf Avowed steigern: Eine starke Lust am Erkunden im Spiel und Elemente einer immersiven Umwelt, wie sie Spieler etwa aus Deus Ex kennen.

Es geht mir um dieses Gefühl, wenn ihr am Horizont in einem Spiel einen Ort seht, der euer Interesse weckt – und dann auch wirklich hinlaufen könnt, um dort etwas Spannendes zu finden. Dieses Skyrim-Gefühl. Wenngleich Avowed keine komplette Open-World bietet, soll Eora exakt dieses Gefühl vermitteln (Quelle: PC Gamer) – und ich bin absolut dabei, wenn es das im fertigen Spiel schafft.

In derselben Preview von PC Gamer und in der Video-Preview von YouTuber MrMattyPlays wird angedeutet, dass Avowed in den ersten Stunden zumindest die Anfänge einer Immersive-Sim bietet. Gemeint sind damit Spielumgebungen, die realistisch funktionieren und dem Spieler sehr viel Kontrolle darüber überlassen, wie er vorankommt: Wenn Holz in Spielen etwa tatsächlich brennt und ihr einen Feuerzauber nutzen könnt, um durch Wände zu gelangen, dann kann von Immersive-Sim-Elementen gesprochen werden. Meistens sorgen solche Spielelemente dafür, dass ihr ziemlich kreativ werden könnt, was das Meistern von Herausforderungen angeht.

Avowed soll am 18. Februar für PC und Xbox Series erscheinen – und ich kann es kaum erwarten, in dieses neue Fantasy-RPG einzutauchen und herauszufinden, wie sich Eora denn nun wirklich anfühlt.

