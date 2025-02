Kingdom Come Deliverance 2: Erlöser (Basans Schwert stehlen & Replik herstellen)

Im Auftrag "Erlöser" von Kingdom Come Deliverance 2 sollt ihr das Langschwert "Erlöser" von Basan klauen und dem Soldaten Kolin bringen. Wie ihr das Schwert stehlen könnt und die Replika des "Erlösers" schmieden könnt, erfahrt ihr hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Basans Schwert stehlen

Sprecht mit dem Soldaten Thomas von Kolin in Sigismunds Lager. Er möchte, dass ihr dem Kumanen Basan im Lager sein Schwert „Erlöser“ klaut. Es befindet sich in der Truhe im markierten weißen Zelt neben dem Turnierplatz. Ihr könnt euch entscheiden, auf welche Seite ihr euch bei dieser Quest schlagt.

In diesem Zelt neben dem Turnierplatz findet ihr das Originalschwert. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Anzeige

Basan Kolins Plan verraten (Optional)

Ihr könnt erst zu Basan gehen und ihm von Kolins Plan erzählen. Mit genügend Redekunst könnt ihr dann gemeinsame Sache mit ihm machen. Er zeigt euch sein Schwert und ihr stellt eine Replika her, die ihr Kolin gebt. Die Bezahlung von Kolin teilt ihr dann mit Basan auf. Je nach Redekunst-Check teilt ihr das Geld 50:50, 75:25 oder 90:10 auf.

Replik des Erlöser-Langschwerts schmieden

Im Handwerkskunst-Menü schaltet sich dadurch die Schmiedeanleitung „Replik des Langschwerts Erlöser“ frei. Für die Herstellung benötigt ihr folgende Materialien:

1x Rehleder

1x Achtseitiger Schwertknauf

1x Gehörnte Parierstange

2x Frankfurter Stahl

2x Eisen

Anzeige

Wenn ihr die Materialien gerade nicht dabei habt, könnt ihr das Rehleder beim Rüstschmied im Zentrum kaufen und alle anderen Materialien beim normalen Schmied nordwestlich im Lager.

Alle Materialien für die Replik bekommt ihr bei den beiden Schmieden in Sigismunds Lager. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Replika Kolin geben

Bringt die Replika anschließend zu Kolin und er wird euch 608 Groschen dafür geben. Kehrt zurück zu Basan und gebt ihm seinen Anteil, um die Quest abzuschließen. Ihr könnt das echte Schwert danach übrigens immer noch aus dem Zelt klauen, wenn ihr wollt. Lustigerweise ist die Replika aber das bessere Schwert mit den besseren Werten, sofern ihr gute Arbeit beim Schmieden leistet.

Die Replik vom "Erlöser" ist besser als das Orginalschwert (Hier die Tier-3-Variante). (© Screenshot GIGA)

Anzeige

Basans Schwert klauen und Replika platzieren

Alternativ könnt ihr auch Kolins Plan durchziehen. Klaut den echten „Elöser“ aus Basans Truhe, stellt eine Replika her und platziert sie in Basans Kiste. Kolin könnt ihr dann den echten Erlöser geben und ihr erhaltet dieselbe Belohnung in Form von 608 Groschen.

Besten Ausgang erzielen

Um das beste Ende in dieser Quest zu erzielen, solltet ihr nur darauf achten, dass ihr am Ende den echten „Erlöser“ für euch behaltet, da es sich um ein einzigartiges Schwert handelt. Von der Replika könnt ihr so viele herstellen wie ihr wollt, sobald ihr die Anleitung habt.

In unserer Liste aller Nebenquests und Aufträge findet ihr auch die Lösungen für alle anderen Quests im Spiel.

Anzeige

Errätst du alle 10 Spiele anhand von Emojis?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.