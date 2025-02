Avowed: Alle Begleiter mit Fähigkeiten und Fundorten

In Avowed könnt ihr insgesamt vier Gefährten finden, die sich eurer Sache anschließen wollen. Wie ihr die Begleiter freischaltet, welche einzigartigen Fähigkeiten sie mit sich bringen und weitere Informationen, erhaltet ihr in diesem Guide.

Allgemeine Informationen zu den Begleitern

Im Rollenspiel Avowed schaltet ihr jeden Begleiter über eine Hauptmission frei. Zwei Gefährten bekommt ihr in der Region Dämmerküste an die Hand, einen weiteren in der Smaragdtreppe und den letzten in Splitterhang.

Somit ist es nicht möglich, dass ihr einen der Begleiter verpasst. Ihr werdet sie im Laufe der Story automatisch freischalten. Allerdings könnt ihr immer nur zwei Teammitglieder gleichzeitig mit euch führen.

Überlegt euch eure Wahl also gut, denn sie helfen euch nicht nur im Kampf, sondern geben ihr eigene Meinung bei schwierigen Entscheidungen auch gerne mal kund. So haben sie alle andere Ansichten darüber, wie ihr mit dem Orakel Sargamis oder dem Attentäter Ygwulf verfahren sollt.

Die Fähigkeiten eurer Gefährten

Jeder Begleiter kann bis zu vier einzigartige Fähigkeiten freischalten, deren Einsatz ihr aktiv im Kampfgeschehen bestimmen könnt. Mit Ausnahme einer Basisfähigkeit müssen alle weiteren Fertigkeiten erst durch Levelaufstiege freigeschaltet werden.

Jede Fähigkeit eurer Gefährten kann drei Mal verbessert werden. (© Bildquelle: Screenshot GIGA)

Allerdings haben eure Begleiter kein eigenes Level, sondern erhalten mit jedem zweiten Levelaufstieg eures Charakters einen Skillpunkt. Statt eine neue Fähigkeit freizuschalten, könnt ihr eine bereits erlernte Fähigkeit auch bis zu drei Mal mit passiven Verbesserungen ausstatten. Obendrein verfügen all eure Teamkollegen über eine Spezialfähigkeit, deren Einsatz nicht im Kampf, sondern bei der Erkundung von Wert ist.

Das Gruppenlager und Romanzen

In eurem Gruppenlager könnt ihr euch mit euren Begleitern unterhalten und ihnen Fragen stellen. Sollte ein Begleiter mit euch sprechen wollen, wird das während eures Abenteuers am linken Bildschirmrand durch ein Begleiter-Symbol angezeigt.

Im Gruppenlager könnt ihr mit euren Begleitern quatschen. (© Bildquelle: Screenshot GIGA )

Beim Zelt könnt ihr auch ihren Kleidungsstil anpassen. Für jeden Begleiter stehen euch mehrere Optionen zur Verfügung. Ihre Ausrüstung könnt ihr aber nicht ändern oder beeinflussen.

Solltet ihr euch einen der Gefährten besonders ins Auge gefasst haben, müssen wir euch leider enttäuschen. Entwickler Obsidian Entertainment hat sich bei Avowed gegen die Implementierung von Liebesbeziehungen entschieden. Zumindest Kai könnt ihr dennoch ein kleines bisschen näher kommen. Eine richtige Romanze solltet ihr aber nicht erwarten.

Kai, der Soldat

Kai konnte in der Vergangenheit jede Menge militärische Erfahrung sammeln. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Volk: Aumaua

Aumaua Fundort: Dämmerküste

Dämmerküste Quest: Nachricht aus der Ferne

Nachricht aus der Ferne Spezialfähigkeit: Entzündet und zerstört brennbare Hindernisse, wie Dornenbüsche und Spinnennetze.

Kai ist ein erfahrener Soldat und Söldner, der im Grunde nach nichts weiter als ein wenig Frieden sucht. Da ist er bei euch natürlich an der falschen Adresse. Gut, dass er dennoch bereit ist für euch mitsamt Donnerbüchse und Säbel in den Kampf zu ziehen.

Kai ist der erste Begleiter, der an eurer Seite bleibt. Sobald ihr die Lebenden Lande betretet und euch von Garryck verabschiedet, könnt ihr Kai noch an der Anlegestelle ansprechen, wonach er euch sofort begleitet.

Fähigkeiten Effekt Upgrades Feuer und Zorn Einzelner Gegner

Hohe Betäubung

10 Sekunden Spott Entzündet das Ziel.

Erhöht verursachte Betäubung.

Abklingzeit -50% Unbeugsame Verteidigung Regeneriert Gesundheit

Erhöht Schadensreduktion um 25%. Erhöht Schadensreduktion um 50%.

Erhöht Gesundheitsregeneration.

Löst Schockwelle aus. Sprung des Wagemuts Wirkungsbereich

Betäubung

Spott Verdoppelt Wirkungsbereich.

Erhält Gesundheit pro Gegner im Wirkungsbereich.

Zusätzlicher Angriffsschaden pro Gegner im Wirkungsbereich Neue Kraft Eigene Wiederbelebung

Stellt 50% Gesundheit wieder her. Stellt 75% Gesundheit wieder her.

Steigert Angriffstempo.

Setzt Abklingzeiten aller Fähigkeiten zurück.

Marius, der Jäger

Marius verfügt über nützliche Tarn- und Überlebensfähigkeiten. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Volk: Bergzwerg

Bergzwerg Fundort: Dämmerküste

Dämmerküste Quest: Ein verfrühtes Ende

Ein verfrühtes Ende Spezialfähigkeit: Kann nach Feinden, Beute und Pflanzen suchen.

Marius wurde in einem der unbewohnbarsten Gebiete der Lebenden Lande geboren und lernte daher schnell in der Wildnis zu überleben. Seine Sache macht er so gut, dass er als bester Jäger der Insel gilt.

Habt ihr im Rahmen der Quest "Ein verfrühtes Ende" den Botschafter aufgesucht, könnt ihr Marius auch schon in der Taverne der Dämmerküste "Grinsender Balarok" aufsuchen.

Fähigkeiten Effekt Upgrades Bindende Wurzeln Einzelner Gegner.

Verwurzelt Gegner für 8 Sekunden. Fügt Betäubungsschaden hinzu.

Kann mehrere Gegner verwurzeln.

Fügt Blutungsakkumulation hinzu. Herzsuche Einzelner Gegner.

Durchdringender Schuss. Trifft ein zusätzliches Ziel.

Erhöht den Schaden bei Gegnern mit -50% Gesundheit.

Verringert Abklingzeit um 33% Schattenschritt Drei Gegner.

Überfällt Gegner mit Dolchangriffen. Tötet die meisten betäubten Gegner sofort.

Erhöht Schaden proportional zur fehlenden Gegnergesundheit.

Trifft bis zu sechs Gegner. Verwundende Schüsse Angriffe verursachen Blutungsakkumulation. Verringert Schadensreduktion des Gegners.

Verlangsamt getroffene Gegner.

Verringert den Schaden getroffener Gegner.

Giatta, die Beseelerin

Giatta beherrscht mächtige Heilungs- und Schutzzauber. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Volk: Ozean-Mensch

Ozean-Mensch Fundort: Smaragdtreppe

Smaragdtreppe Quest: Die Beseelungsmethode

Die Beseelungsmethode Spezialfähigkeit: Aktiviert Essenzgeneratoren via Stromstoß.

Giattas Eltern kamen einst bei einem Laborunfall ums Leben. Und so hat sie sich der stark umstrittenen Beseelung angenommen – eine Wissenschaft, bei der die Erforschung und Manipulation von Seelenenergie im Vordergrund steht. Im Kampf unterstützt sie euch mit nützlichen Schutz- und Heilzaubern.

Giatta lebt in der Hauptstadt der Smaragdtreppe, wo ihr sie auch recht schnell kennenlernt. Allerdings müsst ihr die Hauptquest "Die Beseelungsmethode" bis an ihr Ende spielen, um sie in eure Gruppe aufnehmen zu können.

Fähigkeiten Effekt Upgrades Läuterung Euch und Verbündete.

Heilt 25% Gesundheit. Heilt euch und Verbündete um 50% ihrer Gesundheit.

Gegner werden unterbrochen und zurückgestoßen.

Schadensverringerung +20% für 15 Sekunden Barriere Euch und Verbündete.

Zusätzliche Gesundheit für 20 Sekunden. Erhöht die Menge an Gesundheit.

Verbleibende zusätzliche Gesundheit wird geheilt.

Unbesiegbarkeit für die Dauer der Barriere. Beschleunigung Euch und Verbündete.

Erhöht Bewegungsgeschwindigkeit und Angriffstempo für 15 Sekunden. Schadensreduktion +15%

+10 Sekunden Dauer.

Die Abklingzeit all jener Fähigkeiten wird um 50% verringert, die während "Beschleunigung" aktiviert werden. Wiederaufbau Euch und Verbündete.

Angriffe verursachen Heilung. Erhöht die Heilung bei -20% Gesundheit.

Erhaltet bei voller Gesundheit zusätzliche, vorübergehende Gesundheit.

Tötet Giatta einen Gegner, werden Verbündete wiederbelebt.

Yatzli, die Zauberin

Yatzli ist eine Meisterin arkaner Zauber. (© Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Volk: Orlanerin

Orlanerin Fundort: Splitterhang

Splitterhang Quest: Stell dich deinen Ängsten

Stell dich deinen Ängsten Spezialfähigkeit: Löst magische Illusionen auf, womit beispielsweise (violett) schimmerndes Geröll beseitigt werden kann.

Yatzli ist eine eifrige Zauberin, die sich ihre magischen Fähigkeiten selbst beigebracht hat. Sie treibt sich liebend gerne in der Welt herum – vor allem in den Ruinen der Lebenden Lande. In Gefechten unterstützt sie euch mit allerlei Angriffszaubern.

Yatzli lebt, wie ihre Freundin Giatta, eigentlich auch in der Smaragdtreppe. Dort trefft ihr sie auch direkt an. Rekrutieren könnt ihr sie aber erst, wenn ihr Drittborn in Splitterhang aufgesucht habt. Geht dort der Quest "Stell dich deinen Ängsten" nach, um Yatzli als Begleiterin zu erhalten.

Fähigkeiten Effekt Upgrades Essenzexplosion Kleiner Wirkungsbereich

Explosionsschaden Vergrößert die Explosion.

Verursacht Feuerakkumulation.

Verringert Abklingzeit um 33%. Minolettas Geschosssalve Wirkungsbereich

Arkane Geschosse Erhöht Feuerrate.

Erhöht Reichweite.

Verursacht Schockakkumulation. Mühsame Verlangsamung Einzelner Gegner.

Verlangsamung von 10 Sekunden. Erhöhte Verlangsamung.

Erzeugt Wirkungsbereich.

Verursacht Frostakkumulation Explosion Kleiner Wirkungsbereich.

Angriffe explodieren. Verursacht Druckwelle.

Erhöht Betäubung.

Chance von 5% Erfrieren, Entzünden oder Schock zu verursachen.

