Kingdom Come Deliverance 2: Tag des jüngsten Gerichts (Letzte Mission meistern)

In der 32. und letzten Hauptquest "Tag des jüngsten Gerichts" von Kingdom Come Deliverance 2 erobert ihr mit Heinrich und euren Verbündeten Sukdol zurück und lasst die Geschehnisse im Spielverlauf Revue passieren. Unsere Komplettlösung hilft euch bei den letzten Schritten in KCD 2.

Erobere Sukdol zurück (Besiege den Feind im äußeren Burghof)

Die Quest beginnt direkt mit dem Kampf im äußeren Hof gegen die Prager Armee. Ihr könnt eure Verbündeten den Großteil der Arbeit überlassen und feindliche Soldaten von hinten angreifen.

Tipp: Nach dem Kampf könnt ihr in eurem Inventar die Rüstung wechseln, wenn ihr möchtet, denn ihr tragt zu Beginn Sachen, die euch gegeben wurden. Diese sind eventuell schlechter als eure normale Rüstung.

Geh in den Hof

Lootet die Soldaten im äußeren Hof und klettert dann die Leiter rechts an der Festungsmauer hinauf. Sobald ihr oben seid, bewegt euch nicht und rüstet euren Bogen/Armbrust aus. Links von euch steht Lamprecht von Prag. Er stürmt nicht auf euch zu, ihr könnt ihn also von hier aus leicht per Kopfschuss mit Bogen und Armbrust erledigen und müsst so nicht in den Nahkampf mit ihm. Lamprecht trägt 110 Groschen bei sich, die ihr looten könnt.

Lamprecht könnt ihr aus sicherer Entfernung mit dem Bogen erledigen. (© Screenshot GIGA)

Geht anschließend in den Turm, den Lamprecht bewacht hat. Rechts von euch müsst ihr die Apparatur bedienen, um das Burgtor zu öffnen. Macht anschließend direkt wieder eure Fernkampfwaffe bereit und lauft zurück hinaus. Es werden drei Feinde auf euch zustürmen. Seid ihr schnell genug, könnt ihr die beiden Soldaten ohne Helm per Bogen ausschalten. Den Soldaten mit Helm erledigt ihr dann im Nahkampf.

Besiege den Feind im Burghof

Lauft weiter den Wehrgang zum nächsten Turm lang. Tötet die Feinde im Turm und lauft nach unten und weiter hinaus auf den Innenhof. Tötet alle verbleibenden Feinde, bis eine Zwischensequenz startet. Sukdol ist zurückerobert und die Prager Armee besiegt.

Wetze Hanuschs Schwert (Nur wenn Samuel lebt)

Diese Aufgabe bekommt ihr nur, wenn ihr Samuel in der 30. Hauptquest "Abrechnung" gerettet habt. Erschöpft im Gespräch mit Hanusch und den anderen nach der Schlacht alle Dialoge, dann gibt er euch sein Schwert, dass ihr für ihn schärfen sollt. Ihr könnt dafür den Schleifstein nahe von Zizka benutzen.

Einen Schleifstein findet ihr im Innenhof. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Gib Hanusch das Schwert zurück

Vor den Toren der Festung müsst ihr anschließend mit Hanusch und Hans reden. Wollt ihr Ruf bei Hans sammeln, könnt ihr im Gespräch die Dialoge "Das überrascht mich nicht." → "Du solltest ihn nicht zwingen." wählen. Anschließend müsst ihr das geschärfte Schwert an Hanusch zurückgeben.

Schwert des Herrn Hanusch behalten? Es ist leider nicht möglich, das einzigartige Schwert von Hanusch für euch zu behalten. Ihr könnt es ihm nicht per Taschendiebstahl klauen. Das Schwert ist allerdings auch nicht so gut, es gibt weitaus bessere Waffen im Spiel.

Erschöpft anschließend alle weiteren Dialoge mit Hans. Er will seine Freiheit noch so lange genießen wie möglich, bevor er von seinem Vater zwangsverheiratet wird. Er schlägt sein Lager zukünftig in der Teufelszuflucht auf.

Sprich mit deinen Waffenbrüdern (Optional)

Nach der Schlacht könnt ihr mit folgenden Verbündeten sprechen, um mehr über ihre Zukunftspläne zu erfahren:

Jan Zizka: Jan möchte euch zukünftig an seiner Seite sehen. Ihr könnt euch geehrt fühlen oder auf eure Verpflichtung gegenüber Hans hinweisen. Solltet ihr Walchelin Brabant in "Abrechnung" getötet haben, könnt ihr es ihm sagen, um Ruf zu gewinnen.

Jan möchte euch zukünftig an seiner Seite sehen. Ihr könnt euch geehrt fühlen oder auf eure Verpflichtung gegenüber Hans hinweisen. Solltet ihr Walchelin Brabant in "Abrechnung" getötet haben, könnt ihr es ihm sagen, um Ruf zu gewinnen. Musa von Mali: Heiler Musa will noch eine Weile in der Gegend bleiben und das Land kennenlernen, wenn es gerade mal keinen Krieg gibt.

Heiler Musa will noch eine Weile in der Gegend bleiben und das Land kennenlernen, wenn es gerade mal keinen Krieg gibt. Katharina: Ihr könnt sie auf eure Romanze ansprechen, wenn ihr sie zuvor freigeschaltet. Die Möglichkeit einer gemeinsamen Zukunft könnt ihr mit "Womöglich wird dieser Traum ja wahr." kommentieren. Es bleibt allerdings offen, wie es weitergeht.

Ihr könnt sie auf eure Romanze ansprechen, wenn ihr sie zuvor freigeschaltet. Die Möglichkeit einer gemeinsamen Zukunft könnt ihr mit "Womöglich wird dieser Traum ja wahr." kommentieren. Es bleibt allerdings offen, wie es weitergeht. Samuel: Sollte Samuel noch leben, könnt ihr auch mit ihm sprechen. Er will nach Kolin zu seiner Mutter und den anderen Juden zurückkehren. Eine Zukunft bei der Teufelsmeute kann er sich nicht vorstellen.

Sollte Samuel noch leben, könnt ihr auch mit ihm sprechen. Er will nach Kolin zu seiner Mutter und den anderen Juden zurückkehren. Eine Zukunft bei der Teufelsmeute kann er sich nicht vorstellen. Godwin: Er möchte zunächst bei der Teufelszuflucht bleiben. Eine Rückkehr zur Kirche kann er sich nicht vorstellen.

Finde Samus Leiche (Nur wenn Samuel tot ist)

Solltet ihr Samuel in der 30. Hauptquest "Abrechnung" nicht gerettet haben, stirbt er. Ihr erhaltet dann statt der Aufgabe mit dem Wetzen des Schwertes dieses Missionsziel, bei dem ihr Samus Leiche finden und nach den Riten der Juden bestatten sollt. Godwin spricht euch dazu im Innenhof an. Mit einem leichten Wissenschaft-Check könnt ihr euch den Ritus selber herleiten. Alternativ erklärt es Godwin euch.

Samuels Leiche hängt am kleinen Galgen außerhalb der Festung. Sein Standort wird euch auf der Karte markiert.

Samus Leiche hängt am Galgen vor der Festung. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Bereite Samuel für seine Beerdigung vor

Nähert euch Samus Leiche und wählt aus dem Kontextmenü rechts unten "Samuels Körper vorbereiten" aus. Heinrich wickelt die Leiche dann ein und spricht ein Gebet.

Finde Markwart von Aulitz im Lager (Optional)

Solltet ihr von Aulitz in der 30. Hauptquest "Abrechnung" nicht gefunden oder verschont haben, bekommt ihr zusätzlich diese optionale Aufgabe. Betretet dazu die Schenke im Zentrum des Dorfes, dann findet ihr von Aulitz' Leiche auf dem Bett. Die ganze Beute um ihn herum wurde übrigens restlos geplündert.

Markwart von Aulitz ist letztendlich seinen Verletzungen erlegen. Seine Leiche liegt auf dem Bett. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Triff dich mit Radzig

Lauft Richtung Süden aus Sukdol heraus, um die Endsequenz des Spiels zu starten, die ihr euch im folgenden Video in voller Länge anschauen könnt:

Kingdom Come Deliverance 2: Das Ende in voller Länge Abonniere uns

auf YouTube

Herzlichen Glückwunsch! Ihr habt KCD 2 erfolgreich durchgespielt und diesen grandiosen Ableger mit Heinrich gemeistert! Wir hoffen, dass euch diese Komplettlösung den Weg durch das Abenteuer erleichtern konnte. Nach dem Abspann könnt ihr euch übrigens weiterhin frei in Trosky und Kuttenberg bewegen. Solltet ihr noch Quests offen haben, schaut in unsere Liste mit allen Nebenquests und Aufträgen, wo wir euch weitere Lösungen verlinkt haben.

