College Football 25 (NCAA 25): Auf Deutsch stellen und Sprache ändern

Durch EA Sports College Football 25 fliegt der Ball wieder durch unterschiedliche Stadien einer Vielzahl von Universitäten. Aber viele Footballfans fragen sich, ob sie College Football 25 auf Deutsch stellen und die Spräche ändern können. Im Folgenden beantworten wir es euch.

Gibt es College Football 25 mit deutscher Sprache?

Wir machen es kurz und schmerzlos: Nein, ihr könnt in EA Sports College Football 25 die Sprache nicht auf Deutsch ändern. Weder in den Einstellungen des Spiels noch durch die Systemsprache eurer Konsole. Normalerweise könntet ihr bei einer Vielzahl von Spielen die benötigte Sprache via dem Konsolenmenü herunterladen und umstellen wie beispielsweise bei Hogwarts Legacy.

Aber auch das ist in College Football 25 nicht möglich. Leider bedeutet das auch, dass alle Trophäen und Erfolge mit ihrer englischen Beschreibung bestehen bleiben. Dafür könnt ihr aber das Crossplay-Feature in den Einstellungen der Sportsimulation ändern und passen.

Auf der PlayStation 5 geht ihr wie folgt vorwenn ihr Crossplay ausschalten möchtet: Wählt im Hauptmenü des Spiels den Reiter Settings --> Game Settings --> danach auf den Reiter Crossplay. Dort könnt ihr nun das Feature aktivieren oder deaktivieren.

Der kommende Trailer gibt euch nicht nur einen Eindruck in die Atmosphäre der unterschiedlichen Stadien der Schulen, sondern auch einen Einblick ins Gameplay:

College Football 25: Reveal Trailer

Falls ihr auf der Xbox Series X|S das Crossplay-Feature deaktivieren wollt, müsst ihr dies in den Konsoleneinstellungen anpassen. Klickt hierfür auf den oben verlinkten Artikel. Dort erklären wir euch Schritt für Schritt, wie ihr es ausschaltet.

Auch die Kommentatoren können nicht verändert werden

Die Kommentatoren innerhalb des Spiels könnt ihr ebenfalls nicht anpassen. Den einen oder anderen Fan dürfte das vielleicht etwas verärgern, aber in College Football 25 ist eine Vielzahl von bekannten Kommentatoren dabei. Chris Fowler, Jesse Palmer, Kirk Herbstreit, Rece Davis, Kevin Connors und Desmond Howard sind alle in der Footballsimulation vertreten, sodass für Abwechslung garantiert ist.