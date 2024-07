EA FC 25: Release-Datum und Early Access

Wie jedes Jahr fragen sich viele Sportfans, wann die neue Fußballsimulation von EA Sports erscheint. Im Folgenden verraten wir euch, wann der Release von EA Sports FC 25 ist und wie ihr an der „Early Access“-Phase teilnehmen könnt.

FC 25 Release-Datum ist offiziell

Ähnlich wie beim Cover-Star stellen sich auch die Leaks rund um das Release-Datum als korrekt heraus. EA Sports FC 25 erscheint am 27. September 2024 für die PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC und Nintendo Switch.

FIFA 22 und FIFA 23, als EA Sports noch die Lizenz hatte, sind jeweils am 27. September des Jahres erschienen. EA Sports FC 24 feierte seinen Release am 22. September. EA Sports bleibt also der Tradition der letzten Jahre treu und veröffentlicht die Fußballsimulation zum gleichen Zeitpunkt.

Wenn ihr die Ultimate-Edition vorbestellt, erhaltet ihr Early Access und könnt bereits ab dem 20. September EA Sports FC 25 spielen, also eine ganze Woche früher. Die „Early Access“-Phase ist übrigens nicht mit der Beta zu verwechseln. Neben dem offiziellen Release-Datum gibt es auch den offiziellen Reveal-Trailer des Spiels:

EA Sports FC 25: Reveal Trailer

Es gibt neue Kommentatoren

Eine weitere bestätigte Info ist, dass EA Sports FC 25 neue Kommentatoren haben wird. Denn die Zusammenarbeit mit Frank Buschmann und Wolff-Christoph Fuss wurde beendet. Welche deutschen Kommentatoren nun in EA FC 25 das Spielgeschehen kommentieren, ist derzeit noch nicht bekannt. Einige der Lizenzen, Stadien und Ligen von EA Sports FC 25 sind nun ebenfalls bekannt.

Ebenfalls steht nun fest, dass EA FC 25 einen neuen Spielmodus haben wird: Rush. Dort treten ihr mit in 5vs5-Spielen an. Rush ist in Ultimate Team, Clubs, Kick-Off und in der Managerkarriere verfügbar. Zudem soll mit dem Feature „FC IQ“ das taktische Fundament gesichert werden und euch mehr Kontrolle über eure Anweisungen verleihen. Außerdem könnt ihr im Karrieremodus Ikonen benutzen, um eine Spieler- oder Managerkarriere zu absolvieren. Ob und wie sich die neuen Features im Gameplay zeigen, bleibt zurzeit noch abzuwarten.

