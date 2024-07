Icon League: Tickets für das Fußball-Event in Köln kaufen

Sogenannte Kleinfeld-Ligen mit bekannten Fußballern und Influencern als Spieler oder Manager sind extrem im Trend. Habt ihr Interesse an der Icon League, könnt ihr nun Tickets für das Event im September kaufen. Hier erfahrt ihr alle wichtigen Informationen zum Ticketverkauf.

Vorverkauf der Tickets für die Icon League

Am 8. Juli 2024 um 19 Uhr startet der Vorverkauf der „Icon League“-Tickets. Der Auftakt des Events hingegen findet am 1. September 2024 in der Lanxess Arena in Köln statt. Anbieter für die Tickets ist unter anderem Eventim – aber auch über die Seite der Lanxess Arena findet ihr Links zum Ticketkauf.

Sobald der offizielle Ticketverkauf startet, was für gewöhnlich kurze Zeit nach dem Vorverkauf geschieht, werdet ihr Karten für das Fußball-Event sicherlich auch auf anderen gängigen Ticket-Seiten finden und kaufen können. Per Update werden wir euch hier alle Anbieter auflisten.

Tickets für die Icon League gewinnen

Mit etwas Glück könnt ihr Tickets für die Veranstaltung von Toni Kroos und Elias Nehrlich (auch bekannt als Eligella oder EliasN97) sogar gewinnen. Besucht dafür die offizielle Instagram-Seite der Icon League und beobachtet aktuelle Beiträge sowie Stories der Seite. Auch bieten sich „Social Media“-Kanäle teilnehmender Personen an, die hin und wieder auf solche Gewinnspiele hinweisen.

Ab und zu werden dort Verlosungen stattfinden, an denen ihr schnell und einfach teilnehmen könnt. Liken, Teilen und Kommentieren der Beiträge reicht meistens aus, um in den Topf der Ticketverlosung geworfen zu werden. Achtet hier lediglich auf die Teilnahmebedingungen!

Unsere Übersichtsseite zur Icon League versorgt euch mit allen wichtigen Informationen zu den Teams und Managern, die mitmischen. Entscheidet ihr euch, das Event in Köln live zu besuchen, könnt ihr Fußball-Legenden wie Frank Ribéry, Antonio Rüdiger oder Robert Andrich antreffen.

Aber auch bekannte Künstler oder Internet-Persönlichkeiten wie Luciano, Achraf sowie das Streamer-Duo Niklas Sommer und Sidney Friede werden Teil der Icon League sein. Es wird spannend!