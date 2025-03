„Baller League“ Season 3: Jetzt Tickets für das Event in Berlin kaufen!

Die Baller League zieht für Season 3 nach Berlin um. Wollt ihr live in der Hauptstadt dabei sein, könnt ihr euch jetzt Tickets für das Event bei Ticketmaster kaufen. Wir verraten euch, wie ihr sonst noch an Tickets gelangt.

Tickets für die Baller League kaufen

Seit Season 3 finden die Spieltage der Baller League in Hangar 7 auf dem Tempelhofer Feld in Berlin statt. In diese neue Halle passen etwa 1.000 Zuschauer auf Sitz- und Stehplätzen.

Ticketmaster ist der offizielle Ticketing-Partner der Baller League, über die offizielle Seite könnt ihr Tickets für die Baller League kaufen. Für 10 Euro erhaltet ihr Zugang zur Halle mit freier Sitzplatzwahl.

Die teilnehmenden Clubs teilen außerdem Links zu Tickets auf ihren eigenen Social-Media-Kanälen. Seid ihr Fan von einem Verein, könnt ihr euch inoffiziellen Fanclubs anschließen und erhaltet Zugang zu den Plätzen direkt hinter den Teams.

Tickets gewinnen? Hier habt ihr eine Chance!

Mit etwas Glück könnt ihr Tickets für die Baller League gewinnen. Dafür solltet ihr eine der folgenden Plattformen beobachten und unbedingt die Teilnahmebedingungen lesen.

Schaut zudem in die Instagram-Storys der teilnehmenden Streamer und Influencer. Hin und wieder gibt es hier ein bestimmtes Kontingent an Tickets, das verkauft oder verlost wird.

Tickets für das Finale der Baller League

Wann genau das sogenannte „Final Four“ der Baller League stattfindet, ist noch nicht bekannt. Nach elf Spieltagen stehen die vier besten Teams der Liga fest, das Finale würde also auf den 19. Mai 2025 fallen.

Sobald ihr Tickets für das Finale kaufen könnt, werden wir diesen Artikel aktualisieren. Aktuell könnt ihr euch Tickets drei Wochen im Voraus sichern. Gut möglich, dass das auch für das „Final Four“ gilt.