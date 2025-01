„Infinity League“ 2025: Zeitplan, Teams und Übertragung

Die Infinity League geht 2025 in die nächste Runde. Hier erfahrt ihr alles rund um das Hallenturnier von DAZN, über Tickets zum Event, den Start, die Teams sowie Spieler von Vereinen wie Bayern München oder Borussia Dortmund.

Ihr wollt an der Infinity League teilnehmen? Dann könnt ihr jetzt Tickets für das Event in München kaufen. Los geht es am 22. März 2025 im BMW Park München um 15:30 Uhr. Für Tickets zahlt ihr etwa zwischen 15 und 40 Euro, je nach Sitzplatzwahl natürlich.

Wann startet die Infinity League?

Neben der Baller League und Icon League möchte auch DAZN den Fußball revolutionieren. Unter dem Motto „The New Way of Football“ bringt der Streamingdienst für Sport und Unterhaltung ein eigenes Hallenturnier an den Start.

Die Infinity League findet zum zweiten Mal am 22. März 2025 statt. Hier findet wieder ein Indoor-Fußball-Event mit gemischten Teams aus Frauen und Männern statt, das den Fokus auf Entertainment und „Gamification“ setzt.

Diese Teams sind mit dabei

Anders als in anderen bekannten Hallenligen nehmen keine zusammengestellten Teams von Influencern und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens an der Infinity League teil, sondern ausgewählte Spieler und Legenden von Profi-Vereinen. Bisher wurden diese zwei von vier Teams bestätigt:

FC Bayern München

Borussia Dortmund

Teilnehmer 3 wird noch verkündet …

Teilnehmer 4 wird noch verkündet …

Zeitplan des Turniertages

Der Zeitplan für die zweite Ausgabe des Hallenturniers wurde noch nicht veröffentlicht. Nachfolgend seht ihr den Zeitplan des Events von 2024, der womöglich identisch ist:

ca. 15:30 Uhr: Start der Infinity League

ca. 16:00 Uhr: Live-Performance eines Künstlers

ca. 16:20 Uhr: Gruppenspiel 1

ca. 17:05 Uhr: Gruppenspiel 2

ca. 17:50 Uhr: Gruppenspiel 3

ca. 18:35 Uhr: Gruppenspiel 4

ca. 19:10 Uhr: Live-Performance eines Künstlers

ca. 19:25 Uhr: Gruppenspiel 5

ca. 20:10 Uhr: Gruppenspiel 6

ca. 20:45 Uhr: Live-Performance eines Künstlers

ca. 21:05 Uhr: Finale und Preisverleihung

Konzept und Regeln des Turnieres

Im Gegensatz zur Baller League oder Icon League handelt es sich bei der Infinity League um ein Turnier. Beim Start am 22. März 2025 wird es also wieder einen Sieger geben, der den Pokal in die Höhe streckt. Nicht nur das Konzept, sondern auch die Regeln unterscheiden sich etwas von der Konkurrenz.

Jedes teilnehmende Team muss je eine Frauen- und eine Männermannschaft stellen. Die Spieldauer beträgt insgesamt 20 Minuten. Zunächst wird eine klassische Gruppenphase ausgetragen, in der jeder gegen jeden spielt. Anschließend finden Platzierungsspiele statt.

Die angesprochene „Gamification“ wurde bisher nicht weiter spezifiziert. Gut möglich, dass ähnliche „Gamechanger“ wie bei der King's League oder Baller League zum Einsatz kommen, die das Spielgeschehen verändern können.

Infinity League streamen: Übertragung im Internet und Free-TV

Über die DAZN-App könnt ihr die Infinity League kostenlos schauen – das gilt für Zuschauer aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein. Außerdem wird das Turnier auf DF1 im Free-TV übertragen. Alternativ verfolgt ihr die Infinity League kostenfrei über die sogenannten FAST-Channels DAZN FAST und DAZN Fast+.