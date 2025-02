Disney lässt nichts anbrennen: Brandneue Hit-Serie erhält direkt Fortsetzung

Mit Paradise ist eine neue Serie auf Disney+ gestartet, die ganz anders ist, als man zunächst vermuten würde. Der Twist am Ende der ersten Folge sorgt im Netz gerade für einiges Aufsehen. Wir verraten euch, was ihr über den neuen Hit wissen müsst und das ganz ohne große Spoiler.

Update vom 21. Februar 2025: Paradise erhält kurz nach Release eine zweite Staffel. Damit können sich Serienfans auf noch mehr mysteriöse Vorgänge freuen (Quelle: DiscussingFilm auf X).

Ursprünglicher Artikel vom 30. Januar 2025:

Paradise begeistert Serienfans auf Disney+

Wer Filme und Serien liebt, der weiß, dass eine clevere und unerwartete Wendung alles ändern kann. Ein Paradebeispiel dafür ist die neue Thriller-Serie Paradise (auf Disney+ ansehen). Die Serie von Drehbuchautor Dan Fogelman (This Is Us) ist am 28. Januar gestartet und lässt viele Serienfans gerade mit offenen Mündern zurück und das nach nur einer Folge.

Eins vorweg: Wir werden den Twist natürlich nicht verraten. Ihr müsst euch also keine Sorgen um mögliche Spoiler machen, auch wenn sich die folgende Inhaltsangabe wie ein fetter Spoiler anhört. In Paradise begleiten Serienfans den Bodyguard Xavier Collins (Sterling K. Brown) dabei, wie er eines Morgens feststellt, dass der US-Präsident in seinem eigenen Haus ermordet wurde.

Was nach dem Auftakt einer klassischen Thriller- oder Agent-Serie im Stil von 24 oder The Night Agent klingt, wirft schon in der ersten Folge viele Fragen auf, denn Collins reagiert seltsam auf den Mord und schnell ist klar, irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. In den letzten 10 Minuten offenbart sich dann eine Wahrheit, die vermutlich keiner kommen sieht.

Presse und Publikum lieben die ersten Folgen

So ist es auch nicht verwunderlich, dass sich im Netz kurz nach Serienstart schon viele User zu Wort melden, die von Paradise begeistert sind und das nur, weil der Twist so gut ist. Hier ein paar Auszüge von der Serien-Plattform serialzd:

Mit diesem Ende habe ich nicht gerechnet!

Ich musste mir das Ende mehrfach anschauen. Dan Fogelman, ich brauche jetzt Antworten!

Man denkt, dass man bei dieser Handlung alles verstanden hat, aber die letzten paar Minuten werden einen komplett umhauen.

Viele Reaktionen lassen sich aber auch mit einem WTF zusammenfassen. Fairerweise muss man allerdings festhalten, dass von Paradise aktuell erst drei Folgen veröffentlicht wurden.

Die Serie muss also erst noch beweisen, ob sie dieses Niveau halten kann. Trotzdem sind Presse und Publikum jetzt schon schwer angetan. Dafür spricht auch der User-Score von 81 Prozent Zufriedenheit auf Rotten Tomatoes.

