Das richtige Avatar kommt als Serie zurück und ich könnte gar nicht gehypter sein

Avatar: Der Herr der Elemente soll jetzt einen richtigen Nachfolger bekommen – eine Zeichentrickserie, die von den beiden Schöpfern des Originals angeleitet wird. Nach dem Netflix-Film sind das richtig gute Neuigkeiten für die Fans der Kultserie.

Nickelodeon hat eine neue Avatar-Serie angekündigt, welche direkt alle wichtigen Häkchen setzt: Die Serie soll Avatar: Seven Havens heißen, wird von den Avatar-Schöpfern Michael DiMartino und Bryan Konietzk kreiert und sogar die zweite Staffel wurde schon bestätigt (Quelle: Nickelodeon via PR Newswire).

Nach der Live-Action-Serie Avatar: Der Herr der Elemente auf Netflix können sich Fans jetzt endlich auf eine richtige Fortsetzung freuen – also eine Zeichentrickserie im Stil der Vorgänger Avatar und Die Legenden von Korra. Avatar: Seven Havens soll nach den Ereignissen von Korra spielen – es gibt sogar schon eine erste offizielle Beschreibung der Serie von Nickelodeon:

Avatar: Seven Havens spielt in einer Welt, die von dem verheerenden Kataklysmus zersplittert wurde. Eine junge Erdbändigerin findet heraus, dass sie der nächste Avatar nach Korra ist – aber in jener gefährlichen Zeit steht dieser Titel für den Vernichter der Menschheit, und nicht für einen Retter. Gejagt von Menschen wie auch Geistern, müssen sie und ihr lang verschollener Zwilling das Geheimnis ihrer Herkunft aufdecken und die sieben Häfen retten, ehe die letzten Festungen der Zivilisation fallen.

Nickelodeon