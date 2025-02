Wer nur Netflix schaut, verpasst eine der besten Serien des Jahres

Die dritte Staffel von The White Lotus ist gestartet und erhält herausragende Kritiken von Presse und Publikum. Hierzulande erscheint die beliebte Serie bei Sky beziehungsweise WOW.

Hit-Serie The White Lotus feiert irres Comeback

Unter Serienfans gilt The White Lotus ja bereits seit ihrem Start 2021 als echte Perle und Geheimtipp. Nun ist am 16. Februar die dritte Staffel in den USA auf HBO gestartet – in Deutschland erscheinen die neuen Folgen immer einen Tag später auf Sky beziehungsweise WOW.

Von der Presse und Publikum wird der Neustart frenetisch gefeiert. Aktuell sind 93 Prozent aller Reviews positiv. Beim User-Rating erreicht Season 3 sogar einen Zufriedenheitswert von 97 Prozent (Quelle: Rotten Tomatoes) – womit The White Lotus bereits zu den besten Serien des Jahres zählt.

Der Filmkritiker William Goodman schreibt in seinem Review:

Staffel 3 von „The White Lotus“ beweist, dass Mike White immer noch mehr als fähig ist, bissige kulturelle Kommentare inmitten euphorischer Charaktermomente zu liefern. Aber sie kommt auch mit dem Gewicht der Sorgen und Ängste seiner Hauptfiguren an. (Quelle: TheWrap

Das müsst ihr über The White Lotus wissen

Bei The White Lotus handelt es sich um eine Anthologie-Serie, jede Staffel steht also für sich und es ist theoretisch möglich, die Seasons in beliebiger Reihenfolge zu schauen – ähnlich wie bei American Horror Story. Wer also bisher keinen Kontakt mit der Serie hatte, aber jetzt neugierig geworden ist, der kann auch direkt mit der dritten Staffel starten.

Einziger Zusammenhang ist die fiktive Hotelkette White Lotus. Jede Staffel zeigt eine andere Gruppe Urlauber und ihre Probleme. Während die erste Staffel in Hawaii stattfindet, ist Season 3 in Thailand angesiedelt.

Zum Cast von Staffel 3 gehören unter anderem Fallout-Star Walton Goggings und Harry-Potter-Bösewicht Jason Isaacs.