„Bocchi The Rock!“ Staffel 2: Wann kommt Season 2?

Die erste Staffel von „Bocchi The Rock!“ erschien im Jahr 2022. Seitdem ist es um den beliebten Anime ruhig geworden, und die Sorge ist groß, dass keine zweite Staffel erscheint. Glücklicherweise gibt es aber gute Neuigkeiten über „Bocchi The Rock!“ Staffel 2. Im Folgenden verraten wir euch alles, was ihr zu Season 2 wissen müsst.

„Bocchi The Rock!“ Season 2 befindet sich in der Produktion

Gute Neuigkeiten für alle Anime-Fans: „Bocchi The Rock!“ Staffel 2 befindet sich offiziell in der Produktion. Derzeit ist das Release-Datum jedoch noch nicht bekannt. Sobald es hierzu neue Informationen gibt, aktualisieren wir den Artikel.



Die zwölfteilige erste Staffel von „Bocchi The Rock!“ steht euch weiterhin im Original mit deutschem Untertitel auf Crunchyroll zur Verfügung.



Neben der erfreulichen Nachricht gibt es auch einen neuen Trailer und ein neues Visual, die Lust auf Staffel 2 machen. Hier könnt ihr euch den Teaser anschauen:

Studio Cloverworks übernimmt erneut die Produktion

Worüber sich ebenfalls viele Fans freuen, ist die Neuigkeit, dass „Bocchi The Rock!“ Season 2 abermals von Cloverworks, unter anderem bekannt für „The Elusive Samurai“, „Wind Breaker“ und „Spy x Family“, produziert wird.



Yusuke Yamamoto, der in der ersten Season noch als Assistenzregisseur fungierte, übernimmt in „Bocchi The Rock!“ Staffel 2 die Regie. Er wirkte übrigens auch bei „Oshi no Ko“ mit. Erika Yoshida (unter anderem „Tower of God“) ist für die Serienkomposition zuständig. Keimon Oda und Kiyoki Rikuta (unter anderem „Frieren: Nach dem Ende der Reise“ und „My Dress Up Darling“) übernehmen das Charakterdesign.



„Bocchi The Rock!“ basiert auf dem gleichnamigen Manga von Aki Hamazi, der seit 2018 im Magazin Manga Time Kirara Max veröffentlicht wird. Das neue Visual, das neben dem Trailer veröffentlicht wurde, stammt von Charakterdesigner Keimon Oda: