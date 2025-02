Serie zu Beyond Two Souls: Release, Besetzung und Handlung

Videospiele erhalten heutzutage immer öfter eine TV- oder Streaming-Adaption. Beyond: Two Souls gehört nun auch dazu. Im Folgenden verraten wir euch den Starttermin, die Besetzung und alles Weitere, was ihr zur kommenden Show wissen solltet.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Spätestens die Serien The Last of Us und Fallout haben das Stigma gebrochen, dass alle Serien-Adaptionen von Videospielen schlecht seien. Der Hollywood-Boom um solche Umsetzungen ist derzeit so groß, dass beispielsweise auch Until Dawn und Horizon Zero Dawn als Film beziehungsweise Serie umgesetzt werden.



Elliot Page, wirkt auch gleichnamigen Videospiel aus dem Jahre 2013 mit, gibt mit seiner Firma Pageboy Productions nun bekannt, dass er die Rechte für eine TV-Umsetzung erworben hat und es als Serie veröffentlichen möchte.

Starttermin der Show zu Beyond: Two Souls noch unbekannt

Da sich die Produktion der Serie in einer frühen Phase befindet, ist bisher nur bekannt, dass Elliot Page die Videospielvorlage als Serie adaptieren will. Ein Veröffentlichungstermin steht noch nicht fest. Sobald es weitere Informationen diesbezüglich gibt, aktualisieren wir den Artikel.

Anzeige

Besetzung der „Beyond: Two Souls“-Serie

Der Cast des Spiels Beyond: Two Souls ist hochkarätig besetzt. Größen wie Willem Dafoe, Eric Winter und Kadeem Hardison haben im Videospiel mitgewirkt. Ob sie erneut in ihre Rollen aus dem Spiel schlüpfen werden, ist derzeit noch nicht bekannt.



Details über weitere Mitwirkende der kommenden Serie zu Beyond: Two Souls, mit Ausnahme von Elliot Page selbst, sind derzeit noch nicht bekannt. Sobald es neue Infos gibt, aktualisieren wir den Artikel.

Anzeige

Mögliche Handlung der Serie Beyond: Two Souls

Das Spiel Beyond: Two Souls stellt die Geschichte von Jodie Holmes in den Mittelpunkt. Sie wird dort von Elliot Page gespielt und ist eine junge Frau mit übernatürlichen Kräften, die in ein Netz aus Regierungsverschwörungen und anderen Weltkräften gerät.



Jodie Holmes ist zudem mit einem Wesen namens Aiden verbunden. In der Story muss Holmes militärische Machenschaften navigieren und übernatürliche Bedrohungen stoppen, während sie auf der Suche nach der wahren Natur ihrer Kräfte ist.



Die Geschichte zeichnet sich durch eine nicht-lineare Erzählweise aus. Elliot Page verriet bereits, dass die Serie diese übernehmen will.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.