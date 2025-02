„Kaiju No. 8“ Staffel 2: Start bestätigt – darum könnte es gehen

Staffel 2 von Kaiju No. 8 ist schon länger bestätigt, jetzt gibt es endlich ein Release-Datum. Worum es in der zweiten Staffel des Action-Animes geht und wann der Simulcast startet, verraten wir euch hier.

Start von Staffel 2 in Deutschland bestätigt!

Auf der Jump Festa 2025 wurde der Start von Staffel 2 im Juli 2025 bestätigt. Da Kaiju No. 8 weiterhin im Simulcast läuft, ist das auch das offizielle Startdatum für Deutschland.

Wie schon in der ersten Staffel könnt ihr die neuen Folgen des Animes im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln schauen.

Um die Zeit bis zur Veröffentlichung etwas zu versüßen, erscheint am 28. März 2025 ein Compilation-Film in japanischen Kinos, der die bisherige Geschichte zusammenfasst. Dazu erscheint mit „Hoshina’s Day Off“ zeitgleich eine Special-Episode.

Staffel 2 von Kaiju No. 8 schon länger in Entwicklung

Wie ihr im Episodenguide von Staffel 1 nachlesen könnt, erstreckt sich die erste Season über zwölf Episoden. Doch, wie geht es mit Kafka Hibino und dem Verteidigungskorps weiter?

Hier eine gute Nachricht für alle, die sich nach mehr von Kaiju No 8. sehnen: Staffel 2 befindet sich bereits in Entwicklung – was zunächst nur Gerüchte waren, wurde nun auch offiziell von Crunchyroll bestätigt.

Hinweis: Wie schon Staffel 1, wird auch die Fortsetzung von Kaiju No. 8 im Simulcast erscheinen. Das bedeutet, dass die Folgen weltweit zur gleichen Zeit erscheinen werden – inkl. deutscher Synchro.

Auf X berichtete „Sugoi LITE“ schon vor der offiziellen Verkündung, dass an Staffel 2 des „Kaiju No. 8“-Animes gearbeitet wird. In der Vergangenheit stellten sich Leaks dieser Seite zunehmend als wahr heraus und aufgrund des großen Erfolges von Season 1 war eine Fortsetzung sowieso sehr wahrscheinlich.

Der Manga wurde 2020 in Japan veröffentlicht, ehe der Anime international 2024 startete. Nun wurde sogar ein Videospiel für PC und Mobile angekündigt. Früher lagen zwischen diesen Veröffentlichungen definitiv ein paar mehr Jahre.

Darum könnte es sich in Staffel 2 drehen

Wie es scheint, wird die erste Staffel von Kaiju No. 8 mit dem „Captured“-Arc enden, was ungefähr dem 39 Kapitel im Anime gleicht. Gut möglich, dass Staffel 2 dann den im Manga folgenden Arc „Second Wave“ abschließt. Das sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels aber natürlich nur Gerüchte.

In der Zwischenzeit wird übrigens auch ein Spin-off namens „Kaiju No. 8: Relax“ veröffentlicht. Hier rückt das Leben der Protagonisten außerhalb der Kämpfe mit den scheußlichen Monstern in den Fokus.