„Haikyu!!“-Film 2025: Wann kommt der zweite Playoff-Film?

Die Geschichte des Volleyball-Oberschulteams von Karasuno geht weiter. Viele Anime-Fans sind gespannt darauf, wann der zweite Film erscheint. Hier erfahrt ihr alle wichtigen Infos.

Wichtiger Hinweis: Der Artikel enthält Spoiler zum Film „Haikyu!! Das Play-Off der Müllhalde“ und bespricht zudem das Ende des Films.

Wann erscheint der nächste „Haiyku“-Film?

Keine „Haikyu!!“ Staffel 5, sondern zwei Filme sind für den Abschluss der Serie geplant. Der erste Film mit dem Namen „Haikyu!! Das Play-Off der Müllhalde“ könnt ihr im Original mit Untertitel oder in deutscher Synchronisation auf Crunchyroll schauen.



Nach dem Sieg gegen Nekoma endet der Film jedoch mit einem Cliffhanger. Denn die Mannschaft um Tobio Kageyama und Shoyo Hinata muss im nächsten Match (Viertelfinale) gegen die Kamomedai-Oberschule spielen. Das Spiel wird jedoch nicht gezeigt.



Wann also erscheint der nächste Film? Derzeit gibt es noch keinerlei Infos darüber, wann der zweite „Haikyu“-Film erscheint. Sobald es konkrete Details gibt, aktualisieren wir den Artikel.



Zwar ist der Starttermin noch nicht bekannt, allerdings gibt es einen neuen Trailer zum kommenden Film mit dem Titel „Haikyu!! The Movie vs Chiisana Kyojin“:

Zusätzlich erscheint noch eine Special-Episode

Neben dem neuen Trailer zum zweiten Film ist nun auch bekannt, dass es eine weitere Special-Episode kommt. Die Folge mit dem Namen „Haikyu!! Bakemonotachi no Ikutokoro“ wird zuerst im japanischen TV ausgestrahlt. Die Episode zeigt das Match zwischen Fukurodani und Mujinazaka, bei dem ihre jeweiligen Starspieler Kotaro Bokuto und Wakatsu Kiryu aufeinandertreffen. Auch hierfür gibt es einen ersten Teaser:

Bleibt es bei zwei „Haikyu“-Filmen?

Aufgrund des Mangas wissen viele Fans, dass einige Handlungsstränge im Anime weiterhin noch nicht thematisiert sind. Zudem befindet sich die Karasuno-Oberschule derzeit erst im Viertelfinale. Darum fragen sich viele Fans zudem, ob es wirklich bei zwei Filmen bleibt.



Es ist geplant, dass „Haikyu“ mit den beiden Filmen, die jeweils über das Turnier in Tokio handeln, abgeschlossen werden soll. Ob es dabei bleibt oder ob es noch einen weiteren Film geben wird, ist derzeit unklar. Viele Fans hoffen aber, dass der Anime noch einen dritten Film bekommen könnte. Das sind jedoch nur Spekulationen.



Wie soll der nächste Film alle noch fehlenden Manga-Bände in nur einem Film unterbringen? Das fragen wir uns auch:

Übernehmen Production I.G. und TOHO Animation auch den nächsten Film?

„Haikyu!! Das Play-Off der Müllhalde“ entstand im Studio Production I.G., wobei TOHO Animation als Produktion fungiert. Zum aktuellen Zeitpunkt sind die Mitwirkenden des zweiten Films noch nicht bekannt. Sobald es weitere Details gibt, aktualisieren wir den Artikel.

