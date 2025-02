Endlich bei Netflix: Dieser Anime lässt sogar Attack on Titan und One Piece hinter sich

Am 01. März nimmt Netflix den Fantasy-Anime Frieren ins Programm auf. Der Anime gilt unter Fans als einer der besten, wenn nicht sogar als der beste Anime unserer Zeit.

Netflix zeigt den beliebten Anime Frieren

Anime-Nachschub bei Netflix und diesmal handelt es sich um einen ganz besonders populären Titel, die Rede ist nämlich von Frieren. Netflix nimmt den Fantasy-Anime am 01. März 2025 ins Programm auf.

„Frieren – Nach dem Ende der Reise“ erschien erstmals im September 2023 und hat sich schnell zu einem absoluten Überflieger in der Anime-Community entwickelt. Auf populären Seiten wie MyAnimeList oder AniList (beide vergleichbar mit IMDb) thront Frieren inzwischen auf dem ersten Platz der Top-Anime-Serien und lässt damit sogar Kult-Klassiker wie Attack on Titan, One Piece oder auch Fullmetal Alchemist: Brotherhood hinter sich. Im Prinzip ist Frieren also das Breaking Bad der Anime-Welt.

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer zum Anime Frieren ansehen:

Das müsst ihr über den Anime Frieren wissen

Netflix-User, die den Anime bisher verpasst haben, können sich auf einiges gefasst machen. Die Fantasy-Serie handelt von der Elfenmagierin Frieren, die mit einer legendären Heldentruppe einst den bösen Dämonen-König besiegte. Jahrzehnte später begibt sich auf erneut auf Reisen. Dabei lernt sie neue Gefährten kennen. Der besondere Clou: Als Elfe lebt Frieren bereits ein ganzes Jahrtausend, weshalb Zeit eine ganze andere Bedeutung für sie hat.

Dieser Umstand hebt Frieren von anderen Fantasy-Anime ab. Es geht nicht nur um große Abenteuer und spektakuläre Action, sondern auch um philosophische Fragen und ruhige Momente, die zum Nachdenken anregen.

Falls ihr übrigens kein Netflix-Abo habt, dann könnt ihr euch Frieren auch alternativ über den Streaming-Anbieter Crunchyroll anschauen (auf Crunchyroll ansehen). Dort stehen die 28 Folgen von Frieren ebenfalls zur Verfügung – wahlweise mit deutscher Synchronisation, aber auch ganz klassisch, also auf Japanisch mit deutschen Texten.

Unser Kollege Josua ist ebenfalls schwer angetan von Frieren: